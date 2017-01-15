06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS
08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)
Σημείωση: Στις 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.00 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ANCIENT IMPOSSIBLE (Ε)
14.00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (Ε)
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ
17.30 Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / ΚΑΙΡΟΣ / Δελτίο στη Νοηματική
18.15 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
19.45 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ Σειρά
20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ
08.30 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Ε)
09.30 ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ
10.30 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ (Ε)
11.30 ΟΙ ΑΝΑΙΔΕΣΤΑΤΟΙ (Ε)
12.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Εθελοντής στον έρωτα»
14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ: ΧΟΝΤΡΟΣ - ΛΙΓΝΟΣ (Ε)
16.00 Η ΑΝΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 NATURE - WILDLIFE COLLECTION
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
15.00 Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Ε)
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
15.00 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
11.20 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
12.20 EURODATA
12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΕΛΕΝΗ
16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 DEAL
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
21.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΠΕΝΗΝΤΑ - ΠΕΝΗΝΤΑ (Ε)
16.50 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
17.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
10.00 LIVE U
12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
14.00 ΖΩΗ ΜΟΥ
15.00 SHOPPING STAR
16.25 BLIND TASTE
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
17.45 9 ΜΗΝΕΣ
18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 NCIS Σειρά
22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ελεύθερος σκοπευτής» Α' τηλεοπτική προβολή