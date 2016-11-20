07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
10.00 ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
12.30 ΕΠΤΑ
13.30 EUROPE
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 DNA... TO «ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» Α' τηλεοπτική μετάδοση
16.45 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (Ε)
17.00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ (Ε)
19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ (Ε)
20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Γάμος στο περιθώριο»
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.30 ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΛΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ (Ε)
11.30 ΜΝΗΜΕΣ ΧΑΡΑΣ
12.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
13.30 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ «Ουγκάντα»
14.00 ΞΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
15.00 ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ (Ε) Σειρά
16.00 ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ
16.30 ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ
17.30 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ
18.30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ
19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Σειρά
19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πατέρας και γιος» Α' τηλεοπτική μετάδοση
10.00 ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
10.30 BORDERS (Ε)
11.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΑΓΡΟweek
14.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κραυγή»
16.30 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ (Ε)
17.00 ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ (Ε)
18.00 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (Ε)
18.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
20.00 ΔΟΚΤΩΡ ΖΙΒΑΓΚΟ
21.00 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ «Εσύ κι εγώ»
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ
09.45 ΣΟΥΚΟΥ
12.30 TV QUIZ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία»
16.30 ΤΡΩΜΕ ΜΑΖΙ
16.45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.00 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Χτυποκάρδια στο θρανίο»
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Γρανίτα από μελάνι»
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
18.00 DEAL (Ε)
19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
13.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (Ε)
17.00 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)
18.00 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)
18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)
06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μπίλι Μάντισον»
15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
16.45 TWO BROKE GIRLS
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.50 THE BIG BANG THEORY
18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Barbie στην περιπέτεια του διαστήματος» Α' τηλεοπτική προβολή