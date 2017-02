ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΥΡΩΖΩΝΗ - ΔΝΤ

Αντιλαϊκά μέτρα χωρίς τέλος με «δικλίδες ασφαλείας» τον μόνιμο κόφτη και τα πρωτογενή πλεονάσματα

Το προσχέδιο του «αναθεωρημένου μνημονίου συνεργασίας» με την πλευρά της Ευρωζώνης, το οποίο θα έρθει να «κουμπώσει» με το τρίτο μνημόνιο με την πλευρά του ΔΝΤ συζητιέται από χτες στην Αθήνα, μεταξύ συγκυβέρνησης και κουαρτέτου, στο πλαίσιο του κύκλου της δεύτερης «αξιολόγησης». Σε αυτό το επίπεδο και με δεδομένα την παραπέρα μείωση του αφορολόγητου ορίου (μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες) καθώς και την παραπέρα κατακρεούργηση των ήδη μειωμένων συντάξεων, τα παζάρια, σε αυτήν τη φάση, εστιάζουν στο ύψος των «δημοσιονομικών κενών» σε συνδυασμό και με το χρονοδιάγραμμα που αφορά στην κλιμάκωση των αντιλαϊκών μέτρων για τα επόμενα χρόνια.

Αναβαθμισμένος «δημοσιονομικός κόφτης»

Την ίδια ώρα, εμφανίζεται να κλειδώνει η συμφωνία συγκυβέρνησης και κουαρτέτου, σχετικά με τον νέο μηχανισμό έγκαιρης διάγνωσης τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους των κρατικών προϋπολογισμών, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του «δημοσιονομικού κόφτη» που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό παράγοντα, ο νέος μηχανισμός θα λειτουργεί προληπτικά, ενώ προς το τέλος κάθε έτους θα γίνεται πρόβλεψη για το επόμενο έτος και θα ενεργοποιούνται μέτρα αντίστοιχου ύψους. «Στο πακέτο των μέτρων θα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά μέτρα. Εάν ξεπεράσουμε πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ τα θετικά μέτρα θα είναι περισσότερα. Εάν είναι κάτω από 3,5% του ΑΕΠ θα έχουμε επιπλέον μέτρα», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενόψει βέβαια των επερχόμενων νομοθετικών παρεμβάσεων, η συγκυβέρνηση αρχίζει να ομολογεί τα εξής:

1. Τα προνομοθετημένα αντιλαϊκά μέτρα θα εφαρμόζονται «βρέξει - χιονίσει» ανεξάρτητα από την όποια έκβαση των στόχων για τα «πλεονάσματα».

2. Σε περίπτωση «αρνητικών αποκλίσεων», θα επιβάλλονται και νέα πρόσθετα αντιλαϊκά μέτρα, πέρα από αυτά που θα προνομοθετηθούν. Ηδη αρχίζουν να δείχνουν στην κατεύθυνση ακόμη μεγαλύτερης καρατόμησης κρατικών δαπανών, με προτεραιότητα τις συντάξεις, τους μισθούς στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα κ.ά. και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες και σε κάθε περίπτωση νωρίτερα ακόμη και από το προβλεπόμενο αντιλαϊκό χρονοδιάγραμμα.

Σε αυτό το επίπεδο, ο αναβαθμισμένος «κόφτης» αναμένεται να περιέχει την γκάμα των προτεραιοτήτων και των πρόσθετων αντιλαϊκών μέτρων που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση «αποκλίσεων» από τους στόχους των προϋπολογισμών. Επίσης, για την περίπτωση υπερβάσεων, θα προβλέπεται η γκάμα των «αντισταθμιστικών» παρεμβάσεων, πρώτα και κύρια, με τα «αναπτυξιακά» κίνητρα προς το εγχώριο κεφάλαιο.

3. Τα λεγόμενα «αντισταθμιστικά» συνδέονται με την «υπεραπόδοση» των στόχων της αντιλαϊκής συμφωνίας, ενώ βέβαια στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στη διαρκή κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο ίδιος κυβερνητικός παράγοντας σημείωσε πως στα ...«θετικά μέτρα» θα περιλαμβάνονται και τα κονδύλια για την ενίσχυση της απασχόλησης και επεσήμανε ότι είναι υπό διαπραγμάτευση τα «συστατικά του πακέτου των θετικών μέτρων». Επί της ουσίας, προδιαγράφονται οι κρατικές ενισχύσεις σε όφελος και για λογαριασμό των τμημάτων του εγχώριου κεφαλαίου.

4. Κλειδώνει η συμφωνία για πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,5% του ΑΕΠ και για μετά το 2018, ως πρόσθετη βαλβίδα ασφαλείας στην εφαρμοζόμενη πολιτική.

Στα σκαριά τα επόμενα αντιλαϊκά πακέτα

Η συγκρότηση του υπερταμείου για τις ιδιωτικοποιήσεις, η ένταξη σε αυτό νέων επιχειρήσεων που βρίσκονται σήμερα υπό κρατικό έλεγχο, το ζήτημα των λεγόμενων «δημοσιονομικών κενών» στα επόμενα χρόνια, η Ενέργεια και η «επισκόπηση» των αντιλαϊκών παζαριών, βρέθηκαν στο επίκεντρο των χτεσινών συναντήσεων ανάμεσα στους αρμόδιους υπουργούς της συγκυβέρνησης με τα κλιμάκια του κουαρτέτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες:

-- Στο μέτωπο της φοροληστείας απέναντι στο λαό δρομολογούνται μέτρα «μόνιμου χαρακτήρα και επαναλαμβανόμενης απόδοσης», τα οποία στην πλήρη ανάπτυξή τους φτάνουν μέχρι 1% του ΑΕΠ, ή σε περισσότερα από 1,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής τους είναι η 1η Γενάρη του 2019. Στο επίκεντρο, βέβαια, βρίσκεται η καρατόμηση του αφορολόγητου ορίου, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο της καρατόμησης σε δύο δόσεις, αρχής γενομένης από το 2018, προκειμένου να καλυφθούν και τα «κενά» του κρατικού προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς.

