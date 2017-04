ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΥΡΩΖΩΝΗ - ΔΝΤ

«Φαραωνικά πλεονάσματα» με νέα μνημόνια και αντιλαϊκά μέτρα στα σκαριά

Με αντιλαϊκό λάφυρο την απογείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος στον κρατικό προϋπολογισμό του 2016, προσέρχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο στα παζάρια και τις διεργασίες με το κουαρτέτο, στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που ξεκίνησε χτες στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χτες η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως απεικονίζεται με βάση τη μεθοδολογία και την ταξινόμηση της Γιούροστατ, έφτασε στο 3,9% του ΑΕΠ, σε μια εξέλιξη που έρχεται να επιβεβαιώσει την απογείωση της φοροληστείας απέναντι στο λαό, καθώς και τη διάλυση ολόκληρης της γκάμας των κονδυλίων που αφορούν στην κάλυψη ακόμη και στοιχειωδών αναγκών της λαϊκής οικογένειας.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δ. Τζανακόπουλος, με βάση τη μεθοδολογία του μνημονίου και «τους ειδικούς κανόνες του προγράμματος», προσδιόρισε το «πλεόνασμα» στο 4,19% του ΑΕΠ. Να σημειωθεί ότι ο στόχος του τρίτου μνημονίου για το 2016 είχε τοποθετηθεί στο 0,5%, δηλαδή η τελική σούμα διαμορφώθηκε σε οκταπλάσια και πλέον επίπεδα πάνω από αυτόν.

Σε αυτό το φόντο, τόνισε πως «οι στόχοι που θέτει το πρόγραμμα για το 2017 και το 2018 είναι πλέον βέβαιο ότι θα πιαστούν, καθώς το αποτέλεσμα του 2016 είναι τέτοιο που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβητήσεων».

Την ίδια ώρα και ενώ ετοιμάζεται το νέο αντιλαϊκό πακέτο με τα μέτρα παραπέρα κατακρεούργησης των συντάξεων και για την ενίσχυση της φοροαφαίμαξης - ακόμη 2% του ΑΕΠ ή 3,8 δισ. σε ετήσια βάση - η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να διαφημίσει τα λεγόμενα «αντίμετρα», που βέβαια έχουν όρο και προϋπόθεση την υπερπαραγωγή «φαραωνικού χαρακτήρα» πλεονασμάτων και για την περίοδο μετά το 2018. Μάλιστα, κατά την παγιοποιημένη τακτική της, «τσουβαλιάζει» στο πακέτο των «αντίμετρων» παρεμβάσεις όπως την «ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», δηλαδή την κρατική χρηματοδότηση σε επιχειρηματικούς ομίλους, με προγράμματα που αφορούν τη διαχείριση της ακραίας φτώχειας (σχολικά γεύματα κ.ο.κ.).

Αντιλαϊκό σφαγείο

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στα οποία απεικονίζονται τα δημοσιονομικά μεγέθη της «γενικής κυβέρνησης», στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και οι ΟΤΑ.

Ειδικότερα:

Το σύνολο των δαπανών για το 12μηνο του 2016 καρατομήθηκε στα 86,2 δισ. από 95,2 δισ. το 2015. Σχετικά και απόλυτα πρόκειται για τη βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή στις προδιαγραφές του κεφαλαίου. Το προηγούμενο έτος, οι νέες απώλειες έφτασαν σε 9 δισ. ευρώ και σε ποσοστό έφτασαν στο 9,5%.

Τα ίδια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2013 εμφανίζουν δαπάνες ύψους 112,4 δισ. ευρώ, δηλαδή στην περίοδο 2013-2016 με την περίπου ισόποση «συμβολή» τόσο της σημερινής όσο και της προκάτοχης κυβέρνησης, η καρατόμηση έφτασε στο αστρονομικό μέγεθος των 26,2 δισ. ευρώ και σε ποσοστό 23,3%.

Τα κάθε είδους κρατικά έσοδα έφτασαν στο 12μηνο του 2016 στα 87,5 δισ. από 84,8 δισ. το 2015, με διόγκωση 2,7 δισ. ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης φοροληστείας (κόψιμο αφορολόγητου, φόροι κατανάλωσης κ.ά.).

