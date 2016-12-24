07.40 ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣΤΟΡΟΥΣ (Ε)
08.30 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)
09.30 ΣΥΜΠΑΝ: ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Ε)
10.15 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
12.30 ΕΠΤΑ
14.00 ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΓΗ (Ε)
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ (Ε)
17.00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
19.10 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ Σειρά
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Η νίκη της Σαμοθράκης»
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.30 ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (Ε)
11.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
13.00 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ 80 ΒΙΒΛΙΑ (Ε)
13.30 Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΓΚΟΥΪΝΟΣ (Ε)
14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το άλογο της Γουίνκι»
16.30 Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Ε)
17.30 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ (Ε)
18.30 ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
19.30 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ: ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ (Ε)
19.45 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «Μαγικά Χριστούγεννα»
21.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το φάντασμα της όπερας»
11.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΑΓΡΟweek
14.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα»
16.30 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ
17.00 ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ (Ε)
18.00 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (Ε)
18.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»
21.00 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ «Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ - Ετσι κάνουν όλες»
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
11.15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Λαός και Κολωνάκι»
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τα χρονικά του Σπάιντεργουϊκ»
15.45 ΤΡΩΜΕ ΜΑΖΙ
16.00 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.15 ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (Ζ)
17.30 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μαδαγασκάρη 2»
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ (Εορταστικό)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο μπαμπάς της νύφης»
16.10 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε)
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
18.00 QUIZDOM THE SHOW (Τελικός)
19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κάπτεν Χουκ»
11.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τζακ και Τζιλ»
12.50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Καλπάζοντας στη ζωή»
14.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο μπάτσος του Mall»
16.10 Σ' ΑΓΑΠΩ Μ' ΑΓΑΠΑΣ (Ε)
16.50 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)
18.00 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)
19.00 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Ποντικο-μικρούλης»
06.20 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κορίτσια για φίλημα»
15.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «New Year's eve»
18.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Διαστημικά καλάθια»
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Γάμος αλα ελληνικά»