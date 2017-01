ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.-- Εκτροχιασμός τρένου στο Μπρούκλιν της Ν. Υόρκης, από άγνωστη αιτία, προκάλεσε χτες στις 8.20 π.μ. (τοπική ώρα) τον τραυματισμό 30 επιβατών.

ΣΟΦΙΑ - ΠΡΑΓΑ.-- Ο ιός της γρίπης των πτηνών έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 26 αγροκτήματα στη Βουλγαρία, σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό αγροκτημάτων που είχε διαπιστωθεί στις 30 Δεκέμβρη. Οι βουλγαρικές αρχές στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων απαγόρευσαν το κυνήγι πτηνών σε όλη τη χώρα και ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στη μαζική σφαγή πουλερικών που μολύνθηκαν από τον ιό. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία και το Ισραήλ βρίσκονται μεταξύ των χωρών που έχουν εντοπίσει κρούσματα του στελέχους αυτού της γρίπης των πτηνών τις τελευταίες βδομάδες, ενώ παράλληλα και η Τσεχία ανακοίνωσε χτες το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου σε νοτιοανατολική περιοχή της χώρας.

ΤΕΧΕΡΑΝΗ.-- Η αυτονομιστική αραβική οργάνωση «Κίνημα Αραβικού Αγώνα για την Απελευθέρωση του Αχουάζ» ανέλαβε χτες την ευθύνη για τις βομβιστικές επιθέσεις σε δύο πετρελαιαγωγούς στο νότιο τμήμα του Ιράν, στην επαρχία Κχουζεστάν. Παράλληλα, 70 άτομα φυλακίστηκαν στην Τεχεράνη, μετά την καταδίκη τους για τις κατηγορίες της κατασκοπείας.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Αστυνομικοί στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ συνέλαβαν χτες έξι ακτιβιστές της οργάνωσης «National Association for the Advancement of Colored People» (NAACP) για τα πολιτικά δικαιώματα, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καθιστική διαμαρτυρία, στο γραφείο του Γερουσιαστή Τζεφ Σέσιονς, διαμαρτυρόμενοι για την επιλογή του από τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για την ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο 70χρονος Σέσιονς έχει ιστορικό αμφιλεγόμενων θέσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με το ρατσισμό, τη μετανάστευση, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις στην ποινική δικαιοσύνη.

ΡΑΜΠΑΤ.-- Η Κεντρική Τράπεζα του Μαρόκου επέτρεψε χτες την ίδρυση πέντε μεγάλων ισλαμικών τραπεζών στη χώρα. Μεταξύ αυτών η ισλαμική τράπεζα Attijariwafa, που συνδέεται με τη μαροκινή βασιλική οικογένεια.

ΛΟΝΔΙΝΟ.-- Η 90χρονη βασίλισσα Ελισάβετ απένειμε χτες τίτλο τιμής σε μέλος του προσωπικού της στη διάρκεια ιδιωτικής τελετής επιστρέφοντας στα επίσημα καθήκοντά της, καθώς εξακολουθεί να αναρρώνει από βαρύ κρυολόγημα.

ΣΟΥΒΑ.-- Σεισμός 7,2 βαθμών σημειώθηκε χτες (το μεσημέρι ώρα Ελλάδας) στα νησιά Φίτζι, με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού να εκδίδει αρχικά προειδοποίηση για γιγάντια τσουνάμι, την οποία στη συνέχεια ακύρωσε. Ο σεισμός είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 280 χλμ. νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας του Φίτζι, Σούβα, σε εστιακό βάθος 15 χλμ., όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Πάντως, δεν υπήρξαν αναφορές για καταστροφές ή θύματα, παρά βέβαια το μεγάλο πανικό που προκάλεσε.

ΠΕΚΙΝΟ.-- Ενα ακόμα περίεργο περιστατικό συνέβη στην επαρχία Γκουανξί της νότιας Κίνας, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε νηπιαγωγείο και άρχισε με ένα μαχαίρι να τραυματίζει μικρά παιδάκια. Ευτυχώς και από τα 11 παιδιά που τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, κανένα δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Τα κίνητρα αυτού του δράστη παραμένουν άγνωστα, ωστόσο παρόμοιες επιθέσεις σε σχολεία γίνονται το τελευταίο διάστημα συχνότερες στην Κίνα.