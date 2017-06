Από σήμερα στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ για τον ΔΣΕ

Από σήμερα Πέμπτη, η NEW STAR θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους κινηματογράφους «ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema» και «STUDIO new star art cinema» σε Α' Προβολή το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Τι κι αν έπεσε ο Γράμμος, εμείς θα νικήσουμε», σε παραγωγή της ΚΕ του ΚΚΕ, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Κώστα Σταματόπουλου. Το ντοκιμαντέρ θα προβάλλεται στο «STUDIO» τις καθημερινές στις 19.00 και στις 21.00, το Σαββατοκύριακο στις 17.00, ενώ στην «Αλκυονίδα» τις καθημερινές στις 22.30 και το Σαββατοκύριακο και την Τρίτη στις 18.00 και στις 20.00.

Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό οπτικοακουστικό ντοκουμέντο. Μέσα από κείμενο, εικόνες, πρωτότυπο υλικό από το κινηματογραφικό συνεργείο του ΔΣΕ, ηχητικά ντοκουμέντα της εποχής, αποσπάσματα συνεντεύξεων από μαχητές του ΔΣΕ (Παναγιώτα Μεγρέμη, Νίκος Τερζόγλου, Αρίστος Καμαρινός, Αλέκος Παπαγεωργίου, Λυκούργος Δημόπουλος, Ευανθία Ζωίδη, Θανάσης Ανάγνου, Αναστασία Μασμανίδου, Κώστας Δίγκογλου, Σοφία Μιχαηλίδου, Λευτέρης Αναστασάκος, Αγγελική Σιώμου), σημερινά πλάνα, τραγούδια και πρωτότυπη μουσική, που μπλέκονται με τον καλύτερο τρόπο, γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα που τίθεται από την αρχή κιόλας του ντοκιμαντέρ: «Πώς γεννήθηκαν τέτοιοι λαϊκοί αγωνιστές; Τέτοιοι ήρωες; Από πού άντλησαν τη δύναμη να σηκώσουν το φοβερό βάρος αυτού του άνισου πολέμου, αψηφώντας το θάνατο; Γιατί ο δίκαιος και ηρωικός αγώνας τους συνάντησε τη λυσσαλέα αντίδραση του αντιπάλου, που συνεχίζεται έως σήμερα με τη διαστρέβλωση και κατασυκοφάντησή του; Τι ήταν τελικά ο ΔΣΕ;».

Κινηματογραφική επιμέλεια: Κώστας Σταματόπουλος. Κινηματογραφική ομάδα: Λεωνίδας Βαρδαρός, Κώστας Σταματόπουλος, Σήφης Στάμου, Θεοδοσία Γραμματικού και Γιάννης Μαρούδας. Κείμενα - Ερευνα: Παύλος Ρούφας, Θανάσης Λεκάτης. Μοντάζ: Σωτήρης Γκέκας. Ακούγονται οι ηθοποιοί: Μίλτος Δημουλής, Βασίλης Κολοβός, Νίκος Μόσχοβος, Μαριάνθη Σοντάκη, Χριστόφορος Γιακουμέλος. Μουσική: Γιώργος Καλτσούνης.

Η είσοδος για άτομα κάτω των 17 και άνω των 65 θα είναι δωρεάν. Για πληροφορίες ή για οργανωμένα γκρουπ στο τηλέφωνο: 210 8220008.

Οι Οργανώσεις της ΚΝΕ στις προβολές

Οι Οργανώσεις της Οργάνωσης Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ θα παρακολουθήσουν τις προβολές του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Τι κι αν έπεσε ο Γράμμος, εμείς θα νικήσουμε» και κλείνουν τα ραντεβού τους ως εξής: