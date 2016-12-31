06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS
08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)
Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.00 ΕΡΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
14.00 ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (Ε)
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ
17.30 Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ (Ε)
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / ΚΑΙΡΟΣ / Δελτίο στη Νοηματική
18.10 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ (Ε)
19.45 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ Σειρά
20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Ε)
11.30 ΟΙ ΑΝΑΙΔΕΣΤΑΤΟΙ (Ε)
12.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μοντέρνα Σταχτοπούτα»
14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ: ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ
16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 ΟΙ ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
14.55 THESSTORY
15.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
15.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ;
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
08.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι δυο ατσίδες και το πονηρό ποντίκι»
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) εορταστικό
15.00 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Φάρμα Story»
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
11.20 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
12.20 EURODATA Πρεμιέρα
12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ (Ε)
14.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Νο1»
16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ Best of
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 DEAL (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΑ (Ε)
14.50 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
16.50 ΤΙ ΨΥΧΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙΣ ΜΩΡΗ; (Ε)
17.50 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
18.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
10.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14.00 ΖΩΗ ΜΟΥ
15.00 SHOPPING STAR
16.25 BLIND TASTE
17.45 9 ΜΗΝΕΣ
18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Speed 2»