07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
10.00 ΝΗΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ (Ε)
11.00 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (Ε)
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
12.30 ΕΠΤΑ
13.30 EUROPE
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ε)
17.00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ
19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ (Ε)
20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Μέχρι το πλοίο»
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.30 ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΛΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ (Ε)
11.30 ΜΝΗΜΕΣ ΧΑΡΑΣ
12.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
13.30 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ «Αφγανιστάν»
14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ (Ε) Σειρά
16.00 ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ
16.30 Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Εναρξη
17.30 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ
18.30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ Β' μέρος
19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Σειρά
19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο εγωιστής γίγαντας»
10.00 ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
10.30 BORDERS (Ε)
11.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΑΓΡΟweek
14.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Βρώμικη πόλη»
16.00 ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ (Ε)
16.30 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ (Ε)
17.00 ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ (Ε)
18.00 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (Ε)
18.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
20.00 ΔΟΚΤΩΡ ΖΙΒΑΓΚΟ
21.00 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ «Αΐντα»
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ
09.45 ΣΟΥΚΟΥ
12.30 TV QUIZ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του κρυστάλλινου κρανίου»
16.15 ΤΡΩΜΕ ΜΑΖΙ
16.30 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο φαφλατάς»
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Γυναίκες στα όπλα»
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
18.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε)
19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
13.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (Ε)
17.00 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)
18.00 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)
18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)
06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Επιθυμίες στο... παρά πέντε»
15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
16.45 TWO BROKE GIRLS τελευταίο
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.50 THE BIG BANG THEORY
18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Garfield 2»