Σάββατο 7 Γενάρη 2017 - Κυριακή 8 Γενάρη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
Προγράμματα
ΤΡΙΤΗ 10/1
ΕΡΤ 1

06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS

08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)

Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10.00 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ANCIENT IMPOSSIBLE (Ε)

14.00 Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ (Ε)

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ

17.30 Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / ΚΑΙΡΟΣ / Δελτίο στη Νοηματική

18.15 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

19.45 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ Σειρά

20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΡΤ 2

08.30 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Ε)

09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

10.30 Η ΑΝΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ (Ε)

11.30 ΟΙ ΑΝΑΙΔΕΣΤΑΤΟΙ (Ε)

12.15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ενας άφραγκος Ωνάσης»

14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

15.00 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ: ΧΟΝΤΡΟΣ - ΛΙΓΝΟΣ (Ε)

16.00 Η ΑΝΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ

17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

19.00 ΟΙ ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ

ΕΡΤ 3

09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

12.00 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

14.55 THESSTORY (Ε)

15.00 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

15.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

16.00 ΕπιΚοινωνία

17.30 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ;

18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

18.45 ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΤ1

07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) εορταστικό

15.00 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 LUCKY ROOM Τηλεπαιχνίδι

ALPHA

08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA

11.20 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

12.20 EURODATA Πρεμιέρα

12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.00 ΕΛΕΝΗ

16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 DEAL

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ

MEGA

06.10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

15.00 ΠΕΝΗΝΤΑ - ΠΕΝΗΝΤΑ (Ε)

16.50 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

17.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

STAR

10.00 LIVE U

12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ

14.00 ΖΩΗ ΜΟΥ

15.00 SHOPPING STAR

16.25 BLIND TASTE

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

17.45 9 ΜΗΝΕΣ

18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 NCIS Σειρά

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Φωνή που νίκησε το χρόνο και το θάνατο
 ΚΥΡΙΑΚΗ 8/1
 ΠΕΜΠΤΗ 12/1
 ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1
Το πρόγραμμα του web radio του «902.gr»
 ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ
 ΘΕΑΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1
 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1

Διαβάστε στο «Ρ»

Θέματα & αφιερώματα

Περισσότερα...

Ο καιρός
Αθήνα 1°C
Ελαφρά χιονόπτωση
άνεμοι βόρειοι
2 μποφόρ
Σαβ 7/1
08:00
4°C
Σαβ 7/1
11:00
4°C
Σαβ 7/1
14:00
4°C
Σαβ 7/1
17:00
3°C
Σαβ 7/1
20:00
3°C
Σαβ 7/1
23:00
3°C
Κυρ 8/1
02:00
2°C
Κυρ 8/1
05:00
2°C
Θεσ/νίκη -5°C
Ελαφρά χιονόπτωση
άνεμοι ΒΒΔ
3 μποφόρ
Σαβ 7/1
08:00
-7°C
Σαβ 7/1
11:00
-7°C
Σαβ 7/1
14:00
-7°C
Σαβ 7/1
17:00
-8°C
Σαβ 7/1
20:00
-9°C
Σαβ 7/1
23:00
-10°C
Κυρ 8/1
02:00
-11°C
Κυρ 8/1
05:00
-11°C
Weather data from openweathermap.org