-- Η καρατόμηση των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων φτάνει σε ακόμη 1% του ΑΕΠ, δηλαδή επιφέρει πρόσθετες «εξοικονομήσεις» στους κρατικούς προϋπολογισμούς, τουλάχιστον 1,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω μόνιμο αντιλαϊκό πακέτο δρομολογείται με καταληκτική ημερομηνία το 2020, εάν, βέβαια, στην πορεία των παζαριών δεν αλλάξει το μείγμα της αντιλαϊκής πολιτικής και το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του.

-- Το ύψος και το χρονοδιάγραμμα των «πρωτογενών πλεονασμάτων» για την περίοδο μετά το 2018, αναμένεται να εξεταστεί σε επόμενη φάση, πιθανόν μετά το κλείσιμο της δεύτερης «αξιολόγησης». Εν προκειμένω, οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε επίπεδο Γιούρογκρουπ, που φαίνεται να αναλαμβάνει τον πρώτο ρόλο, σε συνεννόηση, βέβαια, με την πλευρά του ΔΝΤ. Το κεντρικό σενάριο αφορά στη διατήρηση των πλεονασμάτων στο 3,5% του ΑΕΠ μέχρι και το έτος 2023, δηλαδή για μια 5ετία μετά την αναμενόμενη τυπική λήξη του τρέχοντος μνημονίου.

-- Η διαχείριση του κρατικού χρέους και οι λεγόμενες μεσοπρόθεσμες ρυθμίσεις «ελάφρυνσης», από την πλευρά της Ευρωζώνης, επίσης έχουν ως όρο και προϋπόθεση την προνομοθέτηση του νέου πακέτου με τα αντιλαϊκά μέτρα.

Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση για ανάληψη ισχυρής «νομικής δέσμευσης» σε επόμενο Γιούρογκρουπ, για την εφαρμογή τέτοιων παρεμβάσεων, τα οποία, για την ώρα, θα σκιαγραφούνται και στη βάση αυτή η πλευρά της ΕΚΤ θα εξετάσει την ένταξη ελληνικών ομολόγων στα προγράμματα της ποσοτικής χαλάρωσης.

-- Το ΔΝΤ, από την πλευρά του, θα «τρέξει» τη δική του νέα «παράλληλη αξιολόγηση» για την ελληνική οικονομία με τις όποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τις οικονομικές εξελίξεις και τη «βιωσιμότητα» του ελληνικού κρατικού χρέους.

Την ίδια ώρα, η επίτευξη ενός συμβιβασμού ανάμεσα στην Ευρωζώνη και το ΔΝΤ σχετικά με το ζήτημα της «βιωσιμότητας» αποτελεί το προανάκρουσμα για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στη χρηματοπιστωτική στήριξη προς το ελληνικό κράτος, που βέβαια θα συνδυαστεί με την υπογραφή ενός ακόμη (τρίτου) μνημονίου (Memorandum of Economic and Financial Policies -MEFP) με την πλευρά του εν λόγω ιμπεριαλιστικού οργανισμού.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Γενς Σπαν, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι η σημερινή κυβέρνηση έκανε περισσότερες μεταρρυθμίσεις από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί».

Ζητούμενο η ανταγωνιστικότητα τραπεζών - εγχώριου κεφαλαίου

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Ενωση Ενωση Τραπεζών, με αφορμή τη χτεσινή συνάντηση του προεδρείου της με τον πρωθυπουργό, Αλ. Τσίπρα, έθεσε την ατζέντα των παρεμβάσεων, που αφορούν στην αποκατάσταση των όρων ανταγωνιστικότητας των εγχώριων τραπεζικών ομίλων.

Μεταξύ άλλων, εστιάζουν στην ολοκλήρωση μιας σειράς νομοθετικών τροποποιήσεων, όπως οι φορο-ελαφρύνσεις σε περίπτωση διαγραφών ή πώλησης προβληματικών δανείων, η «αποτελεσματική διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών», ο «περιορισμός της αστικής και ποινικής ευθύνης» τραπεζικών στελεχών και κρατικών υπαλλήλων, που εμπλέκονται σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών οφειλών, η διαμόρφωση «λειτουργικού πλαισίου» για την εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών κ.ά.

Εξάλλου, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γ. Στουρνάρας, συναντήθηκε χτες στην Αθήνα με τον πρόεδρο της China Development Bank (CDB), Hu. Huaibang και αντιπροσωπεία της κινεζικής «επενδυτικής τράπεζας». Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤτΕ, ο Γ. Στουρνάρας διατύπωσε «την ικανοποίησή του για την πρόθεση της CDB να διευρύνει την παρουσία της στη χώρα μας, κυρίως με τη χρηματοδότηση έργων υποδομών», λέγοντας ότι «η προώθηση της επιχειρηματικότητας και οι ξένες άμεσες επενδύσεις είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία στην προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της CDB συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Εμ. Παναγιωτάκη, με θέμα τη «συνεργασία για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων στην Ελλάδα και την περιοχή των Βαλκανίων», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ.