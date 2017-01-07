06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS
08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)
Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.00 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ANCIENT IMPOSSIBLE (Ε)
14.00 Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ (Ε)
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ
17.30 Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / ΚΑΙΡΟΣ / Δελτίο στη Νοηματική
18.15 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
19.45 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ Σειρά
20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ
08.30 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Ε)
09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
10.30 Η ΑΝΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ (Ε)
11.30 ΟΙ ΑΝΑΙΔΕΣΤΑΤΟΙ (Ε)
12.15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ενας άφραγκος Ωνάσης»
14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ: ΧΟΝΤΡΟΣ - ΛΙΓΝΟΣ (Ε)
16.00 Η ΑΝΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 ΟΙ ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
14.55 THESSTORY (Ε)
15.00 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
15.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ;
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) εορταστικό
15.00 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 LUCKY ROOM Τηλεπαιχνίδι
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
11.20 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
12.20 EURODATA Πρεμιέρα
12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΕΛΕΝΗ
16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 DEAL
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
06.10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΠΕΝΗΝΤΑ - ΠΕΝΗΝΤΑ (Ε)
16.50 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
17.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
10.00 LIVE U
12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
14.00 ΖΩΗ ΜΟΥ
15.00 SHOPPING STAR
16.25 BLIND TASTE
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
17.45 9 ΜΗΝΕΣ
18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 NCIS Σειρά