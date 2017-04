ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ

Νέος κύκλος αντιλαϊκής επίθεσης με αφετηρία τη διαχείριση του κρατικού χρέους

Το ζήτημα της «βιώσιμης» διαχείρισης του ελληνικού κρατικού χρέους, έτσι ώστε οι τοκοχρεολυτικές δόσεις προς την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ και άλλους δανειστές, να αποπληρώνονται στο «ακέραιο και εγκαίρως», ανεβαίνει στην ατζέντα της αντιλαϊκής διαβούλευσης, ενόψει και της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, η λεγόμενη «βιωσιμότητα» του ελληνικού κρατικού χρέους, και μάλιστα με ορίζοντα το 2060 όπως προβλέπεται στο κεντρικό σενάριο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο κλιμάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής σε ορίζοντα δεκαετιών.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρ. Λαγκάρντ, ανέφερε ότι το εύρος της «ελάφρυνσης» θα αποφασιστεί το 2018, δηλαδή μετά την προγραμματισμένη τυπική λήξη του τρέχοντος μνημονίου, προσθέτοντας ότι άμεσα πρέπει να αποφασιστούν οι «τεχνικές λεπτομέρειες». Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ΔΝΤ με νέα γραμμή χρηματοδότησης προς το ελληνικό κράτος, σημείωσε ότι «εξετάζουμε το ενδεχόμενο παροχής κάποιας δανειοδοτικής βοήθειας», προσθέτοντας πως «βρισκόμαστε ακόμη στα μισά του δρόμου» μέχρι την τελική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ.

Παράλληλα, η Κρ. Λαγκάρντ συναντήθηκε χτες στις Βρυξέλλες με τον Επίτροπο Οικονομικών της ΕΕ, Π. Μοσκοβισί, σύμφωνα με τον οποίο, υπήρξαν «εποικοδομητικές συνομιλίες» για τα επόμενα βήματα του ελληνικού προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, το προς υπογραφή μνημόνιο με το ΔΝΤ (Memorandum of Economic and Financial Policies - MEFP) θα έρθει να «κουμπώσει» με αυτό της Ευρωζώνης (Memorandum of Understanding - MoU), ενώ είναι βέβαιο ότι σε αυτό θα περιλαμβάνονται και νέα μέτρα, σε συνδυασμό βέβαια με τις «υποχρεώσεις» και δεσμεύσεις που θα απορρέουν από τη νέα δανειακή σύμβαση που σχεδιάζεται να υπογραφεί και με την πλευρά του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ως κριτήριο βιωσιμότητας του κρατικού χρέους προωθείται το ύψος των τοκοχρεολυτικών δόσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, που ενδέχεται να τοποθετηθεί στο 15% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση για την περίοδο μέχρι το 2030 και σε πολύ μεγαλύτερα ύψη για τη συνέχεια. Σε αυτό το φόντο, εξετάζονται τυχόν παρεμβάσεις (επιμήκυνση, ύψος επιτοκίων κ.ά.), που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα διακρατικά δάνεια από την Ευρωζώνη και τον ESM, καθώς βέβαια η πλευρά του ΔΝΤ θα εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία.

Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, τόσο το ΔΝΤ όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητούν από το συμβούλιο Γιούρογκρουπ την ανάληψη «ισχυρής νομικής δέσμευσης» σχετικά με τις ρυθμίσεις εκείνες που θα κρίνουν τη «βιωσιμότητα» του ελληνικού κρατικού χρέους.

Προσέλκυση επενδύσεων με διαδοχικά αντιλαϊκά μέτρα

Παράλληλα, η Κρ. Λαγκάρντ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ινστιτούτου Bruegel στις Βρυξέλλες, σχετικά με τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και αναφερόμενη στο καθεστώς των Συλλογικών Συμβάσεων στην Ελλάδα, τόνισε ότι πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να μη δημιουργεί εμπόδια στην «ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και τη σύνδεση του κόστους εργασίας με την παραγωγικότητα».

