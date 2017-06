ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Στις 24 Ιούνη η πανελλαδική διαδήλωση του ΠΑΜΕ στο ΝΑΤΟικό στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη

». Αυτό το μήνυμα ετοιμάζονται να στείλουν σωματεία, μαζικοί φορείς, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και νέοι με τη συμμετοχή τους στο, που οργανώνει στιςστητο

Το Διήμερο θα ξεκινήσει το Σάββατο 24/6 με πανελλαδική κινητοποίηση στο ΝΑΤΟικό στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη. Η αφετηρία της συγκέντρωσης έχει οριστεί στη 1 μ.μ., στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ προορισμός της διαδήλωσης θα είναι το ΝΑΤΟικό στρατηγείο της Θεσσαλονίκης.

Τη δεύτερη μέρα, Κυριακή 25/6, θα πραγματοποιηθεί Συνάντηση Συνδικάτων και Συνδικαλιστών από τα Βαλκάνια και χώρες της ευρύτερης περιοχής, στις 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής, έχουν δηλώσει συμμετοχή οι εξής Οργανώσεις: Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ-WFTU), Συνδικαλιστική Οργάνωση Unione Sindacale di Base (USB - Ιταλία), Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ - Κύπρος), Συνδικάτο Εκπαιδευτικών Cyprus Turkish Secondary Education Teachers' Union (KTOEOS - Κύπρος), Ομοσπονδία Workers Union Coalition (Παλαιστίνη), Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Συρίας (GFTU), Ομοσπονδία Τροφίμων Αιγύπτου (GTUAFILW), Συνομοσπονδία SLOGA (Σερβία). Από την Τουρκία, η Ομοσπονδία Μετάλλου Τουρκίας Birlesik Metal Is, τα συνδικάτα Nakliyat - Is από τον κλάδο των Μεταφορών και Turkey's Hotel Restaurant and Entertainment Workers Trade Union (TOLEYIS) από τον κλάδο των Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Δίνουν συνέχεια στις πρωτοβουλίες...

Μέσα από έναόλες τις μέρες που απομένουν μέχρι το Σάββατο, οι ταξικές συνδικαλιστικές οργανώσεις εντείνουν την προσπάθειά τους για να φτάσει πλατιά στους εργαζόμενους το κάλεσμα συμμετοχής στην αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση.

Αύριο Δευτέρα, η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του ΠΑΜΕ, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας θα πάρουν μέρος σε συσκέψεις και περιοδείες σε μια σειρά χώρους δουλειάς, σε ναυπηγεία, εργοτάξια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, φαρμακοβιομηχανίες, χώρους των τηλεπικοινωνιών και των αστικών συγκοινωνιών, εργοστάσια τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας, στο λιμάνι του Πειραιά κ.α.

Το Διήμερο στη Θεσσαλονίκη αποτελεί κλιμάκωση της δραστηριότητας που ανέπτυξε όλο το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΜΕ, καλώντας το λαό σε ετοιμότητα μπροστά στις επικίνδυνες εξελίξεις που δημιουργούν οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί και ανταγωνισμοί, η βαθύτερη εμπλοκή του λαού και της χώρας, με ευθύνη της κυβέρνησης που προωθεί τους αντιλαϊκούς στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου.

Η συζήτηση αυτή, για την οργάνωση της πάλης της εργατικής τάξης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, μπήκε στην ημερήσια διάταξη της παρέμβασης των ταξικών συνδικάτων με την απεργία και τις συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνιστικής αλληλεγγύης, σε ορισμένες από αυτές τις συγκεντρώσεις, όπως σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σε πόλεις της Θράκης, συμμετείχαν συνδικαλιστές από σωματεία της Τουρκίας. Η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε με τη συναυλία που συνδιοργάνωσαν με αυτό το περιεχόμενο το ΠΑΜΕ και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, με τη συμμετοχή του συγκροτήματος «Ναζίμ Χικμέτ» από την Τουρκία. Ακολούθησαν οι κινητοποιήσεις που οργάνωσαν ταξικά συνδικάτα, μαζί με την ΕΕΔΥΕ και άλλους μαζικούς φορείς στον Εβρο, ενάντια στις «διευκολύνσεις» για τη ΝΑΤΟική άσκηση «Noble Jump», η παγκρήτια κινητοποίηση στη Σούδα, τη βάση - ορμητήριο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, η κινητοποίηση συνδικάτων και φορέων του Πειραιά ενάντια στην παρουσία ΝΑΤΟικού πλοίου στο λιμάνι.

