Οι String Demons στην Ευρώπη

Μετά τις επιτυχημένες τους εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, οι String Demons έφτιαξαν τις μουσικές βαλίτσες τους και βγήκαν στην Ευρώπη! Εμφανίστηκαν την περασμένη Τετάρτη στο Βερολίνο και αύριο Σάββατο δίνουν ραντεβού στις Βρυξέλλες, στο Centre Culturel et de Congres, για τη συνέχεια των «Fear of the Bach Winter Concerts»! (τίτλο εμπνευσμένο από το διπλό τους άλμπουμ «Fear of the Bach»). Παίζουν παραδοσιακά, κλασικά, heavy metal, λαϊκά, βυζαντινούς ύμνους και δικά τους κομμάτια, κάτι Αbba μπλεγμένους με τσιφτετέλι, Χατζιδάκι ενωμένο με thrash metal, Lady Gaga με... λαϊκοδημοτικό αέρα και άλλα μουσικά απρόοπτα...