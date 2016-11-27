Κυριακή 27 Νοέμβρη 2016 - 1η έκδοση
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
Προγράμματα
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12
ΕΡΤ 1

07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

10.00 ΝΗΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ (Ε)

11.00 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (Ε)

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

12.30 ΕΠΤΑ

13.30 EUROPE

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ε)

17.00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ

19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ (Ε)

20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Μέχρι το πλοίο»

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30 ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΛΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ (Ε)

11.30 ΜΝΗΜΕΣ ΧΑΡΑΣ

12.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

13.30 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ «Αφγανιστάν»

14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

15.00 ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ (Ε) Σειρά

16.00 ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ

16.30 Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Εναρξη

17.30 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ

18.30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ Β' μέρος

19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Σειρά

19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο εγωιστής γίγαντας»

ΕΡΤ 3

10.00 ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

10.30 BORDERS (Ε)

11.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΑΓΡΟweek

14.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Βρώμικη πόλη»

16.00 ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ (Ε)

16.30 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ (Ε)

17.00 ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ (Ε)

18.00 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (Ε)

18.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

20.00 ΔΟΚΤΩΡ ΖΙΒΑΓΚΟ

21.00 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ «Αΐντα»

ΑΝΤ1

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ

09.45 ΣΟΥΚΟΥ

12.30 TV QUIZ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του κρυστάλλινου κρανίου»

16.15 ΤΡΩΜΕ ΜΑΖΙ

16.30 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο φαφλατάς»

ALPHA

09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Γυναίκες στα όπλα»

17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

18.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε)

19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

MEGA

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

13.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

15.00 ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (Ε)

17.00 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)

18.00 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)

18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)

STAR

06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Επιθυμίες στο... παρά πέντε»

15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

16.45 TWO BROKE GIRLS τελευταίο

17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.50 THE BIG BANG THEORY

18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Garfield 2»

    

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