...για έναν κόσμο «χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά»

Το σύνθημα του Διημέρου υπογραμμίζει την ανάγκη η δράση των εργαζομένων να στρέφεται συνολικά ενάντια στην ενιαία επίθεση του κεφαλαίου, εντός και εκτός συνόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτοβουλίες των ταξικών συνδικάτων για το αντιπολεμικό - αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο στη Θεσσαλονίκη ξεδιπλώνονται ταυτόχρονα με τη δράση τους για τα οξυμένα προβλήματα στους χώρους δουλειάς, με τις πρωτοβουλίες τους ενάντια σε παλιά και νέα αντιλαϊκά μέτρα, με την προσπάθεια για ανάπτυξη και στήριξη εστιών αγώνα, για άνοδο της οργάνωσης των εργαζομένων.

Στον κλάδο του Μετάλλου, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευή συνδυάζουν τη συμμετοχή τους στο Διήμερο με τον αγώνα που έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του έτους για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης. Οι εργαζόμενοι έχουν ήδη υπογραμμίσει μέσα από τις κινητοποιήσεις τους την ανάγκη να δυναμώνει η αλληλεγγύη των λαών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η απεργιακή συγκέντρωση που είχαν κάνει την 1η Μάρτη στην πύλη της Ζώνης, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Συνδικάτου Μετάλλου Τουρκίας. Ο Τούρκος συνδικαλιστής είχε μεταφέρει την πείρα από την επιτυχημένη απεργιακή μάχη 2.000 μεταλλεργατών σε τρία εργοστάσια της χώρας του για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης, είχε εξηγήσει πώς οι απειλές των εργοδοτών προς τους εργαζόμενους να μη διεκδικούν γιατί θα μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους σε άλλη χώρα, αξιοποιούνται και στη δική του χώρα.

Αντίστοιχα, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας προετοιμάζει τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, δυναμώνοντας παράλληλα την προσπάθεια για οργάνωσή τους στους χώρους δουλειάς. Στο Συνδικάτο και στις Εργοστασιακές Επιτροπές, Ελληνες και μετανάστες οικοδόμοι που δουλεύουν ο ένας πλάι στον άλλο συζητούν για τα κοινά τους προβλήματα, παλεύουν για κοινά αιτήματα και διεκδικήσεις. Μπροστά στην κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, για να φτάσει πλατιά το μήνυμα της αντίθεσης «στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, που επιδιώκει να μακελεύει τους εργάτες για να διασφαλίζει την κερδοφορία του», εκτός από τις εξορμήσεις σε γιαπιά και εργοτάξια, το Συνδικάτο έχει κηρύξει την Τρίτη 20/6 μέρα δράσης των οικοδόμων στις γειτονιές, με εξορμήσεις σε δώδεκα συνοικίες.

Διήμερα σε νησιά του Αιγαίου

Πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση Αντιπολεμικών - Αντιιμπεριαλιστικών Διήμερων αναλαμβάνουν τα Εργατικά Κέντρα, σε συνεργασία με μαζικούς φορείς, την ΕΕΔΥΕ και τις Επιτροπές Ειρήνης, στα νησιά του Αιγαίου. Οι εκδηλώσεις που σχεδιάζονται σε Μυτιλήνη, Κω και Σάμο θα γίνουν 1 και 2 του Ιούλη.