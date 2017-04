ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΥΡΩΖΩΝΗ - ΔΝΤ

Στην «τελική ευθεία» για την ανανέωση παλιών και την υπογραφή νέων αντιλαϊκών συμφωνιών

Στην Αθήνα επανέρχονται τις επόμενες μέρες τα υψηλόβαθμα κλιμάκια των ιμπεριαλιστικών οργανισμών, ενώ πλέον στην τελική ευθεία βρίσκονται το προς υπογραφή επικαιροποιημένο μνημόνιο με την Ευρωζώνη, το νέο μνημόνιο με την πλευρά του ΔΝΤ και, βέβαια, η συμφωνία σε «τεχνικό επίπεδο» που περιλαμβάνει τα αντιλαϊκά μέτρα «μόνιμου χαρακτήρα και επαναλαμβανόμενης απόδοσης». Την περασμένη βδομάδα, οι αντιλαϊκές διεργασίες στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην Ουάσιγκτον, κατέγραψαν αποφασιστικά βήματα «προόδου» και στο εσωτερικό του κουαρτέτου και σε κάθε περίπτωση με την πλευρά της συγκυβέρνησης, με επίκεντρο τα ζητήματα της διαχείρισης του ελληνικού κρατικού χρέους, παράλληλα και σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα για τα «πρωτογενή πλεονάσματα» στους κρατικούς προϋπολογισμούς της περιόδου μετά το 2018.

Σε δηλώσεις του, προχτές Παρασκευή, από την Ουάσιγκτον, ο επικεφαλής του Γιούρογκρουπ, Γ. Ντάισελμπλουμ, υπογράμμισε: «Εχουμε πλήρη συμφωνία στο περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων, τι θα εφαρμοστεί, πότε και τι ύψος θα έχει».

Οπως είπε, στη συνέχεια «θα ακολουθήσουν δύσκολες διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ για το ελληνικό χρέος, γιατί υπάρχουν πολιτικοί περιορισμοί στην Ευρώπη», διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι και σε αυτό το μέτωπο, σε επόμενη φάση, θα επιτευχθεί συμφωνία.

Μακροπρόθεσμο αντιλαϊκό «πρότζεκτ»

Αποδίδοντας το κλίμα των συζητήσεων και με το οικονομικό επιτελείο της συγκυβέρνησης στην Ουάσιγκτον, ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, Π. Τόμσεν, έκανε λόγο για ένα «μακροπρόθεσμο πρότζεκτ», τονίζοντας ότι θα χρειαστούν ακόμα βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ειδικά για τη δημόσια διοίκηση και για το «άνοιγμα της αγοράς», έτσι ώστε να «ξεκλειδώσουν» οι αναπτυξιακές δυνατότητες στην ελληνική οικονομία.

«Πρόκειται για κάτι που θα διαρκέσει για πολλά χρόνια», πρόσθεσε, «δείχνοντας» πέρα και πάνω από το χρονοδιάγραμμα και το ύψος των «πρωτογενών πλεονασμάτων». Σύμφωνα με τον Τόμσεν, σε αυτήν τη φάση, το βασικό θέμα είναι ο προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος για τα «πλεονάσματα» στο 3,5% του ΑΕΠ, λέγοντας ότι αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το ελληνικό κράτος θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας για την αποπληρωμή των δόσεων τον Ιούλη, στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως η «αξιολόγηση». Για το λόγο αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά, η όλη διαδικασία έχει τα χαρακτηριστικά του επείγοντος. Ξεκαθάρισε επίσης ότι το ΔΝΤ δεν μπορεί να συμμετάσχει χρηματοδοτικά εφόσον δεν ολοκληρωθεί και η εξειδίκευση των ρυθμίσεων σχετικά με το κρατικό χρέος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών, Ευ. Τσακαλώτος, μετά τη συνάντηση που είχε με την επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρ. Λαγκάρντ, στην Ουάσιγκτον, διαβεβαίωσε ότι εξετάστηκαν η επιστροφή των κλιμακίων στην Αθήνα, το κείμενο του μνημονίου του ΔΝΤ (Memorandum of Economic and Financial Policies - MEFP), η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο και το ζήτημα του χρέους.

