ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ

Συζητήσεις και παζάρια για τα αντιλαϊκά μέτρα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα

ASSOCIATED PRESS

Με κυρίαρχο ζήτημα το κλείσιμο των αντιλαϊκών μέτρων μόνιμου χαρακτήρα και «επαναλαμβανόμενης απόδοσης», που θα αρχίσουν να κλιμακώνονται από το 2018, συνεχίζονται οι συζητήσεις και τα παζάρια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ με το κουαρτέτο, ενώ ήδη η όποια «απόσταση» σε ό,τι αφορά την κάλυψη των λεγόμενων «δημοσιονομικών κενών» καλύπτεται από παρεμβάσεις, όπως η καρατόμηση των προνοιακών επιδομάτων, η ενίσχυση της φοροληστείας απέναντι στο λαό, ενώ υπό διαμόρφωση βρίσκεται και το ύψος της περαιτέρω καρατόμησης του αφορολόγητου ορίου για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Ουσιαστικά, τα αντιλαϊκά παζάρια έρχονται να «κουμπώσουν» το προσχέδιο συμφωνίας για το επικαιροποιημένο μνημόνιο («Supplemental Memorandum of Understanting») με τις παρεμβάσεις που «προτείνονται» από την πλευρά του ΔΝΤ, η πλήρης συμμετοχή του οποίου και μέσω νέας δανειακής σύμβασης με το ελληνικό κράτος έχει ως προϋπόθεση την υπογραφή ενός ακόμη «συμπληρωματικού» μνημονίου (Memorandum of Economic and Financial Policies - MEFP) και με τον εν λόγω ιμπεριαλιστικό οργανισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σκαριά βρίσκεται το ενδεχόμενο νέας έκτακτης συνεδρίασης του συμβουλίου Γιούρογκρουπ μέσα στο Δεκέμβρη, προκειμένου μέχρι τότε να έχουν ολοκληρωθεί οι «εκκρεμότητες» που απομένουν σε ό,τι αφορά τα χτυπήματα στα Εργασιακά, αλλά και στη συμπλήρωση του «δημοσιονομικού κενού» με νέα μέτρα.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γ. Στουρνάρας, ανέφερε πως «όλα είναι έτοιμα για την 5η Δεκεμβρίου. Η κυβέρνηση βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλείσει η αξιολόγηση, επομένως είναι πολύ πιθανόν να βγει λευκός καπνός». Προσέθεσε, ωστόσο, ότι μία μικρή καθυστέρηση «δεν θα ήταν τόσο επιζήμια». Ο ίδιος, μιλώντας στο πρακτορείο Bloomberg, υπογράμμισε ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να καταστεί το δημόσιο χρέος βιώσιμο», τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας, σκόπιμο θα ήταν μακροπρόθεσμα μέτρα (για το κρατικό χρέος), παρόλο που θα εφαρμοστούν μετά το 2018, να προσδιοριστούν άμεσα». Σύμφωνα με τον Γ. Στουρνάρα, αυτό θα ήταν καλύτερο τόσο για το ΔΝΤ, το οποίο, όπως είπε, θα ήταν επιθυμητό να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, όσο και για την ΕΚΤ.

Να σημειωθεί ότι την ερχόμενη Δευτέρα, με αφορμή το συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, επισκέπτονται την Αθήνα ο Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Π. Μοσκοβισί, καθώς και το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Μπ. Κερέ, με επίκεντρο, βέβαια, το κλείδωμα του νέου αντιλαϊκού πακέτου και την επιτάχυνση των αντιλαϊκών διεργασιών, με φόντο και τις αβεβαιότητες που εκδηλώνονται στην Ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που εντοπίζονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η ΕΚΤ, από την πλευρά της, προτάσσει την επιβολή των αντιλαϊκών μέτρων ως όρο και προϋπόθεση για την ένταξη ελληνικών ομολόγων στα προγράμματα «νομισματικής χαλάρωσης» και στη συνέχεια για τη διέξοδο του ελληνικού κράτους, για νέα δάνεια από τις χρηματαγορές.

