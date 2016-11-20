07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
10.00 ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ
12.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Νέος κύκλος
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (E)
17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ (Ε)
19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ Σειρά
20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
21.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
11.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)
13.00 DUA FINA Νέα εκπομπή
14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ (Ε)
16.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
16.30 ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΡΑΜΑ Νέα εκπομπή
17.30 ART WEEK Νέα εκπομπή
18.30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ Νέα εκπομπή
19.00 ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η γυναίκα της ζωής μου»
10.30 ΑΓΡΟweek (Ε)
11.30 NATURE - WILDLIFE COLLECTION
12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Εκλεψα τη γυναίκα μου»
15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
16.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
17.00 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)
18.00 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARTΟΠΟΙΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ
09.45 ΣΟΥΚΟΥ
12.30 TV QUΙZ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Footloose - 2011»
16.00 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.15 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 LUCKY ROOM Τηλεπαιχνίδι
22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Παγκόσμιος πόλεμος Ζ»
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κορίτσια για τσίμπημα»
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
18.00 DEAL (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 QUIZDOM THE SHOW
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο απίθανος Hulk»
05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Κατά λάθος μπαμπάς»
16.45 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)
18.00 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)
18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)
06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο απρόβλεπτος κος Σπίβετ» Α' τηλεοπτική προβολή
15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
16.45 ΜΟΜ
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.50 THE BIG BANG THEORY
18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ραντεβού στον αέρα»