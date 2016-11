Οι διεθνείς αντιπροσωπείες που παραβρέθηκαν στη Συνδιάσκεψη

Στην 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ παραβρέθηκαν η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (WFTU) και οι 36 παρακάτω συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων χωρών:

Ενωση Αραβικών Συνδικάτων (ICATU), KSSH (Αλβανία), Left Bloc (Αυστρία), CTB (Βραζιλία), RMT (Βρετανία), Cheminots de Versailles CGT (Γαλλία), FNAF (Γαλλία), FNIC CGT (Γαλλία), Mercedes Benz Bremen (Γερμανία), Verdi FS Media (Γερμανία), 3Φ Νεολαία Βιομηχανικών Συνδικάτων (Δανία), AITUC (Ινδία), Central Sindical Unitaria de PyJ (Ισπανία), CSC (Ισπανία), CoBas (Ισπανία), USB (Ιταλία), SGB (Ιταλία), CTC (Κούβα), ΠΕΟ (Κύπρος), Dev Is (Κύπρος), KTOEOS (Κύπρος), FTUB (Λευκορωσία), CGTL (Λίβανος), NUM (Ν. Αφρική), PFTU (Παλαιστίνη), GUPW (Παλαιστίνη), FAT (Παναμάς), CGTP In (Πορτογαλία), SLOGA (Σερβία), SEKO klubb 111 (Σουηδία), ICEU (Σρι Λάνκα), GFTU Syria (Συρία), OSCMS (Τσεχία), Sosyal Is (Τουρκία), Naklyat Is (Τουρκία), Birlesik Metal Is (Τουρκία), LAB (Χώρα Βάσκων).