Αυτό το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη κυβερνητικών παραγόντων με το κουαρτέτο, ενώ μεθαύριο Δευτέρα, συνεδριάζει η Ομάδα Εργασίας του Γιούρογκρουπ, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστεί η επιδίωξη της συγκυβέρνησης για ένα πρώτο κλείσιμο της συμφωνίας τους, σε «τεχνικό επίπεδο», ενόψει της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (5/12).

Επιχειρηματικές συμπράξεις με γαλλικούς ομίλους

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομίας, Δ. Παπαδημητρίου, μιλώντας στο «Ελληνογαλλικό Φόρουμ για την Επιχειρηματικότητα», δήλωσε βέβαιος πως «θα βρούμε μεγάλα περιθώρια επιχειρηματικών συμπράξεων και επενδυτικών ευκαιριών για τις γαλλικές επιχειρήσεις στη χώρα μας».

Ο ίδιος «καυχήθηκε» για τα αποτελέσματα που επέφεραν και τα τρία μνημόνια, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη και ταχύτερη δημοσιονομική εξυγίανση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (17% του ΑΕΠ) και μία σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις». Παράλληλα, παρέχοντες διαβεβαιώσεις τόσο προς το εγχώριο κεφάλαιο, όσο και στους ξένους «επενδυτές», υπογράμμισε πως «η ανάπτυξη δεν θα έλθει μόνη της, αλλά χάρη στις νομοθετικές, διοικητικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, την προσέλκυση ξένων στρατηγικών επενδύσεων, την αξιοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων», κ.ά.

Παρεμβάσεις για την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου

Την ίδια ώρα, η συγκυβέρνηση «τρέχει» τα προαπαιτούμενα της «αξιολόγησης», συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις που αφορούν στην εφαρμογή των «εργαλειοθηκών» του ΟΟΣΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατατέθηκε χτες στη Βουλή και το νομοσχέδιο για την «απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», σε συνέχεια αυτού που κατατέθηκε προχτές, σχετικά με την «άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας», που αφορά στην «απλοποίηση» και σύντμηση, στο ελάχιστο δυνατό, των διαδικασιών για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει:

-- Σε σχέση με τις εκπτώσεις, θεσμοθετείται η έννοια της λεγόμενης «εκποίησης» ή «εκκαθάρισης» του συνόλου των προϊόντων που διαθέτει μια εμπορική επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη και μετά από γνώμη των δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων, μπορεί να ορίζεται μία περίοδος προσφορών ανά δύο έτη, με χρονική διάρκεια μέχρι ένα μήνα.

-- Στην αγορά καυσίμων, η κυριότερη παρέμβαση αφορά τη διάρκεια της σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας μεταξύ εταιρειών εμπορίας καυσίμων και πρατηριούχων. Πλέον η διάρκεια της σύμβασης αυτής θα μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία.

-- Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης.

-- Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης εταιρειών, χωρίς τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που απαιτούνται σήμερα.

-- Δημιουργείται ηλεκτρονική υπηρεσία «μιας στάσης» για τη συντόμευση των διαδικασιών που αφορούν στη σύσταση επιχειρήσεων.

-- Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι μπορούν πλέον να ορίζουν αντιπροσώπους τους και εκτός των ορίων της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται.

Αβεβαιότητες στην παγκόσμια οικονομία

«Θα επιμείνουμε αποφασιστικά σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για να βελτιωθεί η αντοχή μας έναντι εξελίξεων που έχουν τη δυναμική να οδηγήσουν σε κρίση».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Β. Σόιμπλε, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του G-20 από τη Γερμανία, που ξεκινά στις 20 Δεκέμβρη. Στο πλαίσιο ομιλίας του στη Βουλή, ο Β. Σόιμπλε επισήμανε δεικτικά πως «δεν υπάρχει έλλειψη χρέους σ' αυτόν τον κόσμο, δεν υπάρχει έλλειψη ρευστότητας των κεντρικών τραπεζών σ' αυτόν τον κόσμο, όμως υπάρχει σίγουρα έλλειψη ανταγωνιστικότητας σ' αυτόν τον κόσμο, επειδή πολλές χώρες έχουν παραλείψει πολλές μεταρρυθμίσεις». Επιπλέον, προειδοποίησε ότι «εξελίξεις που οδηγούν σε κρίσεις μπορούν να εντοπιστούν σ' ολόκληρο τον κόσμο».