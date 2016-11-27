Κυριακή 27 Νοέμβρη 2016 - 1η έκδοση
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
Προγράμματα
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11
ΕΡΤ 1

06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS

08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)

Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10.00 ΕΡΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

14.00 ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (Ε) «Ινδία»

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ

17.30 Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / ΚΑΙΡΟΣ

18.15 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

20.00 ΕΚΠΟΜΠΗ EURONEWS

20.30 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

22.00 ΕΡΤ FOCUS ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)

11.30 ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΓΙΟΣ (Ε)

12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι τέσσερις άσοι»

14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

15.00 Ο ΨΕΥΤΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ (Ε)

16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ

17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

19.00 ΟΙ ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ Σειρά

ΕΡΤ 3

09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

12.00 ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

14.55 THESSTORY

15.00 ΦΑΓΗΤΟ ΜΗΝ ΠΕΤΑΣ ΤΙΠΟΤΑ (Ε)

15.30 Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ε)

16.00 ΕπιΚοινωνία

17.30 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ;

18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

18.45 ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΤ1

07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 TV QUIZ

14.10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)

15.15 G TECH TRENDS

15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

16.15 Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ

17.20 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 ΤΑΜΑΜ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

21.00 ΜΠΡΟΥΣΚΟ

ALPHA

08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA

11.30 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.00 ΕΛΕΝΗ

16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 DEAL

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά

21.00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ

21.50 ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ Σειρά

22.50 ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ

MEGA

05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

15.00 ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΕΣ (Ε)

16.40 L.A.P.D. (Ε)

17.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

17.50 SINGLES (Ε)

18.50 ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΙΤΑ (Ε)

STAR

10.00 LIVE U

12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ

14.00 ΖΩΗ ΜΟΥ

15.00 SHOPPING STAR

16.25 BLIND TASTE

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτίο στη νοηματική

17.45 9 ΜΗΝΕΣ

18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι μαχητές των δρόμων 5: Ληστεία στο Ρίο»

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 (2016-11-27 00:00:00.0)
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 (2016-11-27 00:00:00.0)
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 (2016-11-20 00:00:00.0)
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 (2016-11-13 00:00:00.0)
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11 (2016-11-06 00:00:00.0)
ΤΡΙΤΗ 1/11 (2016-10-29 00:00:00.0)

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