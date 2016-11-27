06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS
08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)
Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.00 ΕΡΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
14.00 ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (Ε) «Ινδία»
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ
17.30 Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / ΚΑΙΡΟΣ
18.15 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
20.00 ΕΚΠΟΜΠΗ EURONEWS
20.30 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
22.00 ΕΡΤ FOCUS ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)
11.30 ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΓΙΟΣ (Ε)
12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι τέσσερις άσοι»
14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 Ο ΨΕΥΤΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ (Ε)
16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 ΟΙ ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ Σειρά
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
14.55 THESSTORY
15.00 ΦΑΓΗΤΟ ΜΗΝ ΠΕΤΑΣ ΤΙΠΟΤΑ (Ε)
15.30 Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ε)
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ;
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
15.15 G TECH TRENDS
15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
16.15 Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ
17.20 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΤΑΜΑΜ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
21.00 ΜΠΡΟΥΣΚΟ
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
11.30 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΕΛΕΝΗ
16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 DEAL
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά
21.00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
21.50 ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ Σειρά
22.50 ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ
05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΕΣ (Ε)
16.40 L.A.P.D. (Ε)
17.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
17.50 SINGLES (Ε)
18.50 ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΙΤΑ (Ε)
10.00 LIVE U
12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
14.00 ΖΩΗ ΜΟΥ
15.00 SHOPPING STAR
16.25 BLIND TASTE
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτίο στη νοηματική
17.45 9 ΜΗΝΕΣ
18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι μαχητές των δρόμων 5: Ληστεία στο Ρίο»