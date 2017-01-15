Κυριακή 15 Γενάρη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
Προγράμματα
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1
ΕΡΤ 1

07.00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

10.00 ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

12.30 ΕΠΤΑ

13.30 EUROPE

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΙΓΚ ΜΠΕΝ

17.00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ - ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

19.00 ΟΙΝΟΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ Νέα εκπομπή

20.00 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ (Ε)

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Ο έρωτας του Οδυσσέα»

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

11.30 ΜΝΗΜΕΣ ΧΑΡΑΣ

12.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

13.30 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Ε)

14.00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «Αχαρναϊκός - Αρης»

16.00 ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ

16.30 Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

17.30 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ (Ε)

18.30 ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ε)

19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ενα σπίτι στο Παρίσι» Α' τηλεοπτική μετάδοση

ΕΡΤ 3

11.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΑΓΡΟweek

14.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (Ε)

15.00 ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «ΟΦΗ - Λαμία» (Ζ)

17.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Μελέτης στην Αμεσο Δράση»

18.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19.30 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ;

ΑΝΤ1

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ

09.45 ΣΟΥΚΟΥ

12.30 PLAY & FUN

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Clockstoppers»

15.45 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)

16.45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.00 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το θύμα»

ALPHA

09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο κατεργάρης»

16.00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε)

17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

18.00 QUIZDOM THE SHOW

19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

20.00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε)

21.00 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ

MEGA

06.10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

17.50 SINGLES 2 (Ε)

19.00 TAXI GIRL (Ε)

20.00 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Ε)

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι άγγελοι του Τσάρλι: Δράση πέρα από τα όρια»

23.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Γρήγορη και θανάσιμη»

STAR

06.20 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι υποψήφιοι»

15.15 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

16.45 TWO BROKE GIRLS

17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

17.50 PSYCH

18.50 THE BIG BANG THEORY

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μόνος στο σπίτι 3»

    

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