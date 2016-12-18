Κυριακή 18 Δεκέμβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
Προγράμματα
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12
ΕΡΤ 1

07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

10.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

11.00 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε)

12.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε)

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ

18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

18.35 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (Ε)

19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ (Ε) Σειρά

20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

21.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΡΤ 2

07.00 ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ε)

08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

11.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)

13.00 DUA FINA (Ε)

14.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε) «Ο μικρός Νικόλας», «Χάιντι»

15.00 ΠΩΣ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ ΕΓΙΝΕ Ο... «ΑΛΗΤΗΣ» (Ε)

16.00 ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

16.30 ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΡΑΜΑ

17.30 ART WEEK

18.30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Vitus»

ΕΡΤ 3

11.30 ΔΙΓΑΜΜΑ (Ε)

12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η μοίρα γράφει την ιστορία»

15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)

16.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

17.00 ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «Αρης - Τρίκαλα» (Ζ)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ (Ε)

ΑΝΤ1

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ

09.45 ΣΟΥΚΟΥ

12.30 TV QUΙZ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πολυθρόνα για δύο»

16.15 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)

17.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.30 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

21.00 RISING STAR

ΑLPHA

09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο ροζ πάνθηρας»

16.00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε)

17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

18.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 QUIZDOM THE SHOW

21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το τανγκό των Χριστουγέννων»

MEGA

05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Τα Στρουμφάκια 2»

16.40 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)

18.00 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)

19.00 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)

STAR

06.10 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μια σύγχρονη Σταχτοπούτα Νο2»

15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

16.45 TWO BROKE GIRLS

17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.50 THE BIG BANG THEORY

18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ «50 αποχρώσεις του Greece»

    

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Το πρόγραμμα του web radio του «902.gr»
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