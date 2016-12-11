06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS
08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)
Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.00 ΕΡΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
14.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ
17.30 Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
18.00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / Καιρός + ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
20.00 EUROLEAGUE BASKET «Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός» (Ζ)
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)
11.30 ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΓΙΟΣ (Ε)
12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μια του κλέφτη»
14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ (Ε)
16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 ΟΙ ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ Σειρά
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
14.55 THESSTORY (Ε)
15.00 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.10 Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ
15.20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
16.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΜΗ ΜΟΥ ΛΕΣ ΑΝΤΙΟ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
21.00 ΜΠΡΟΥΣΚΟ
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
11.30 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΕΛΕΝΗ
16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 DEAL
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά
21.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΕΣ (Ε)
16.40 L.A.P.D. (Ε)
17.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
17.50 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
10.00 LIVE U
12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
14.00 ΖΩΗ ΜΟΥ
15.00 SHOPPING STAR
16.25 BLIND TASTE
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτίο στη νοηματική
17.45 9 ΜΗΝΕΣ
18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