ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Πληθαίνουν οι συμμετοχές, πυκνώνει η δραστηριότητα σωματείων και φορέων

Με καθημερινή δραστηριότητα, που περιλαμβάνει εξορμήσεις και περιοδείες σε χώρους δουλειάς, πρωτοβουλίες σε γειτονιές, σωματεία και μαζικοί φορείς προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους στο, που οργανώνει στιςστητο

Την πρώτη μέρα, Σάββατο 24/6, θα γίνει πανελλαδική κινητοποίηση στο ΝΑΤΟικό στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη, με συγκέντρωση στη 1 μ.μ. στην πλατεία Αριστοτέλους. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 25/6, θα πραγματοποιηθεί Συνάντηση Συνδικάτων και Συνδικαλιστών από τα Βαλκάνια και χώρες της ευρύτερης περιοχής, στις 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Με τις ανακοινώσεις και το πρόγραμμα δράσης τους, όλο και περισσότερα σωματεία δυναμώνουν το κάλεσμα του ΠΑΜΕ, για ενίσχυση της πάλης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την εμπλοκή του λαού και της χώρας σε αυτούς για λογαριασμό του κεφαλαίου.

Μέχρι στιγμής, αποφάσεις συμμετοχής στην πανελλαδική κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη έχουν λάβει 82 συνδικαλιστικοί φορείς, μεταξύ των οποίων οχτώ Εργατικά Κέντρα και δέκα Ομοσπονδίες.

Διήμερη πανεξόρμηση σε χώρους δουλειάς στην Κεντρική Μακεδονία

Για να γίνουν οι αποφάσεις αυτές, η ίδια η κινητοποίηση και το περιεχόμενό της υπόθεση των εργαζομένων, οι ταξικές συνδικαλιστικές οργανώσεις πυκνώνουν τη δραστηριότητά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, τα ταξικά σωματεία προγραμματίζουν σήμερα και αύριο διήμερο πανεξόρμησης σε χώρους δουλειάς για την προπαγάνδιση του αντιιμπεριαλιστικού διημέρου.

Ενδεικτικά το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια Κ. Μακεδονίας προγραμματίζει συσκέψεις, συζητήσεις και περιοδείες: Σήμερα στις υπηρεσίες της ΔΕΗ στην Ανατολική και Κεντρική Θεσσαλονίκη και αύριο στις υπηρεσίες της ΔΕΗ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Διεύθυνση και επίσης στα ΕΛΠΕ.

Το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου προγραμματίζει περιοδείες σε «DS Smith», «Mondi», «Χαρτέλ», «Χατζόπουλο».

Και τις επόμενες μέρες, τα σωματεία θα συνεχίσουν τις εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς: Π.χ. το Συνδικάτο Βιομηχανικού Επισιτισμού Κ. Μακεδονίας προγραμματίζει εξορμήσεις σε επιχειρήσεις στις Σέρρες, την Κατερίνη, την Ημαθία, ενώ την Κυριακή 18/6 στις 11 π.μ., στο ΕΚΘ, οργανώνει σύσκεψη επιχειρησιακών σωματείων.

Στο μεταξύ, καθημερινά, νέα σωματεία παίρνουν αποφάσεις συμμετοχής, ενώ συνεχίζονται και οι συνεδριάσεις σωματείων. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα Πέμπτη, το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης προγραμματίζει ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ στις 8.30 μ.μ., στο Συνδικάτο Οικοδόμων (Ολύμπου - Σουρή).

Πλούσιος σχεδιασμός και από τα ταξικά συνδικάτα της Αττικής

Αντίστοιχη δραστηριότητα ξεδιπλώνουν και τα συνδικάτα της Αττικής, από τα οποία έχει μπει ένα πλούσιο πρόγραμμα για την ερχόμενη βδομάδα, με συσκέψεις, συζητήσεις και περιοδείες σε χώρους δουλειάς, σε πολλές από τις οποίες θα συμμετέχουν μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Στο πλαίσιο του ανοίγματος που πραγματοποιείται ήδη σε χώρους δουλειάς, το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, με καθημερινές εξορμήσεις, καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχει προγραμματίσει συζήτηση με τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο της εταιρείας «Τοξότης» στο Μενίδι.

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο επισημαίνει τον κομβικό ρόλο που παίζει ο κλάδος της Ενέργειας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών: «Στην Ελλάδα υλοποιούνται οι αμερικανικοί σχεδιασμοί γύρω από την Ενέργεια. Κατασκευάζεται ο ΤΑΡ, αναβαθμίζεται ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας για να δέχεται και αμερικανικό αέριο από σχιστόλιθο, μεγάλοι κολοσσοί εμπλέκονται στην έρευνα υδρογονανθράκων. Τα δικά τους συμφέροντα και τη δική τους κερδοφορία διαφυλάσσει και εξυπηρετεί το ΝΑΤΟ», σημειώνει.

Οπως υπογραμμίζει το σωματείο, στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για την Ενέργεια, «στο μοίρασμα της λείας, μπορεί να μας βάλουν να σφαχτούμε για το δικό τους συμφέρον».

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα, «έναν τόπο πλούσιο σε λιγνίτη, υδρογονάνθρακες και μεταλλεύματα (...) το 20% των νοικοκυριών βρίσκεται σε ενεργειακή φτώχεια, κρυώνει το χειμώνα, σκάει το καλοκαίρι», αφού ο πλούτος βρίσκεται στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων.

«Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ματώσουμε για τα κέρδη τους. Να μη γίνουμε κρέας στα κανόνια τους. Υψώνουμε τη σημαία των συμφερόντων της εργατικής τάξης», υπογραμμίζει το κλαδικό συνδικάτο.

Αυξάνονται οι συμμετοχές στη Συνάντηση Συνδικάτων και Συνδικαλιστών

Παράλληλα, πληθαίνουν οι συμμετοχές στη Συνάντηση Συνδικάτων και Συνδικαλιστών από τα Βαλκάνια και χώρες της ευρύτερης περιοχής, που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα του Διημέρου στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής, τη συμμετοχή τους έχουν δηλώσει οι εξής Οργανώσεις: Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ-WFTU), Συνδικαλιστική Οργάνωση Unione Sindacale di Base (USB - Ιταλία), Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ - Κύπρος), Συνδικάτο Εκπαιδευτικών Cyprus Turkish Secondary Education Teachers' Union (KTOEOS - Κύπρος), Ομοσπονδία Workers Union Coalition (Παλαιστίνη), Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Συρίας (GFTU), Ομοσπονδία Τροφίμων Αιγύπτου (GTUAFILW), Συνομοσπονδία SLOGA (Σερβία).

Από την Τουρκία, η Ομοσπονδία Μετάλλου Τουρκίας Birlesik Metal Is, τα συνδικάτα Nakliyat - Is από τον κλάδο των Μεταφορών και Turkey's Hotel Restaurant and Entertainment Workers Trade Union (TOLEYIS) από τον κλάδο των Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Χαιρετιστήριο απέστειλε, τέλος, η Ομοσπονδία Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικού Τραπεζών Βοσνίας.