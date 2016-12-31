Σάββατο 31 Δεκέμβρη 2016 - Κυριακή 1 Γενάρη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
Προγράμματα
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/1
ΕΡΤ 1

07.00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

10.00 ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

12.30 ΕΠΩΝΥΜΩΣ (Ε)

14.00 EUROPE (Ε)

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ (Ε)

17.00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ

19.00 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ (Ε)

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Η ρεβάνς»

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

11.30 ΜΝΗΜΕΣ ΧΑΡΑΣ

12.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

13.30 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Ε)

14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

15.00 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ: ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ (Ε)

16.00 ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ

16.30 Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

17.30 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ (Ε)

18.30 ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ε)

19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «Ο Αρθουρ και οι Μινιμόι»

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ερωτικά μπερδέματα» Α' τηλεοπτική μετάδοση

ΕΡΤ 3

11.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΑΓΡΟweek

14.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (Ε)

15.00 ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «Λαμία - Αγροτικός Αστέρας» (Ζ)

17.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οικογένεια Παπαδόπουλου»

18.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΤ1

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ

09.45 ΣΟΥΚΟΥ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μπομπ Σφουγγαράκης: Η ταινία»

15.30 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)

16.30 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.15 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Συνέχεια)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ALPHA

09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ (Εορταστικό)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Αλβιν και η παρέα του 3»

16.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.10 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε)

19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι» Α' τηλεοπτική προβολή

MEGA

06.10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.50 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

16.40 ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΜΜΑΣ (Ε)

18.00 SINGLES 2 (Ε)

19.00 TAXI GIRL (Ε)

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ωρα για σερφ»

STAR

06.20 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μα πώς τα καταφέρνει!»

15.15 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

16.45 TWO BROKE GIRLS

17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

17.50 PSYCH Νέο κύκλος

18.50 THE BIG BANG THEORY

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο ζωολογικός μας κήπος»

    

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