Επιπλέον, όπως είπε, ο βασικός στόχος του ΔΝΤ είναι άρση της «αβεβαιότητας» προκειμένου να επιστρέψουν οι επενδύσεις, εστιάζοντας στο ρόλο και τη λειτουργία του Ταμείου των ιδιωτικοποιήσεων.

«Τρέχουν» το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων

Την ίδια ώρα, το ΤΑΙΠΕΔ με γοργούς ρυθμούς «τρέχει» το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων με βάση το πλάνο που έχει καταθέσει και στο υπουργείο Οικονομικών. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση χρηματοοικονομικού συμβούλου σχετικά με την πώληση μετοχικών πακέτων στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, στην ΕΥΔΑΠ η άμεση κρατική συμμετοχή διαμορφώνεται στο 34,03% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ ακόμη 27% βρίσκεται στον έλεγχο του ΤΑΙΠΕΔ.

Στην ΕΥΑΘ, το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 74% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

«Αβεβαιότητες» στην παγκόσμια οικονομία

Την ίδια ώρα, οι αυξανόμενες τάσεις προστατευτισμού, η υποχώρηση του παγκόσμιου εμπορίου και οι ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί που εκδηλώνονται σε διεθνές επίπεδο, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ, στην Ουάσιγκτον.

Χαρακτηριστική είναι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016, που δημοσιοποιήθηκε τις προάλλες, σύμφωνα με την οποία ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου ήταν αδύναμος το 2016, καθώς ο όγκος των παγκόσμιων εισαγωγών αυξήθηκε μόλις κατά 1,7%, έναντι 2,1% το 2015. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, «υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες διαρθρωτικές εξελίξεις που κατά το παρελθόν είχαν ενισχύσει το εμπόριο - όπως το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, η απελευθέρωση του εμπορίου, η επέκταση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και η χρηματοπιστωτική εμβάθυνση - δεν θα στηρίξουν το εμπόριο στον ίδιο βαθμό σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Προλογίζοντας την ετήσια έκθεση, ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μ. Ντράγκι, μεταξύ άλλων υπογραμμίζει: «Καθώς η οικονομική αβεβαιότητα υποχωρούσε, η πολιτική αβεβαιότητα αυξανόταν. Ηρθαμε αντιμέτωποι με σειρά γεωπολιτικών εξελίξεων που θα διαμορφώσουν το τοπίο της πολιτικής μας για τα επόμενα χρόνια». Επιπλέον, η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ επισημαίνει ότι «στη διάρκεια του έτους, το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών επέφερε μεταβολή των προσδοκιών σχετικά με τις μελλοντικές πολιτικές της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ, γεγονός που πυροδότησε μια νέα έξαρση αβεβαιότητας ως προς την ακολουθούμενη πολιτική».

Από την πλευρά της, η Κρ. Λαγκάρντ, ενόψει της δημοσιοποίησης της νέας έκθεσης και των προβλέψεων του ΔΝΤ σχετικά με τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, και παρά την όποια εμφανιζόμενη «βελτίωση», προειδοποίησε για «κινδύνους», λέγοντας ότι «η πολιτική αβεβαιότητα, περιλαμβανομένης αυτής στην Ευρώπη, η δαμόκλειος σπάθη του προστατευτισμού που επικρέμαται πάνω από το παγκόσμιο εμπόριο και οι πιο σφιχτές χρηματοπιστωτικές συνθήκες διεθνώς, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν άτακτες εκροές κεφαλαίων από τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες».

Σύμφωνα με την ίδια, οι απειλές περί εμπορικού πολέμου που εξαπέλυε η κυβέρνηση Τραμπ έχουν περιοριστεί το τελευταίο διάστημα, αλλά αν εφαρμοστούν, θα μπορούσαν «να ανακόψουν την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις». Επιπλέον, κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να μη χαρακτηρίσει την Κίνα ως χώρα που χειραγωγεί το νόμισμά της, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα.