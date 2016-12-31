Σάββατο 31 Δεκέμβρη 2016 - Κυριακή 1 Γενάρη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
Προγράμματα
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/1
ΕΡΤ 1

06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS

08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)

Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10.00 ΕΡΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

14.00 ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (Ε)

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ

17.30 Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ (Ε)

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / ΚΑΙΡΟΣ / Δελτίο στη Νοηματική

18.10 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ (Ε)

19.45 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ Σειρά

20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Ε)

11.30 ΟΙ ΑΝΑΙΔΕΣΤΑΤΟΙ (Ε)

12.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μοντέρνα Σταχτοπούτα»

14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

15.00 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ: ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ

16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ

17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

19.00 ΟΙ ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ

ΕΡΤ 3

09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

12.00 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

14.55 THESSTORY

15.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

15.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

16.00 ΕπιΚοινωνία

17.30 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ;

18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

18.45 ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΤ1

08.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι δυο ατσίδες και το πονηρό ποντίκι»

10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) εορταστικό

15.00 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Φάρμα Story»

ALPHA

08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA

11.20 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

12.20 EURODATA Πρεμιέρα

12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.00 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ (Ε)

14.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Νο1»

16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ Best of

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 DEAL (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ

MEGA

06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.00 ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΑ (Ε)

14.50 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

16.50 ΤΙ ΨΥΧΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙΣ ΜΩΡΗ; (Ε)

17.50 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

18.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

STAR

10.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14.00 ΖΩΗ ΜΟΥ

15.00 SHOPPING STAR

16.25 BLIND TASTE

17.45 9 ΜΗΝΕΣ

18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Speed 2»

    

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