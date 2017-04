«FRAPORT GREECE»

Στο Μαξίμου για τα «συχαρίκια»...

«

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, την παραχώρηση των 14 πιο εμπορικών κρατικών αεροδρομίων στη «Fraport Greece», την κοινοπραξία της γερμανικής «Fraport» και του ομίλου Κοπελούζου, με τη διοίκηση της οποίας συναντήθηκε χτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία μέρα μετά την επίσημη ανάληψη της διαχείρισης των αεροδρομίων από την κοινοπραξία, με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τα περί «δύσκολης διαπραγμάτευσης» που διεξήχθη το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση, ώστε να «διασφαλιστούν» οι εργασιακές σχέσεις και οι θέσεις εργασίας στα αεροδρόμια, καθώς και η «διαρκής αναβάθμισή» τους...

Κι όλα αυτά λέγονται όταν ακόμη στελέχη της «Fraport Greece» αλλά και των συναρμόδιων υπουργείων επιβεβαιώνουν και ομολογούν πως «δεν υπήρξε καμιά ουσιώδης αλλαγή» στην αρχική σύμβαση παραχώρησης των αεροδρομίων, η οποία είχε υπογραφτεί από την προηγούμενη κυβέρνηση - και που ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήριζε... «αποικιοκρατική» - κι ενώ έχουν ανακύψει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας στα παραχωρηθέντα αεροδρόμια. Υπενθυμίζουμε τα σοβαρά προβλήματα σίτισης και στέγασης που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της κοινοπραξίας, τα οποία έχει αναδείξει το ΚΚΕ με Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή αλλά και με σχετικό Υπόμνημα στους υπουργούς Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

Κατά τ' άλλα, χτες, η κοινοπραξία παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, με τη διοίκησή της να δίνει τις ευχαριστίες της προς την ελληνική κυβέρνηση και τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ για την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας, αλλά και την υπόσχεση ότι θα δημιουργήσει ένα «success story» για την ελληνική οικονομία και την εγχώρια «τουριστική βιομηχανία». Ανάμεσα σε όσα άλλα πανηγυρικά ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της χτεσινής συνέντευξης, αξίζει να καταγραφεί η επισήμανση του Δ. Κοπελούζου, προέδρου του ομώνυμου επιχειρηματικού ομίλου, ότι τα πρώτα σχέδια και επαφές για την ανάληψη της διαχείρισης κάποιου αριθμού κρατικών αεροδρομίων είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2004...

Σημειώνουμε ότι τα 14 αεροδρόμια που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παραχώρησης είναι αυτά των Ακτίου, Χανίων, Καβάλας, Κεφαλονιάς, Κέρκυρας, Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου, Θεσσαλονίκης και Ζακύνθου, τα οποία πέρσι εξυπηρέτησαν συνολικά 25,3 εκατ. επιβάτες. Η «Fraport Greece» ανέλαβε τη διαχείρισή τους για τα επόμενα 40 έτη έναντι συνολικού τιμήματος 1,234 δισ. ευρώ, ποσό που κατά το ήμισυ (688 εκατ. ευρώ) εξασφαλίστηκε από το δάνειο ύψους 968 εκατ. ευρώ που ενέκρινε πρόσφατα κοινοπραξία τραπεζών. Πρόκειται για τις Alpha Bank (284,7 εκατ. ευρώ), Black Sea Trade and Development Bank (62,5 εκατ. ευρώ), την European Bank for Reconstruction and Development (186,7 εκατ. ευρώ), European Investment Bank (280,4 εκατ. ευρώ) και την International Finance Corporation (154,1 εκατ. ευρώ).