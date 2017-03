«Το μέλλον δε θα 'ρθει από μονάχο του... Αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς!»

Με σύνθημα τα λόγια του ποιητή της Επανάστασης Βλ. Μαγιακόφσκιαπλώνονται το επόμενο διάστημα και μέχρι τα τέλη του Μάρτη τακαι άλλες μικρότερες

Για το άνοιγμα που κάνει η ΚΝΕ σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ ενόψει των Φεστιβάλ, μιλήσαμε με την Ζωή Χαχάμη, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ, που επισήμανε: «Επικεντρώνουμε τη συζήτηση με τους φοιτητές και τους σπουδαστές στο ποια είναι τα μέτρα που σήμερα χρειάζεται να πάρουμε κι εμείς για να μπορεί να 'ρθει μέλλον, επικεντρώνουμε δηλαδή στο δεύτερο μέρος του συνθήματος. Λέμε ότι σήμερα, η νεολαία τις εξελίξεις πρέπει να τις παρακολουθεί όχι με αμηχανία ή με φόβο, ούτε με τη λογική του "τίποτα δεν γίνεται", αλλά να καταλάβει τις δυνατότητες που υπάρχουν - παράλληλα με όλες τις δυσκολίες - και μαζί με την ΚΝΕ να στρατευτεί στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία».

Τα Φεστιβάλ πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ΚΝΕ έχουν κατοχυρωθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο φέτος επιλέχτηκε να γίνουν μέσα στο Μάρτη, αντί για τις αρχές του καλοκαιριού που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Αναφορικά με αυτή την αλλαγή, η Ζ. Χαχάμη εξηγεί: «Μας απασχολεί το πώς τα Φεστιβάλ θα είναι μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά, για να αποτελέσουν γεγονός μέσα στα ιδρύματα σε μια περίοδο που αυτά θα είναι "ζωντανά" και θα έχουν κόσμο οι σχολές. Παίρνοντας υπόψη τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, γιατί όντως υπάρχουν τέτοια βήματα, τα Φεστιβάλ έχουν γίνει θεσμός κυρίως στις μεγάλες πόλεις, είπαμε να τους δώσουμε καλύτερη ώθηση αυτή την περίοδο με ένα πλατύ άνοιγμα. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν πολιτικό γεγονός μέσα στα ιδρύματα, είναι παρέμβαση της ΚΝΕ στις εξελίξεις. Συζητάμε πλατιά με χιλιάδες νέους, για να αλλάξουν και οι ίδιοι πολιτική στάση, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ και να αντιπαλέψουν όλα όσα τους τσακίζουν το παρόν και το μέλλον».





Οι Οργανώσεις της ΚΝΕ δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για αυτές τις εκδηλώσεις, έχουν ετοιμάσει αξιόλογα πολιτιστικά αφιερώματα, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η έκθεση με τίτλο «Σοσιαλισμός vs καπιταλισμός», που θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ της Σπουδάζουσας Αθήνας, αλλά θα ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Ο «Ριζοσπάστης» παρουσιάζει σήμερα, παρακάτω, τα προγράμματα των Φεστιβάλ και των εκδηλώσεων που είναι προγραμματισμένα την προσεχή βδομάδα.

Στην Αττική

Το Φεστιβάλ της Περιφερειακής Οργάνωσης Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη και την Παρασκευή. Οι εκδηλώσεις της πρώτης μέρας θα πραγματοποιηθούν στη Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθήνας και θα αρχίσουν στις 2 το μεσημέρι, ενώ τη δεύτερη μέρα οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Αίθριο της Φιλοσοφικής και θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα. Αναλυτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Πέμπτη 16 Μάρτη:

-- Επίδειξη χορευτικών ομάδων.

-- Μουσικό - θεατρικό αφιέρωμα στην Οχτωβριανή Επανάσταση από ομάδα της ΚΝΕ.

-- 15.15 Ομιλία από τον Νίκο Αμπατιέλο, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ.

-- 15.45 Μεγάλη συναυλία με την Νατάσσα Μποφίλιου.

-- Οι εκδηλώσεις κλείνουν με νησιώτικο - ικαριώτικο γλέντι.

Παρασκευή 17 Μάρτη:

-- Παράσταση από Θεατρικές Ομάδες.

