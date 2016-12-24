Σάββατο 24 Δεκέμβρη 2016 - Κυριακή 25 Δεκέμβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
Προγράμματα
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12
ΕΡΤ 1

06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS

08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)

Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10.00 ΕΡΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

14.00 ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (Ε)

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ

17.30 Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ (Ε)

18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / ΚΑΙΡΟΣ

18.15 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

20.10 ΕΚΠΟΜΠΗ EURONEWS

20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Ε)

11.30 ΟΙ ΑΝΑΙΔΕΣΤΑΤΟΙ (Ε)

12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ησαΐα... μη χορεύεις»

14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

15.00 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ: ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ (Ε)

16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ

17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

19.00 ΟΙ ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ Σειρά

ΕΡΤ 3

09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

12.00 ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

14.55 THESSTORY (Ε)

15.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

15.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

16.00 ΕπιΚοινωνία

17.30 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ;

18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

18.45 ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΤ1

07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.45 TV QUIZ

14.20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)

15.20 G TECH TRENDS

15.30 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

21.00 ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (Μ)

ALPHA

08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA

11.30 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.00 ΕΛΕΝΗ

16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 QUIZDOM THE SHOW

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 DEAL

21.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά

MEGA

06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.00 ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΑ (Ε)

14.50 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

16.40 L.A.P.D. (Ε)

17.50 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

18.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

STAR

10.00 LIVE U

12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ

14.00 ΖΩΗ ΜΟΥ

15.00 SHOPPING STAR

16.25 BLIND TASTE

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

17.45 9 ΜΗΝΕΣ

18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τα Χριστούγεννα του Ντένις του τρομερού»

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ 27/12 (2016-12-24 00:00:00.0)
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12 (2016-12-18 00:00:00.0)
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 (2016-11-13 00:00:00.0)
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11 (2016-11-06 00:00:00.0)
ΤΡΙΤΗ 1/11 (2016-10-29 00:00:00.0)
ΠΕΜΠΤΗ 27/10 (2016-10-23 00:00:00.0)

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Σαβ 24/12
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Σαβ 24/12
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