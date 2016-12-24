06.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
09.30 ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ (Ε)
10.25 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)
11.30 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (Ε)
13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε)
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε)
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ
19.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Eve's Christmas» Α' τηλεοπτική μετάδοση
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Ε)
11.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)
13.00 ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
14.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε) «Ο μικρός Νικόλας», «Χάιντι»
15.00 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Ε) Best of
16.30 ART WEEK Νέα εκπομπή
19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Παραδόσεις αγάπης» Α' τηλεοπτική μετάδοση
11.30 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο μπούφος»
15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
16.30 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ (Ε)
17.30 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)
18.30 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Χριστουγεννιάτικο θαύμα»
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
10.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης»
12.30 TV QUΙZ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πάρτυ φαντασμάτων»
16.00 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.15 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας»
22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Hugo» Α' τηλεοπτική προβολή
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε)
16.00 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ - Εορταστικό (Ε)
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.15 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ (Συνέχεια)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 QUIZDOM THE SHOW
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» Α' τηλεοπτική προβολή
05.45 - 08.30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
08.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Soccer Dog 2: European Cup»
10.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η πριγκίπισσα των κύκνων: Χριστουγεννιάτικη ιστορία»
11.40 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το φιλαράκι»
13.10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πειρατές!»
15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Ο γιος του Αϊ Βασίλη»
16.50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τα Στρουμφάκια: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα»
17.10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ρωξάνη»
19.10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
06.10 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Χριστούγεννα στην πόλη των θαυμάτων»
15.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Χριστουγεννιάτικο δώρο»
17.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μπετόβεν: Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια» Α' τηλεοπτική προβολή
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κορίτσια για φίλημα»