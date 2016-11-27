07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
10.00 ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ
12.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Νέος κύκλος
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (Ε)
17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ
19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ (Ε) Σειρά
20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
21.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
11.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)
13.00 AUTO MOTO ΕΡΤ Εκπομπή
14.00 FORMULA 1 - ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ (Ζ)
17.30 ART WEEK Νέα εκπομπή
18.30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ Νέα εκπομπή
19.00 ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η ζωή είναι ωραία με τα μάτια κλειστά»
10.30 ΑΓΡΟweek (Ε)
11.30 ΔΙΓΑΜΜΑ (Ε)
12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κρουαζιέρα στη Ρόδο»
15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
16.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
17.00 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)
18.00 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARTΟΠΟΙΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ
09.45 ΣΟΥΚΟΥ
12.30 TV QUΙZ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μόνο χίλιες λέξεις»
16.00 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 LUCKY ROOM Τηλεπαιχνίδι
22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Jack Reacher»
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Γυναίκες στα όπλα»
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
18.00 DEAL (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 QUIZDOM THE SHOW
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι εκδικητές»
05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Μπαμπάδες νταντάδες και μικροί κατασκηνωτές εν δράσει»
16.45 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)
18.00 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)
18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)
06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Green Lantern»
15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
16.45 ΜΟΜ
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.50 THE BIG BANG THEORY
18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ «MRS DOUBTFIRE»