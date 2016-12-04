Κυριακή 4 Δεκέμβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
Προγράμματα
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12
ΕΡΤ 1

07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

10.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

11.00 ΕΠΩΝΥΜΩΣ Εναρξη

12.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Νέος κύκλος

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (Ε)

17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ

18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ

19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ (Ε) Σειρά

20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

21.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΡΤ 2

07.00 ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ε)

08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

11.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)

13.00 DUA FINA

14.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε) «Ο μικρός Νικόλας», «Χάιντι»

15.00 ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ (Ε)

16.00 ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Νέα εκπομπή)

17.30 ART WEEK Νέα εκπομπή

18.30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ Νέα εκπομπή

19.00 ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ξαφνικά, όλοι μου λείπουν»

ΕΡΤ 3

10.30 ΑΓΡΟweek (Ε)

11.30 ΔΙΓΑΜΜΑ (Ε)

12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται»

15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ

16.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

17.00 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)

18.00 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARTΟΠΟΙΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ

ΑΝΤ1

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ

09.45 ΣΟΥΚΟΥ

12.30 TV QUΙZ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο πρίγκιπας της Ζαμούντα»

16.15 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΣΥΜΠΕΘΕΡΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 LUCKY ROOM Τηλεπαιχνίδι

22.15 RISING STAR - Live test - Ζωντανή εκπομπή

ΑLPHA

09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Υπάρχει και φιλότιμο»

16.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

18.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 QUIZDOM THE SHOW

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πολύ σκληρός για να πεθάνει: Η εκδίκηση»

MEGA

05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Το τερατόσπιτο»

16.45 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)

18.00 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)

18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)

STAR

06.20 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μπρίτζετ Τζόουνς: Η επόμενη σελίδα»

15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

16.45 ΜΟΜ

17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.50 THE BIG BANG THEORY

18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Είκοσι γυναίκες κι εγώ»

    

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