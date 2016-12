Ταξίδι ήχων και συναισθημάτων

O συνθέτηςεπανέρχεται δυναμικά στις live εμφανίσεις και δίνει ραντεβού, στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα (Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 και Ευρυμέδοντος, τηλ. 2103411651), το Σάββατο 10 Δεκέμβρη, με τη μουσική παράσταση Τhe red in black project. Ενα απογειωτικό μουσικό ταξίδι ήχων, εικόνων και συναισθημάτων. Μια μουσική παράσταση με κεντρικό άξονα τον άνθρωπο, όπου ο λόγος δίνει τη θέση του στις νότες και την εικόνα. Εργα από τους δύο προσωπικούς του δίσκους «220 Ways to say i love you» & «Flesh memories» και ανέκδοτο υλικό συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ Τhe red in black project.

Τη μουσική ατμόσφαιρα της παράστασης ντύνει με εικόνα ο συγγραφέας/σκηνοθέτης Ηλίας Φλωράκης. Ιδιαίτερη στιγμή της παράστασης η ζωντανή εκτέλεση της μουσικής των ταινιών μικρού μήκους «THE PRODUCT MANAGER» και «THE CONCERT». Είσοδος 4 ευρώ.