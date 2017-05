ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Επιστρέφει με «δώρα» «μεγάλης αξίας» για το εγχώριο κεφάλαιο

Με διαβεβαιώσεις προς το κεφάλαιο ότι «σημαντικές επενδύσεις δρομολογούνται άμεσα, ενώ αναβαθμίζεται αισθητά ο ρόλος της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακιέρα» και ότι «μετά από πολλά χρόνια κρίσης και απουσίας, ξαναμπαίνουμε γερά στο παιχνίδι», επιστρέφει απ' την Κίνα η κυβερνητική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Αλ. Τσίπρα, ο οποίος κατά την παρουσία του στη Σύνοδο του «One Belt and Road Forum» που διοργάνωσε η κυβέρνηση της Κίνας και ολοκληρώνεται σήμερα, «ενημέρωσε» τους υποψήφιους επενδυτές πως η Ελλάδα προσφέρει σήμερα «εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες, εκμεταλλεύεται ξανά πλήρως τη μοναδική της γεωπολιτική ταυτότητα ως χώρα της Ευρώπης, της Μεσογείου, των Βαλκανίων, και της ευρύτερης περιοχής του Εύξεινου Πόντου».

Προτεραιότητα σε μεταφορές, Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες

Ο πρωθυπουργός, στην τοποθέτησή του στο Φόρουμ, εξέφρασε την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει εμπράκτως την κινεζική πρωτοβουλία, για λογαριασμό του εγχώριου κεφαλαίου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι στόχοι της Πρωτοβουλίας "Μία Ζώνη, ένας Δρόμος" συμβαδίζουν με τους δικούς μας περιφερειακούς οικονομικούς στόχους». Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε τη χώρα σημαντικό περιφερειακό κόμβο εμπορίου, Ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, εφοδιαστικής αλυσίδας και τουρισμού, ενώ δεν ξέχασε το εφοπλιστικό κεφάλαιο, προσθέτοντας ότι «ως ηγέτιδα ναυτική χώρα που αναζητά νέους εμπορικούς δρόμους, αναγνωρίζουμε τις μεγάλες ευκαιρίες στον "Θαλάσσιο Δρόμο του Μεταξιού" του 21ου αιώνα. Ενας αυξανόμενος αριθμός Ελλήνων εφοπλιστών κατασκευάζει τα πλοία του στην Κίνα, ενώ το μεγαλύτερο λιμάνι μας, ο Πειραιάς, όπου η COSCO πραγματοποιεί μια πολύ σημαντική επένδυση, εξελίσσεται σε παγκόσμια πύλη προς την Ευρώπη».

Εντόπισε τη διασύνδεση των στοχεύσεων της αστικής τάξης της Ελλάδας με αυτούς της κινεζικής στους ακόλουθους τομείς:

-- Στον τομέα της ανάπτυξης των μεταφορών και των υποδομών, με προεξάρχοντα ρόλο του λιμανιού στον Πειραιά, «δεδομένου ότι ήδη λειτουργεί ως σημαντικός σύνδεσμος μεταξύ της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής και είναι σε θέση να αποτελέσει τον σημαντικότερο τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο». Πρόσθεσε ότι «οι προοπτικές είναι πολύ ελπιδοφόρες για νέες σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας από τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ή για τη σύνδεση της Τουρκίας με την Αδριατική. Επιπλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του China-EuropeLand SeaExpress Route και του EU TEN-TCore NetworkOrient/East-MedCorridor».

-- Στον τομέα της Ενέργειας, ανέφερε πως η κατασκευή του Δια-Αδριατικού Aγωγού (TAP) θα επιτρέψει τη μεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση συζητά την ανάπτυξη νέων οδών μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή, και μέσω των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα ή την κατασκευή πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Για την ηλεκτρική ενέργεια απέδωσε μεγάλη σημασία στη διασύνδεση Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης και Αττικής με το υποβρύχιο καλώδιο μέσω της γραμμής διασύνδεσης EuroAsia, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Κίνα «μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το έργο».

-- Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών εγκωμίασε τις επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών, όπως μεταξύ της Forthnet και της ZTE.

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το ΑΠΕ, συμφώνησε και με το παραπάνω με τον Αλ. Τσίπρα, προσθέτοντας πως οι δύο χώρες «θα πρέπει να επεκτείνουν τη συνεργασία στις υποδομές, την Ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες» που θα πρέπει να είναι «βαθιά και σταθερή» και πως για την Κίνα «η Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της νέας κινεζικής στρατηγικής του "Δρόμου του Μεταξιού"».

Υπέδειξε εντατικοποίηση της προσπάθειας μετατροπής του Πειραιά «σε έναν σημαντικό διεθνή ναυτιλιακό κόμβο και τμήμα - κλειδί του νέου "Δρόμου του Μεταξιού"», ενώ επεσήμανε πως η ΕΕ είναι «βασικός εταίρος» της Κίνας.

