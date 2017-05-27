Σάββατο 27 Μάη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Πρεμιέρα αύριο με πλήθος συμμετοχών

Mε κεντρικό σύνθημα «Οργανώνουμε το δικό μας αγώνα! Παίζουμε μπάλα στο δικό μας γήπεδο», ξεκινά αύριο Κυριακή το Εργατικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕ, που βαδίζει στην 11η χρονιά του. Ειδικά το φετινό τουρνουά είναι αφιερωμένο στην πάλη κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, στέλνοντας το μήνυμα «Για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά!». Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει αποδείξει ότι η διοργάνωση του ΠΑΜΕ έχει εξελιχθεί σε θεσμό της εργατικής τάξης, της νεολαίας, των λαϊκών στρωμάτων, αποδεικνύοντας τη «δίψα» που υπάρχει για δωρεάν άθληση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από την πληθώρα συμμετοχών και στη φετινή διοργάνωση, με τις ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή να φτάνουν τις 56, προερχόμενες από χώρους δουλειάς και εργοστάσια, χώρους εκπαίδευσης και κατάρτισης, Λαϊκές Επιτροπές, καθώς και ομάδες από δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία. Επίσης, για μια ακόμα φορά, ειδική βαρύτητα έχουν οι συμμετοχές των ομάδων από παιδιά των θεραπευτικών κοινοτήτων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Αρχής γενομένης από αύριο και την 1η αγωνιστική, οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε Κυριακή σε τέσσερα γήπεδα της Αθήνας. Ο τρόπος διεξαγωγής του τουρνουά φέτος είναι αλλαγμένος, αφού τα παιχνίδια θα είναι νοκ άουτ. Από τον πρώτο γύρο θα προκριθούν οι 28 νικήτριες στον δεύτερο γύρο, ενώ στον τρίτο, στις 14 νικήτριες ομάδες θα προστεθούν και οι δυο καλύτερες ηττημένες του δεύτερου γύρου, με κριτήριο την καλύτερη επίθεση ή, αν υπάρξει ισοβαθμία, την καλύτερη διαφορά των γκολ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

9.00 - 10.00: ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

10.00 - 11.00: «L'OREAL» - ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

11.00 - 12.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟ - ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

12.00 - 13.00: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ)

13.00 - 14.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ WEST - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΓΗΠΕΔΟ ΘΗΣΕΙΟΥ

9.00 - 10.00: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΤΕ

10.00 - 11.00: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - «ΣΤΕΓΗ PLUS» ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ

11.00 - 12.00: ΠΑΜΕ ΤΥΠΟΥ-ΜΜΕ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «COSMOTE NMC»

12.00 - 13.00: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

13.00 - 14.00: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΥΝΦΑ

14.00 - 15.00: ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

15.00 - 16.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΡΟΜΕΤΑΛ» - ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ PDS

16.00 - 17.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «ICAP» - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

17.00 - 18.00: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ»

ΓΗΠΕΔΟ ΡΟΥΦ

9.00 - 10.00: ΣΕΤΗΠ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

10.00 - 11.00: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

11.00 - 12.00: «HILTON» - «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ» ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

12.00 - 13.00: ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

13.00 - 14.00: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΕΒΓΑ» 1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΕΒΓΑ» 2

14.00 - 15.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

15.00 - 16.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

16.00 - 17.00: ΕΥΔΑΠ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «360 CONNECT»

17.00 - 18.00: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΘΟΠΟΙΩN - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «NEWREST»

ΓΗΠΕΔΟ ΙΛΙΟΥ

9.00 - 10.00: «ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ» 2 - ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ

10.00 - 11.00: «ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ» - ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΛΙΟΝ 2

11.00 - 12.00: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «TASTY»

12.00 - 13.00: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΛΙΟΝ

13.00 - 14.00: ΣΕΤΤΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΔΕΡΜΑΤΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι όμιλοι του τουρνουά (2015-03-25 00:00:00.0)
Το πρόγραμμα για τη «φάση των 16» (2014-03-28 00:00:00.0)
Διεξάγονται αύριο Κυριακή οι αγώνες της Β' φάσης (2014-03-22 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 «Πρώτη πράξη» για «αιώνιους»
 H πρωτιά περνάει από το ΟΑΚΑ
 Δοκιμασία για Απόλλωνα στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
 Στα μπαράζ οι ελπίδες για την Εθνική ανδρών

Τετρασέλιδα του «Ρ»

Διαβάστε στο «Ρ»

Θέματα & αφιερώματα

Περισσότερα...

Ο καιρός
Αθήνα 16°C
Καταιγίδα
άνεμοι ΒΒΑ
2 μποφόρ
Σαβ 27/5
09:00
18°C
Σαβ 27/5
12:00
20°C
Σαβ 27/5
15:00
20°C
Σαβ 27/5
18:00
20°C
Σαβ 27/5
21:00
19°C
Κυρ 28/5
00:00
17°C
Κυρ 28/5
03:00
16°C
Κυρ 28/5
06:00
16°C
Θεσ/νίκη 13°C
Διάσπαρτα σύννεφα
άνεμοι μεταβλητοί
Σαβ 27/5
09:00
16°C
Σαβ 27/5
12:00
19°C
Σαβ 27/5
15:00
18°C
Σαβ 27/5
18:00
18°C
Σαβ 27/5
21:00
15°C
Κυρ 28/5
00:00
14°C
Κυρ 28/5
03:00
13°C
Κυρ 28/5
06:00
13°C
Weather data from openweathermap.org