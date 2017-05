ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Συζητώντας για την «ασφάλεια» των ιμπεριαλιστικών σχεδίων

Ξεκινά τη Δευτέρα στη Ρόδο η λεγόμενη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα, πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του υπουργείου Εξωτερικών, σε άλλο ένα δείγμα «πολυδιάστατης» και «ενεργού» εξωτερικής πολιτικής, προς γεωστρατηγική αναβάθμιση της ντόπιας αστικής τάξης, με άξονα την πολύμορφη συμβολή στην υλοποίηση ευρωατλαντικών σχεδίων για την «ασφάλεια» του κεφαλαίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επικείμενη Διάσκεψη, όπου θα λάβουν μέρος υπουργοί Εξωτερικών και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι κρατών από τη ΝΑ Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την περιοχή του Κόλπου, θα έχει, επισήμως, θέμα «τη συμβίωση και τη συνεργασία υπό συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας» («Live and Work Together in Peace and Stability»). Οι εργασίες της θα διαρθρωθούν γύρω από 4 επιμέρους θεματικές ενότητες: Κοινές προκλήσεις τις περιοχής - εκπαίδευση - πολιτισμός - περιβάλλον.

Οπως λέγεται από διπλωματικούς κύκλους, στόχος της Διάσκεψης είναι «η προώθηση της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής», έχοντας ως «φιλοδοξία», «να φέρει κοντά χώρες μιας νευραλγικής περιοχής που χειμάζεται από διαμάχες και γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς».

«Η συλλογική δράση για την οικοδόμηση μιας ασφαλούς και ευημερούσας γειτονιάς είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Απώτερος στόχος είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας και η αποκατάσταση της σταθερότητας στην πολυτάραχη αυτή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», προστίθεται από πλευράς ΥΠΕΞ, εφόσον η κυβέρνηση επιχειρεί και σε αυτή την περίπτωση να εμφανιστεί ως συντονιστής και γεφυροποιός μεταξύ κρατών και δυνάμεων, προς ταχύτερη υλοποίηση ευρύτερων ιμπεριαλιστικών σχεδίων για την εμπέδωση της ιμπεριαλιστικής ειρήνης - που μόνο τέτοια δεν είναι - για να τρέξουν μπίζνες του κεφαλαίου.

Η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης

«Οταν οι φλόγες του πολέμου που δημιούργησαν οι ανταγωνισμοί βρίσκονται δίπλα μας, όταν αμφισβητούνται τα υπάρχοντα σύνορα στο Αιγαίο και τα Βαλκάνια, όταν τα προσφυγικά κύματα έχουν πλημμυρίσει την περιοχή είναι οξύμωρο να γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί η Ρόδος και η ειρήνη μέσα από "διασκέψεις" που αφορούν τα συμφέροντα αυτών που έχουν αιματοκυλήσει την περιοχή», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης, με αφορμή τη Διάσκεψη της Ρόδου που οργανώνει για μια ακόμα χρονιά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Παράλληλα καταγγέλλει την εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στους ανταγωνισμούς και τα παζάρια για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής - ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με την Ενέργεια, τα μερίδια της κάθε ιμπεριαλιστικής δύναμης και τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς της, «το πραγματικό περιεχόμενο», όπως λέει, της Διάσκεψης. Καλεί τους εργαζόμενους της Ρόδου να παλέψουν σε κοινή δράση με τους λαούς της περιοχής για να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις και τα στρατηγεία, να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλκάνια, ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, ενάντια στα σχέδια για αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο.