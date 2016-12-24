06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS
08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)
Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.00 ΕΡΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
14.00 ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (Ε)
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ
17.30 Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ (Ε)
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / ΚΑΙΡΟΣ
18.15 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
20.10 ΕΚΠΟΜΠΗ EURONEWS
20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Ε)
11.30 ΟΙ ΑΝΑΙΔΕΣΤΑΤΟΙ (Ε)
12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ησαΐα... μη χορεύεις»
14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ: ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ (Ε)
16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 ΟΙ ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ Σειρά
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
14.55 THESSTORY (Ε)
15.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
15.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ;
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.45 TV QUIZ
14.20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
15.20 G TECH TRENDS
15.30 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
21.00 ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (Μ)
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
11.30 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΕΛΕΝΗ
16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 QUIZDOM THE SHOW
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 DEAL
21.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά
06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΑ (Ε)
14.50 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
16.40 L.A.P.D. (Ε)
17.50 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
18.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
10.00 LIVE U
12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
14.00 ΖΩΗ ΜΟΥ
15.00 SHOPPING STAR
16.25 BLIND TASTE
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
17.45 9 ΜΗΝΕΣ
18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τα Χριστούγεννα του Ντένις του τρομερού»