«Βουρ» στο «ψητό»

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της εν λόγω Διάσκεψης υπήρξαν ήδη οι πρώτες επιχειρηματικές συμφωνίες. Συγκεκριμένα:

-- Μπροστά στην αναμενόμενη πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ανακοινώθηκε η συνέργεια για τη διεκδίκησή τους μεταξύ του ομίλου Κοπελούζου και της κινεζικής κρατικής εταιρείας Shenhua Group. Σύμφωνα με τον όμιλο Κοπελούζου, η Shenhua Group είναι η μεγαλύτερη παραγωγός άνθρακα στον κόσμο και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας. Το συνολικό εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ. Θυμίζουμε ότι η κινεζική State Grid έχει αγοράσει μετοχές του ΑΔΜΗΕ, ενώ υπάρχει ήδη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας ΔΕΗ - CMEC για την κατασκευή της μονάδας Μελίτη ΙΙ στη Φλώρινα.

-- Η συμφωνία υπογράφτηκε την ίδια μέρα που προσγειώθηκε στο Πεκίνο ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος, μεταξύ άλλων, και από τον επικεφαλής της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, ο επικεφαλής της ΔΕΗ ταξίδεψε στην Κίνα για να συνεχίσει τις επαφές που ήδη είχε ανοίξει με κινεζικές εταιρείες για επενδύσεις στον λιγνίτη, μεταξύ των οποίων και της Shenhua, με την οποία υπέγραψε συμφωνία ο όμιλος Κοπελούζου, ενώ φέρεται να ήταν ενήμερος της ελληνοκινεζικής σύμπραξης, αφού μια βδομάδα νωρίτερα φέρεται να είχε συνάντηση με τον Δ. Κοπελούζο.

-- Η κινεζική εταιρεία Shenhua φαίνεται να εισέρχεται και στο project του ομίλου Κοπελούζου κατασκευής αιολικών πάρκων ισχύος 1.000 μεγαβάτ στην Κρήτη, η υλοποίηση του οποίου συναρτάται από την ηλεκτρική διασύνδεση της νήσου, που αποτελεί τη μεγάλη προτεραιότητα της State Grid με την είσοδό της στον ΑΔΜΗΕ.

-- Συμφωνία για επένδυση μισού δισ. ευρώ από τον κινεζικό κολοσσό ΖΤΕ για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών υπογράφτηκε και με την εταιρεία Forthnet. Σχετικά με τη συμφωνία αυτή, που υπογράφτηκε με την παρουσία του πρωθυπουργού, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Ν. Παππάς δήλωσε ότι είναι «πολύ περισσότερο μία στρατηγική επιλογή και λιγότερο μία επιχειρηματική κίνηση, διότι αυτή η συνεργασία εμπίπτει τόσο στη στρατηγική της Κίνας για τον "Δρόμο του Μεταξιού" και την εμπορική της διασύνδεση με την Ελλάδα και τη Δύση».

-- Η κυβερνητική αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις με την Industrial and Commercial Bank of China, τραπεζικό κολοσσό της Κίνας, ο οποίος φέρεται να ενδιαφέρεται για επενδύσεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, με το Central Eastern European Fund, που έχει στηθεί από την ICBC και χρηματοδοτεί τα επενδυτικά project της κινεζικής πρωτοβουλίας «16+1». Μια πρωτοβουλία που αφορά 16 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στις οποίες επενδύει η Κίνα, στο πλαίσιο του «Μία Ζώνη, ένας Δρόμος» και με την ΑΙΙΒ (Asian Investment and Infrastructure Bank), επενδυτική τράπεζα που αριθμεί 77 μέλη από όλο τον κόσμο, με πιο πρόσφατο μέλος της την Ελλάδα.

-- Στο Πεκίνο βρέθηκε και ο δήμαρχος Πειραιά, Γ. Μώραλης, συμμετέχοντας στο 2ο ελληνοκινεζικό Φόρουμ για την Tοπική Aυτοδιοίκηση, όπου παρουσίασε την πόλη, κατά δήλωσή του, ως «επενδυτικό, τουριστικό και επιχειρηματικό προορισμό». Με τη σειρά του συνάντησε εκπροσώπους επενδυτικών ομίλων.

Συνάντηση με Πούτιν - Ερντογάν

Στο περιθώριο των εργασιών του Φόρουμ, ο Αλ. Τσίπρας συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρ. Τ. Ερντογάν. Από κύκλους της κυβέρνησης έγινε γνωστό ότι ο πρωθυπουργός «έθεσε τη θετική ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων» στην οποία «μετακινήθηκε και ο Τούρκος Πρόεδρος». Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, συμφωνήθηκε η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα, αντάλλαξαν απόψεις για την επίλυση των ζητημάτων με συνεργασία ανάμεσα στις Ενοπλες Δυνάμεις (των δύο πλευρών). Η συζήτηση ασχολήθηκε και με το Κυπριακό (βλ. σχετικό θέμα) ενώ ο Ελληνας πρωθυπουργός «συνεχάρη τον Πρόεδρο Ερντογάν για το δημοψήφισμα της 16ης Απρίλη και εξέφρασε στήριξη προς την Τουρκία για την πορεία ένταξής της προς την ΕΕ».

Στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Βλ. Πούτιν, ο Ελληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε την ενίσχυση των ελληνορωσικών σχέσεων, μεταξύ άλλων στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού. «Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται σημαντική αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και του αριθμού τουριστών από τη Ρωσία προς την Ελλάδα», σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας ότι οι δύο κυβερνήσεις «συνεργάζονται πολύ στενά για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς». Από την πλευρά του, ο Πούτιν μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας.