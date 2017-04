Βαθαίνει και «αναβαθμίζεται» η εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια

Στη Λάρνακα της Κύπρου βρίσκεται ελλιμενισμένο το αμερικανικό πολεμικό πλοίο «USS Ross», που μαζί με το «USS Porter» εξαπέλυσαν την προηγούμενη βδομάδα τη φονική επίθεση με πυραύλους εναντίον της συριακής αεροπορικής βάσης. Τα 2 πλοία προηγουμένως είχαν ελλιμενιστεί στη Σούδα, στην Κρήτη, δείχνοντας τον κομβικό ρόλο που Ελλάδα και Κύπρος παίζουν για την υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, την ανάπτυξη και υποστήριξη της αμερικανο-ΝΑΤΟικής μηχανής, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για τους λαούς.

Σημειωτέον, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού 6ου στόλου, που έχοντας το αρχηγείο του στη Νάπολη περιπολεί σε Ευρώπη και Αφρική, «προωθώντας», όπως επισήμως λέγεται, «τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ, την ασφάλεια και σταθερότητα σε Ευρώπη και Αφρική», ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ επικοινώνησε με τους διοικητές των 2 πλοίων για να τους ευχαριστήσει για τον «επαγγελματισμό» και την «άμεση ανταπόκρισή τους» στη διαταγή του για επίθεση. Παραπέρα, ο Τραμπ φέρεται να έμεινε «εντυπωσιασμένος από την ακρίβεια και τη φονικότητα» του χτυπήματος...

Ταυτόχρονα, στην πρεμούρα της ντόπιας αστικής τάξης για γεωστρατηγική της αναβάθμιση, πέρα από την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, η εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στους τέτοιους σχεδιασμούς βαθαίνει μέσα και από συνεχείς συνεκπαιδεύσεις, οι οποίες, μάλιστα, αναβαθμίζονται ποιοτικά.

Π.χ. στη διάρκεια της ετήσιας πολυεθνικής άσκησης ναρκοπολέμου του Πολεμικού Ναυτικού «ΑΡΙΑΔΝΗ 17», (31/3 - 7/4, στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου και στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, συμμετείχαν και η ΝΑΤΟική αρμάδα SNMCMG2 και μεμονωμένα κράτη με μέσα και/ή προσωπικό), συμμετείχε για πρώτη φορά, όπως τονίζεται από το ΓΕΝ, το ΝΑΤΟικό Επιστημονικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών NATO/CMRE (Centre for Maritime Research and Experimentation) με το πλοίο επιστημονικών ερευνών ITS NRV ALLIANCE, πλοίο με αναβαθμισμένες δυνατότητες και εκσυγχρονισμένο επιστημονικό εξοπλισμό, όπως τονίζεται από το ΓΕΝ.

Το επιτελείο εστιάζει και στο γεγονός ότι επίσης για πρώτη φορά στην άσκηση συμμετείχε και το αιγυπτιακό Πολεμικό Ναυτικό, με το ναρκοθηρευτικό ENS EL SEDEEQ, «γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της άσκησης στην ευρύτερη περιοχή και το υψηλό ενδιαφέρον του Ναυτικού της Αιγύπτου για προαγωγή της συνεργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό», όπως αναφέρεται από το ΓΕΝ, στη γραμμή των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων για γεωστρατηγική τους αναβάθμιση, μέσα και από την οικοδόμηση αξόνων με άλλα κεφάλαια της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρέπει, εξάλλου, να καταγραφεί και η συνεκπαίδευση της φρεγάτας ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ και του οργανικού της ελικοπτέρου με τη φρεγάτα FS LA FAYAETTE του γαλλικού Ναυτικού, στη θαλάσσια περιοχή του βορείου Αιγαίου πελάγους. «Η εν λόγω συνεκπαίδευση (...) συνέβαλε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής και μαχητικής ικανότητας και ετοιμότητας, καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των συμμετεχόντων σε Συμμαχικό επίπεδο», αναφέρεται από το ΓΕΝ.