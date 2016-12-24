Σάββατο 24 Δεκέμβρη 2016 - Κυριακή 25 Δεκέμβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
Προγράμματα
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12
ΕΡΤ 1

07.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

08.35 ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ (Ε)

09.25 ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣΤΟΡΟΥΣ (Ε)

10.15 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)

10.50 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Ε)

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο ψύλλος»

17.40 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ: ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ (Ε)

18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / ΚΑΙΡΟΣ

18.15 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

19.05 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Καλωσήρθατε στο Νότο» Α' τηλεοπτική μετάδοση

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Ε)

11.30 ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΓΙΟΣ (Ε)

12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο μπακαλόγατος»

14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

15.00 ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ: ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ (Ε)

16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ

17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

19.00 ΟΙ ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ Σειρά

ΕΡΤ 3

11.00 BORDERS (E)

12.00 ΡΟΓΚΑΤΣΙΑ, Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΖΟΥΡΝΑ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

14.55 THESSTORY (Ε)

15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Φουσκοθαλασσιές»

16.30 ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ (Ε)

17.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

18.00 THE SLAVA'S SNOWSHOW

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΤ1

10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 TV QUIZ

14.20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)

15.20 G TECH TRENDS

15.30 ΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

15.50 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Σρεκ κι εμείς καλύτερα»

21.45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Στα καλά καθούμενα»

ALPHA

11.30 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.15 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ (Ε)

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 QUIZDOM THE SHOW

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 DEAL

21.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά

MEGA

06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.50 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

16.50 L.A.P.D. (Ε)

17.50 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

18.00 SINGLES 2 (E)

19.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

STAR

12.15 ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Χριστούγεννα με τους Looney Tunes»

13.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ενας μπαμπάς μα τι μπαμπάς»

15.00 SHOPPING STAR

16.25 BLIND TASTE

17.45 9 ΜΗΝΕΣ

18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «The impossible»

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11 (2016-11-27 00:00:00.0)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11 (2016-11-27 00:00:00.0)
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 (2016-11-20 00:00:00.0)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10 (2016-10-02 00:00:00.0)
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/7 (2016-07-31 00:00:00.0)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 (2016-04-03 00:00:00.0)

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 ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ
 ΤΡΙΤΗ 27/12
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 ΘΕΑΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (25, 26/12)

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