Το «πρωτογενές πλεόνασμα» (με τη μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ) εμφανίζεται σε 6,9 δισ. ευρώ ή στο 3,9% του ΑΕΠ, που έκλεισε το 2016 στα 175,89 δισ. ευρώ.

Το κρατικό χρέος αποτυπώνεται στα 314,9 δισ. ή στο 179% του ΑΕΠ από 311,7 δισ. ευρώ το 2015 (177,4% του ΑΕΠ).

Να σημειωθεί ότι η ΕΛΣΤΑΤ, σε συμφωνία με τη Γιούροστατ, έχει προχωρήσει σε ορισμένες αναταξινομήσεις των δημοσιονομικών δεδομένων και του τρόπου που αυτές απεικονίζονται.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από μεθοδολογίες, το κεντρικό ζητούμενο είναι ο βαθμός απόδοσης των αντιλαϊκών μέτρων «μόνιμου χαρακτήρα και επαναλαμβανόμενης απόδοσης», χωρίς τυχόν έκτακτα έσοδα.

«Εποικοδομητικές συζητήσεις» προς νέο μνημόνιο με το ΔΝΤ

«Εποικοδομητικές» χαρακτήρισε η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρ. Λαγκάρντ, τις συζητήσεις με τον υπουργό Ευ. Τσακαλώτο, στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου στην Ουάσιγκτον.

Οπως είπε, «είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επιστροφής των θεσμών, στα δυο σκέλη του ελληνικού προγράμματος, μεταρρυθμίσεις και απομείωση του χρέους».

Την ίδια ώρα, στα σκαριά βρίσκεται και το νέο μνημόνιο (Memorandum of Economic and Financial Policies - MEFP) που θα υπογραφεί με την πλευρά του ΔΝΤ. Μετά τη συνάντηση με την Λαγκάρντ, ο Ευ. Τσακαλώτος δήλωσε ότι εξετάστηκαν η επιστροφή των κλιμακίων στην Αθήνα, το κείμενο του μνημονίου του ΔΝΤ (MEFP), η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο και το ζήτημα του χρέους.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, Π. Τόμσεν, σε δηλώσεις του από την Ουάσιγκτον, αποδίδοντας εύσημα στη συγκυβέρνηση, αποδέχτηκε ότι «πέσαμε έξω τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, καθώς υποτιμήσαμε τη δημοσιονομική απόδοση της Ελλάδας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ΔΝΤ μπορεί να υποστηρίξει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που θα επιλύει μεσοπρόθεσμα ζητήματα», σημειώνοντας πως πλέον η συζήτηση για το ελληνικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην περίοδο διατήρησης των πλεονασμάτων στο 3,5%, με το Ταμείο να επιθυμεί μία «σχετικά μικρή περίοδο». Οπως χαρακτηριστικά τόνισε, η Ελλάδα είναι ένα «μακροπρόθεσμο πρότζεκτ», λέγοντας ότι θα χρειαστούν ακόμα βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ειδικά στο Δημόσιο και στο άνοιγμα της αγοράς, ώστε να μπορέσει να «ξεκλειδώσει» τις αναπτυξιακές δυνατότητές της. Ο ίδιος εκτίμησε ότι το ελληνικό κράτος θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας για την αποπληρωμή των δόσεων τον Ιούλη, στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως η «αξιολόγηση». Για το λόγο αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά, η όλη διαδικασία έχει χαρακτηριστικά του επείγοντος. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το ΔΝΤ δεν μπορεί να συμμετάσχει χρηματοδοτικά, αν προηγουμένως εκτός από τη συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις δεν ολοκληρωθεί και η εξειδίκευση των μέτρων για το κρατικό χρέος.

Επιπλέον, «κλείνοντας το μάτι» στην πρόταση για την εξαγορά των δανείων του ΔΝΤ προς το ελληνικό κράτος, δήλωσε πως θα μπορούσε να βοηθήσει τη βιωσιμότητα του χρέους, ωστόσο το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί και να αναλυθεί περαιτέρω.

Οι συζητήσεις του Ευ. Τσακαλώτου, στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου, ήταν σε εξέλιξη το βράδυ χτες με τους υπουργούς Οικονομικών της Γερμανίας, Β. Σόιμπλε και της Γαλλίας, Μ. Σαπέν.