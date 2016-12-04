07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
10.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
11.00 ΕΠΩΝΥΜΩΣ Εναρξη
12.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Νέος κύκλος
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (Ε)
17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ
19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ (Ε) Σειρά
20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
21.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
07.00 ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ε)
08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
11.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)
13.00 DUA FINA
14.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε) «Ο μικρός Νικόλας», «Χάιντι»
15.00 ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ (Ε)
16.00 ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Νέα εκπομπή)
17.30 ART WEEK Νέα εκπομπή
18.30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ Νέα εκπομπή
19.00 ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ξαφνικά, όλοι μου λείπουν»
10.30 ΑΓΡΟweek (Ε)
11.30 ΔΙΓΑΜΜΑ (Ε)
12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται»
15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
16.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
17.00 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)
18.00 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARTΟΠΟΙΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ
09.45 ΣΟΥΚΟΥ
12.30 TV QUΙZ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο πρίγκιπας της Ζαμούντα»
16.15 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΣΥΜΠΕΘΕΡΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 LUCKY ROOM Τηλεπαιχνίδι
22.15 RISING STAR - Live test - Ζωντανή εκπομπή
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Υπάρχει και φιλότιμο»
16.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
18.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 QUIZDOM THE SHOW
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πολύ σκληρός για να πεθάνει: Η εκδίκηση»
05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Το τερατόσπιτο»
16.45 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)
18.00 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)
18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)
06.20 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μπρίτζετ Τζόουνς: Η επόμενη σελίδα»
15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
16.45 ΜΟΜ
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.50 THE BIG BANG THEORY
18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Είκοσι γυναίκες κι εγώ»