Η δε Κρ. Λαγκάρντ σημείωσε ότι «είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επιστροφής των θεσμών, στα δύο σκέλη του ελληνικού προγράμματος, μεταρρυθμίσεις και απομείωση του χρέους». Σύμφωνα με την ίδια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι «η εφαρμογή ενός αξιόπιστου πακέτου μεταρρυθμίσεων», γύρω από το οποίο, όπως είπε, «έχει σημειωθεί πρόοδος», λέγοντας πως οι εκκρεμότητες σε Φορολογικό και Ασφαλιστικό «θα πρέπει να κλείσουν όταν θα επιστρέψουν οι εκπρόσωποι των δανειστών στην Αθήνα». Επιπλέον, ουσιαστικά, απέδωσε εύσημα στη συγκυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα της ιδιοποίησης του αντιλαϊκού προγράμματος και των μέτρων, τονίζοντας πως οι ελληνικές αρχές γνωρίζουν ότι η «μεταρρύθμιση» του συνταξιοδοτικού είναι απολύτως απαραίτητη και πως το σημερινό σύστημα οδηγεί σε αθροιστικά συσσωρευμένο έλλειμμα.

Νωρίτερα την περασμένη βδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν, εμφανίστηκε να δίνει το σινιάλο για την πλήρη συμμετοχή του ΔΝΤ στο «πρόγραμμα». Οπως χαρακτηριστικά επισήμανε μιλώντας στους «Financial Times», «οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενθαρρύνουν το ΔΝΤ να συζητήσει τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα». Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κρατικού χρέους και το ύψος των πλεονασμάτων πρόσθεσε πως «θεωρούμε ότι αυτό είναι κυρίως ευρωπαϊκό θέμα, αν και είναι κάτι που παρακολουθούμε, επειδή είναι σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία και τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές».

«Παράλληλα» μνημόνια...

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλ. Ρέγκλινγκ, διατύπωσε την «ελπίδα» για την πλήρη συμμετοχή του ΔΝΤ στο «πρόγραμμα». Οπως χαρακτηριστικά τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του «Bloomberg», «ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ένα παράλληλο πρόγραμμα του ΔΝΤ».

Σε ό,τι αφορά τα παζάρια με το ΔΝΤ σχετικά με τη διαχείριση του ελληνικού κρατικού χρέους, ο Κλ. Ρέγκλινγκ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της εξαγοράς των δανείων που έχει χορηγήσει το ΔΝΤ προς το ελληνικό κράτος από τον ΕSM, που βέβαια θα παρέχει χαμηλότερα επιτόκια, διευκολύνοντας έτσι τόσο το ΔΝΤ όσο και τη «βιωσιμότητα» του χρέους. Οπως χαρακτηριστικά τόνισε, το βασικό ζήτημα είναι οι υποθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ σε βάθος πολλών ετών, τονίζοντας ότι η τελευταία αποπληρωμή του ελληνικού χρέους στον ESM είναι το 2060, και «έως τότε μπορεί να συμβούν πολλά».

Χαμηλώνει ο πήχης για την ανάκαμψη

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν επιβεβαιώνει το χαμήλωμα του πήχη για το ρυθμό ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία, σε αντιστοιχία με τις νέες προβλέψεις του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, «τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ηπιότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής τον Φεβρουάριο (2,7% για το 2017), δεδομένης της αβεβαιότητας που υπήρχε μέχρι πρόσφατα, γύρω από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης». Οπως ανακοινώθηκε, οι επικαιροποιημένες εαρινές προβλέψεις, που θα ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα, θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία της προσεχούς αποστολής των εκπροσώπων των «θεσμών» στην Αθήνα.

Το ΔΝΤ χαμήλωσε την πρόβλεψη για το ρυθμό ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας για το 2017, στην έκθεση για την παγκόσμια οικονομία (World Economic Outlook), στο 2,2% έναντι 2,8%, στην προηγούμενη έκθεση, τον Οκτώβρη. Μάλιστα, για να «επαληθευτεί» η πρόβλεψη αυτή, το ΔΝΤ μιλά για ρυθμό σχετικά μεγαλύτερης ανάκαμψης, στο 4,2%, στη διάρκεια του δ' τριμήνου του 2017.

Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ στηρίζονται στην ολόπλευρη εφαρμογή των μέτρων της αντιλαϊκής πολιτικής. Στη βάση αυτή, η ανάκαμψη για το 2018 προβλέπεται στο 2,7%. Ουσιαστικά διαβλέπουν φαινόμενα «κόπωσης» για τη συνέχεια προβλέποντας ρυθμό μεγέθυνσης μόλις 1% για το 2022, με ό,τι αυτό βέβαια μπορεί να συνεπάγεται στην πορεία διαμόρφωσης της μάζας των κρατικών φορολογικών εσόδων και των πρωτογενών πλεονασμάτων.

Την ίδια ώρα, τα ποσοστά της επίσημης ανεργίας, με βάση τις προβλέψεις του ΔΝΤ, προβλέπεται ότι θα παραμένουν ουσιαστικά στο ύψος τους, αφού η ανεργία εκτιμάται για το 2017 στο 21,9% (21,5% στην προηγούμενη έκθεση) και για το 2018 στο 21%.

Θυμίζουμε τις σχετικά πρόσφατες επισημάνσεις από τον επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος, Π. Τόμσεν, σύμφωνα με τον οποίο θα χρειαστούν 21 χρόνια προκειμένου η επίσημη ανεργία στην Ελλάδα να υποχωρήσει στα προ κρίσης επίπεδα.

Με αντιλαϊκό λάφυρο τα «πρωτογενή πλεονάσματα»

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε προχτές η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), το 2016 το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως απεικονίζεται με βάση τη μεθοδολογία και την ταξινόμηση της Γιούροστατ, έφτασε στο 3,9% του ΑΕΠ, σε μια εξέλιξη που έρχεται να επιβεβαιώσει την απογείωση της φοροληστείας απέναντι στο λαό, καθώς και τη διάλυση ολόκληρης της γκάμας των κονδυλίων που αφορούν στην κάλυψη ακόμη και στοιχειωδών αναγκών της λαϊκής οικογένειας.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δ. Τζανακόπουλος, με βάση τη μεθοδολογία του μνημονίου και «τους ειδικούς κανόνες του προγράμματος», προσδιόρισε το «πλεόνασμα» στο 4,19% του ΑΕΠ. Να σημειωθεί ότι ο στόχος του 3ου μνημονίου για το 2016 είχε τοποθετηθεί στο 0,5%, δηλαδή η τελική σούμα διαμορφώθηκε σε οκταπλάσια και πλέον επίπεδα πάνω από αυτόν.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία:

Το σύνολο των δαπανών για το 12μηνο του 2016 καρατομήθηκε στα 86,2 δισ. από 95,2 δισ. το 2015. Σχετικά και απόλυτα πρόκειται για τη βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή στις προδιαγραφές του κεφαλαίου. Το προηγούμενο έτος οι νέες απώλειες έφτασαν σε 9 δισ. ευρώ και σε ποσοστό 9,5%.

Τα ίδια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2013 εμφανίζουν δαπάνες ύψους 112,4 δισ. ευρώ, δηλαδή στην περίοδο 2013 - 2016 με την περίπου ισόποση «συμβολή» τόσο της σημερινής όσο και της προκάτοχης κυβέρνησης, η καρατόμηση έφτασε στο αστρονομικό μέγεθος των 26,2 δισ. ευρώ και σε ποσοστό 23,3%.

Τα κάθε είδους κρατικά έσοδα έφτασαν στο 12μηνο του 2016 στα 87,5 δισ. ευρώ από 84,8 δισ. το 2015, με διόγκωση 2,7 δισ., ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης φοροληστείας (κόψιμο αφορολόγητου, φόροι κατανάλωσης κ.ά.).

Το «πρωτογενές πλεόνασμα» (με τη μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ) εμφανίζεται σε 6,9 δισ. ευρώ ή στο 3,9% του ΑΕΠ, που έκλεισε το 2016 στα 175,89 δισ. ευρώ.

