Κυριακή 20 Νοέμβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
Προγράμματα
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11
ΕΡΤ 1

07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

10.00 ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ

12.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Νέος κύκλος

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (E)

17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ

18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ (Ε)

19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ Σειρά

20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

21.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

11.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)

13.00 DUA FINA Νέα εκπομπή

14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

15.00 ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ (Ε)

16.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

16.30 ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΡΑΜΑ Νέα εκπομπή

17.30 ART WEEK Νέα εκπομπή

18.30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ Νέα εκπομπή

19.00 ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η γυναίκα της ζωής μου»

ΕΡΤ 3

10.30 ΑΓΡΟweek (Ε)

11.30 NATURE - WILDLIFE COLLECTION

12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Εκλεψα τη γυναίκα μου»

15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ

16.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

17.00 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)

18.00 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARTΟΠΟΙΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ

ΑΝΤ1

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ

09.45 ΣΟΥΚΟΥ

12.30 TV QUΙZ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Footloose - 2011»

16.00 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)

17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.15 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 LUCKY ROOM Τηλεπαιχνίδι

22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Παγκόσμιος πόλεμος Ζ»

ΑLPHA

09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κορίτσια για τσίμπημα»

17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

18.00 DEAL (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 QUIZDOM THE SHOW

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο απίθανος Hulk»

MEGA

05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Κατά λάθος μπαμπάς»

16.45 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)

18.00 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)

18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)

STAR

06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο απρόβλεπτος κος Σπίβετ» Α' τηλεοπτική προβολή

15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

16.45 ΜΟΜ

17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.50 THE BIG BANG THEORY

18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ραντεβού στον αέρα»

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 ΠΕΜΠΤΗ 24/11
 ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11
Το πρόγραμμα του web radio του «902.gr»
 ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ
 ΘΕΑΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΡΙΤΗ 22/11
 ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11
 ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Το καλό ως άθλος
Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο - οργανώνουμε την αντεπίθεση
Διαβάστε στο «Ρ»

Θέματα & αφιερώματα

Περισσότερα...

Ο καιρός
Αθήνα 7°C
Λίγα σύννεφα
άνεμοι ΔΒΔ
1 μποφόρ
Κυρ 20/11
08:00
11°C
Κυρ 20/11
11:00
15°C
Κυρ 20/11
14:00
17°C
Κυρ 20/11
17:00
16°C
Κυρ 20/11
20:00
14°C
Κυρ 20/11
23:00
12°C
Δευ 21/11
02:00
11°C
Δευ 21/11
05:00
10°C
Θεσ/νίκη 4°C
Ελαφριά ομίχλη
άνεμοι μεταβλητοί
Κυρ 20/11
08:00
3°C
Κυρ 20/11
11:00
15°C
Κυρ 20/11
14:00
17°C
Κυρ 20/11
17:00
12°C
Κυρ 20/11
20:00
4°C
Κυρ 20/11
23:00
1°C
Δευ 21/11
02:00
0°C
Δευ 21/11
05:00
0°C
Weather data from openweathermap.org