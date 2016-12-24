07.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
08.35 ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ (Ε)
09.25 ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣΤΟΡΟΥΣ (Ε)
10.15 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)
10.50 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Ε)
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο ψύλλος»
17.40 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ: ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ (Ε)
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / ΚΑΙΡΟΣ
18.15 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
19.05 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Καλωσήρθατε στο Νότο» Α' τηλεοπτική μετάδοση
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Ε)
11.30 ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΓΙΟΣ (Ε)
12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο μπακαλόγατος»
14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ: ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ (Ε)
16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 ΟΙ ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ Σειρά
11.00 BORDERS (E)
12.00 ΡΟΓΚΑΤΣΙΑ, Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΖΟΥΡΝΑ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
14.55 THESSTORY (Ε)
15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Φουσκοθαλασσιές»
16.30 ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ (Ε)
17.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
18.00 THE SLAVA'S SNOWSHOW
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
15.20 G TECH TRENDS
15.30 ΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
15.50 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Σρεκ κι εμείς καλύτερα»
21.45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Στα καλά καθούμενα»
11.30 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.15 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ (Ε)
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 QUIZDOM THE SHOW
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 DEAL
21.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά
06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.50 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
16.50 L.A.P.D. (Ε)
17.50 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
18.00 SINGLES 2 (E)
19.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
12.15 ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Χριστούγεννα με τους Looney Tunes»
13.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ενας μπαμπάς μα τι μπαμπάς»
15.00 SHOPPING STAR
16.25 BLIND TASTE
17.45 9 ΜΗΝΕΣ
18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «The impossible»