Σημαντική συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων από όλο τον κόσμο

Σημαντική ανταπόκριση από συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων χωρών συνάντησε το κάλεσμα του ΠΑΜΕ για την Πανελλαδική του Συνδιάσκεψη, καθώς στις εργασίες της παίρνουν μέροςμε

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων θα πάρουν το λόγο κατά τη διάρκεια της διεθνιστικής εκδήλωσης που θα γίνει σήμερα, στις 7 μ.μ., στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης στο ΣΕΦ, με θέμα: «Η εργατική τάξη ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές, στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους».

Επίσης, οι διεθνείς αντιπροσωπείες θα παραβρεθούν στην έναρξη των εργασιών της Συνδιάσκεψης, ενώ το μεσημέρι θα επισκεφθούν το Σκοπευτήριο της Καισαριανής και θα καταθέσουν στεφάνια στο μνημείο της ΠΣΟ που έχει στηθεί στο χώρο.

Αναλυτικότερα, στη Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ παίρνουν μέρος η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (WFTU) και οι 36 ακόλουθες οργανώσεις: Ενωση Αραβικών Συνδικάτων (ICATU), KSSH (Αλβανία), Left Bloc (Αυστρία), CTB (Βραζιλία), RMT (Βρετανία), Cheminots de Versailles CGT (Γαλλία), FNAF (Γαλλία), FNIC CGT (Γαλλία), Mercedes Benz Bremen (Γερμανία), Verdi FS Media (Γερμανία), 3Φ Νεολαία Βιομηχανικών Συνδικάτων (Δανία), AITUC (Ινδία), Central Sindical Unitaria de PyJ (Ισπανία), CSC (Ισπανία), CoBas (Ισπανία), USB (Ιταλία), SGB (Ιταλία), CTC (Κούβα), ΠΕΟ (Κύπρος), Dev Is (Κύπρος), KTOEOS (Κύπρος), FTUB (Λευκορωσία), CGTL (Λίβανος), NUM (Ν. Αφρική), PFTU (Παλαιστίνη), GUPW (Παλαιστίνη), FAT (Παναμάς), CGTP In (Πορτογαλία), SLOGA (Σερβία), SEKO klubb 111 (Σουηδία), ICEU (Σρι Λάνκα), GFTU Syria (Συρία), OSCMS (Τσεχία), Sosyal Is (Τουρκία), Naklyat Is (Τουρκία), Birlesik Metal Is (Τουρκία), LAB (Χώρα Βάσκων).

Δήλωση του προέδρου της ΠΣΟ

Μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» για τη σημασία της Συνδιάσκεψης του ΠΑΜΕ και της συμμετοχής της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας σε αυτήν, ο πρόεδρος της ΠΣΟ,τόνισε την αναγκαιότητα της διεθνιστικής αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργάτες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όλου του κόσμου.

«Την εμπειρία που θα συγκεντρώσουμε από τη συμμετοχή μας θα την μεταφέρουμε στις πατρίδες μας, θα τη μοιραστούμε με τους υπόλοιπους εργάτες του κόσμου. Ευχαριστούμε το ΠΑΜΕ που αντιστέκεται και κρατά την ΠΣΟ ζωντανή στην Ελλάδα. Μαθαίνουμε κι εμείς από το ΠΑΜΕ και ιδιαίτερα από την αλληλεγγύη που δείχνει. Προσδοκούμε να μάθουμε ακόμα περισσότερα από τη συζήτηση που θα γίνει στη Συνδιάσκεψη», σημείωσε.

Υπενθύμισε ακόμα το πρόσφατο, 17ο, Συνέδριο της ΠΣΟ, το οποίο επιβεβαίωσε τον ταξικό προσανατολισμό της Ομοσπονδίας και τόνισε ότι «η δράση του ΠΑΜΕ συμβάλλει στον αγώνα ώστε να ελευθερωθεί η ζωή της εργατικής τάξης από τον βάρβαρο καπιταλισμό».

Συναντήσεις με σωματεία και Εργατικά Κέντρα

Χτες, Παρασκευή, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των διεθνών αντιπροσωπειών που συμμετέχουν στη Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ με σωματεία και Εργατικά Κέντρα της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΠΣΟ, Μάικ Μακαγίμπα, επισκέφτηκε το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Τον πρόεδρο της ΠΣΟ υποδέχθηκαν στον «Ευαγγελισμό» ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, Ηλίας Σιώρας, και εργαζόμενοι. Ακολούθησαν συναντήσεις με εκπροσώπους της διοίκησης του νοσοκομείου και με αντιπροσωπεία του Σωματείου, καθώς και περιήγηση σε χώρους του νοσοκομείου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα προβλήματα των υγειονομικών και των ασθενών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νότια Αφρική. Ανταλλάχθηκε πείρα από τη δράση των σωματείων, μιας και ο πρόεδρος της ΠΣΟ προέρχεται από το χώρο της Υγείας και συγκεκριμένα είναι πρόεδρος της κλαδικής Ομοσπονδίας στη Νότια Αφρική. Μεταξύ άλλων, ο Μ. Μακαγίμπα αναφέρθηκε στη νομοθετική ρύθμιση που απαγορεύει την απεργία στους εργαζόμενους στη δημόσια Υγεία στη Νότια Αφρική, επισημαίνοντας ότι κόντρα σε αυτή έχουν οργανωθεί μεγάλες και επιτυχημένες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Στον πρόεδρο της ΠΣΟ προσφέρθηκε ως αναμνηστικό από το Σωματείο Εργαζομένων ένα αγαλματίδιο του Ιπποκράτη.

Χτες το απόγευμα, έγιναν, επίσης, συναντήσεις των διεθνών αντιπροσωπειών με τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Λαυρίου, καθώς και με τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο «Athens Ledra» και το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής. Στην πρώτη συνάντηση, η οποία έγινε στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, συμμετείχαν επίσης εργατικά και συνταξιουχικά σωματεία της περιοχής.