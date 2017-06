Διάκριση για τους Γ. Λάνθιμο και Ευ. Φιλίππου

Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Ευθύμης Φιλίππου κατέκτησαν, στο 70ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες, το βραβείο σεναρίου για την ταινία «The Killing of a Sacred Deer». Το βραβείο μοιράστηκαν με την Βρετανίδα, Λιν Ράμσεϊ, που υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας «You were never really here».

Ο Χρυσός Φοίνικας απονεμήθηκε στη σουηδική ταινία «The Square» του Ρούμπεν Οστλουντ. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ήταν ο Πέδρο Αλμοδοβάρ.