-- 20.00 Εκδήλωση - συζήτηση με τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, με θέμα «Brexit, Grexit, Trump... Δεν τσακώνονται για το λαό! Μπορούμε να βάλουμε τη δική μας σφραγίδα στις εξελίξεις...».

-- Συναυλία με φοιτητικά συγκροτήματα.

-- Συναυλία με τους Sober on Tuxedos.

-- Λαϊκό Γλέντι.

Και τις δύο μέρες του Φεστιβάλ, στο χώρο των εκδηλώσεων θα λειτουργούν: Εκθεση όπου θα γίνονται οργανωμένες επισκέψεις με θέμα «Σοσιαλισμός vs καπιταλισμός». Χώρος ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής». Χώρος για τουρνουά σκάκι.

Ακόμα, από τις 13 έως τις 15 Μάρτη, θα γίνει τουρνουά μπάσκετ 3 on 3 στο κλειστό γήπεδο της Πανεπιστημιούπολης στα Ιλίσια.

Στη Θεσσαλονίκη

Αυτή τη βδομάδα είναι και το Φοιτητικό Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, στις 17 και 18 Μάρτη, στο φουαγιέ της Νομικής του ΑΠΘ. Στο χώρο θα λειτουργούν δυο εκθέσεις με θέματα «Τι σήμαινε να σπουδάζεις στην ΕΣΣΔ» και «Η πρόταση της ΚΝΕ για την ανασύνταξη του φοιτητικού κινήματος», θα υπάρχουν βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής», στέκια πολιτισμού και κατά των ναρκωτικών, ενώ θα γίνονται και παρουσιάσεις συλλογικών ερευνητικών εργασιών. Αναλυτικά το πρόγραμμα την Παρασκευή 17 Μάρτη περιλαμβάνει: Παρουσίαση της έκδοσης της «Σύγχρονης Εποχής» και του «Οδηγητή» με τίτλο «Ξεκίνα! Ολα πρέπει να τα ξέρεις! Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία!», θεατρικό δρώμενο με βάση το έργο του Μπ. Μπρεχτ «Ο βίος του Γαλιλαίου», συναυλία με τα φοιτητικά συγκροτήματα «Γουρούνια στο διάστημα», «Γιάλος Φιλ», «ΧΑΤΟΥ ΔΕΡΑ», «Datsoon», «Απτυχίωτοι», «Red 11», «Broken sticks», «Saint insane», «Blackberry jam», «Herzt». Αντίστοιχα, το Σάββατο 18 Μάρτη το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδήλωση με θέμα «Ο καπιταλισμός γεννά κρίσεις - πολέμους - προσφυγιά! Παλεύουμε για την ανατροπή του!» με ομιλητή τον Σωτήρη Ζαριανόπουλο, ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, και μετά μεγάλη συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη στα γρασίδια της Φιλοσοφικής.

Στην Πάτρα

Στην Πάτρα, το Φεστιβάλ των Οργανώσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ΚΝΕ θα γίνει την Πέμπτη 16 Μάρτη, παράλληλα στην εστία του Πανεπιστημίου και στον κεντρικό διάδρομο του ΤΕΙ, από τις 12.30 το μεσημέρι, ενώ οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν την Παρασκευή 17 Μάρτη στο γήπεδο της ΕΑΠ, από τις 7 μ.μ. Την πρώτη μέρα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες (στο Πανεπιστήμιο θεατρικό μονόπρακτο του Μπρεχτ από τη θεατρική ομάδα «Τρίτο κουδούνι» και στο ΤΕΙ το Χορευτικό του Δήμου Πατρέων), βιβλιοπαρουσίαση του έργου «Η πορεία των μπολσεβίκων προς τη νίκη» κι ακόμα συναυλίες (με τους «Αcoustic Two» στο ΤΕΙ και τους «Mask of Sorrow» στο Πανεπιστήμιο). Τη δεύτερη μέρα θα γίνουν: Μουσικοθεατρικό αφιέρωμα βασισμένο στο έργο του Ν. Καζαντζάκη «Ταξιδεύοντας: Ρουσία», ομιλία από τον Θανάση Σγούρο, μέλος της ΚΕΟΕ της ΚΝΕ, συναυλία με φοιτητικά συγκροτήματα (Mask of Sorrow, Acoustic Two, Rebano de Fuego), μεγάλη συναυλία με τα Υπόγεια Ρεύματα και νησιώτικο γλέντι. Ακόμα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για το Φεστιβάλ στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθεί τουρνουά ποδοσφαίρου στις 11 και 12 Μάρτη, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στις 10 π.μ., ενώ στις 14-15-16/3 θα λειτουργεί έκθεση βιβλίου των εκδόσεων της «Σύγχρονης Εποχής», καθημερινά (12.00 - 14.00), στην Εστία του Πανεπιστημίου και στον κεντρικό διάδρομο του ΤΕΙ.

Στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο Κρήτης, το Φεστιβάλ ΑΕΙ - ΤΕΙ της ΚΝΕ θα γίνει την Παρασκευή 17 Μάρτη, στο πάρκο Γεωργιάδη, από τις 7.30 μ.μ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Συζήτηση με θέμα «H κατάσταση στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και η προοπτική του Φοιτητικού - Σπουδαστικού Κινήματος», με ομιλητή τον Γιώργο Τσακιράκη, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ. Συναυλία από νεανικά συγκροτήματα. Ομιλία από τον Βαγγέλη Μαγνήσαλη, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ. Συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Στο χώρο θα υπάρχει περίπτερο για το 20ό Συνέδριο του ΚΚΕ, βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής» και ταμπλό με θέμα «Η συμβολή του Σοσιαλισμού στην Υγεία - Πρόνοια».

Στα Γιάννενα

Στα Γιάννενα, το Φοιτητικό Φεστιβάλ θα γίνει την Πέμπτη 16 Μάρτη, στη Λέσχη του Πανεπιστημίου. Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι στις 5 μ.μ. και να σημειωθεί ότι στο χώρο θα υπάρχουν θεματικές εκθέσεις με βάση το επιστημονικό αντικείμενο της κάθε σχολής τους Ιδρύματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Στις 6 μ.μ. χορευτικές επιδείξεις. Στις 7 μ.μ. συζήτηση με θέμα «Με το δρόμο που οδηγεί στην ανεργία και το εξωτερικό ή με το δρόμο του αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες;», με ομιλήτρια την Κέλλυ Παπαϊωάννου, μέλος του Τμήματος Παιδείας και Ερευνας της ΚΕ του ΚΚΕ. Στις 8.30 μ.μ. τα φοιτητικά συγκροτήματα «Αυτόπτες Μάρτυρες», Νάγια Μελιγγιώτη, Στέλιος Κοτίδης και η μπάντα του, «Σκληροί», «Φρα-παίδες», Μαρία και Μαριάννα, «Feel». Στις 10.30 μ.μ. ακολουθεί μεγάλη συναυλία με τους «Gadjo Dilo» και μετά η βραδιά θα κλείσει με λαϊκό γλέντι.

Στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, το Φοιτητικό διήμερο εκδηλώσεων θα γίνει στις 17 και 18 Μάρτη στο Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα την Παρασκευή 17 Μάρτη αρχίζει στις 6.30 μ.μ. και περιλαμβάνει: Αφιέρωμα στον πρωτοπόρο Σεργκέι Αϊζενστάιν και το σοβιετικό μοντάζ, προβολή της ταινίας «Οκτώβρης (Δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο)» του Αϊζενστάιν και εκθέσεις, βιβλιοπωλείο κ.ά. Το Σάββατο 18 Μάρτη οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 7 μ.μ. και περιλαμβάνουν: Συζήτηση για το ρόλο της Τέχνης και του καλλιτέχνη με θέμα δανεισμένο από τα λόγια του Μπρεχτ «Παραστήστε αυτό που υπάρχει, αλλά παριστάνοντάς το, δείξτε κι αυτό που δεν υπάρχει, μα θα μπορούσε να υπάρξει και θα ήτανε ωφέλιμο». Ομιλητής θα είναι ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ και του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει συναυλία με τους «Red Trees» και άλλα φοιτητικά συγκροτήματα.

Στην Ξάνθη

Αντίστοιχα, στην Ξάνθη εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 18 Μάρτη, στις 8 μ.μ., στο Αναγνωστήριο ΠΡΟΚΑΤ. Θα μιλήσει η Θεανώ Καπέτη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης: Παρουσίαση project. Μεγάλη συναυλία με τους «Gadjo Dilo» και μετά πάρτι.