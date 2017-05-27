Αρχής γενομένης από αύριο και την 1η αγωνιστική, οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε Κυριακή σε τέσσερα γήπεδα της Αθήνας. Ο τρόπος διεξαγωγής του τουρνουά φέτος είναι αλλαγμένος, αφού τα παιχνίδια θα είναι νοκ άουτ. Από τον πρώτο γύρο θα προκριθούν οι 28 νικήτριες στον δεύτερο γύρο, ενώ στον τρίτο, στις 14 νικήτριες ομάδες θα προστεθούν και οι δυο καλύτερες ηττημένες του δεύτερου γύρου, με κριτήριο την καλύτερη επίθεση ή, αν υπάρξει ισοβαθμία, την καλύτερη διαφορά των γκολ.
9.00 - 10.00: ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
10.00 - 11.00: «L'OREAL» - ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
11.00 - 12.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟ - ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ
12.00 - 13.00: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ)
13.00 - 14.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ WEST - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ)
9.00 - 10.00: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΤΕ
10.00 - 11.00: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - «ΣΤΕΓΗ PLUS» ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
11.00 - 12.00: ΠΑΜΕ ΤΥΠΟΥ-ΜΜΕ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «COSMOTE NMC»
12.00 - 13.00: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΟΥΙΝΕΑ
13.00 - 14.00: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΥΝΦΑ
14.00 - 15.00: ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
15.00 - 16.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΡΟΜΕΤΑΛ» - ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ PDS
16.00 - 17.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «ICAP» - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
17.00 - 18.00: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ»
9.00 - 10.00: ΣΕΤΗΠ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
10.00 - 11.00: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ
11.00 - 12.00: «HILTON» - «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ» ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
12.00 - 13.00: ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
13.00 - 14.00: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΕΒΓΑ» 1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΕΒΓΑ» 2
14.00 - 15.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
15.00 - 16.00: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
16.00 - 17.00: ΕΥΔΑΠ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «360 CONNECT»
17.00 - 18.00: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΘΟΠΟΙΩN - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «NEWREST»
9.00 - 10.00: «ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ» 2 - ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ
10.00 - 11.00: «ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ» - ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΛΙΟΝ 2
11.00 - 12.00: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «TASTY»
12.00 - 13.00: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΛΙΟΝ
13.00 - 14.00: ΣΕΤΤΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΔΕΡΜΑΤΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