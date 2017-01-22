Κυριακή 22 Γενάρη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
Προγράμματα
ΠΕΜΠΤΗ 26/1
ΕΡΤ 1

06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS

08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)

Σημείωση: Στις 10.00 μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10.00 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

14.00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (Ε)

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ

17.30 Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / ΚΑΙΡΟΣ / Δελτίο στη Νοηματική

18.15 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

19.45 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ Σειρά

20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΡΤ 2

08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

10.30 Η ΑΝΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ (Ε)

11.30 ΜΙΑ ΑΠΙΘΑΝΗ ΓΙΑΓΙΑ (Ε)

12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Σάντα Τσικίτα»

14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

15.00 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ: ΧΟΝΤΡΟΣ - ΛΙΓΝΟΣ (Ε)

16.00 ΠΕΙΘΩ

17.00 ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα εκπομπή

17.15 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

ΕΡΤ 3

09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

12.00 NATURE - WILDLIFE COLLECTION

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

15.00 Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

16.00 ΕπιΚοινωνία

17.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

18.45 ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΤ1

07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)

15.10 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ALPHA

08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA

11.20 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

12.20 EURODATA

12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.00 ΕΛΕΝΗ

16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 DEAL

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ

21.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ

MEGA

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

14.50 ΠΕΝΗΝΤΑ - ΠΕΝΗΝΤΑ (Ε)

16.50 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

17.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

STAR

10.00 LIVE U

12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ

14.00 ΖΩΗ ΜΟΥ

15.00 SHOPPING STAR

16.25 BLIND TASTE

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

17.45 9 ΜΗΝΕΣ

18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 NCIS

22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Αφεντικά για σκότωμα 2» Α' τηλεοπτική προβολή

    

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