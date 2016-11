ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Αύριο ξεκινάνε οι εργασίες της 4ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης

Κάτω από το σύνθημα αυτό, εργαζόμενοι που εκπροσωπούν εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις και χιλιάδες συναδέλφους τους θα ανταλλάξουν την πείρα τους και θα χαράξουν παράλληλα τις κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματά τους, στο πλαίσιο τηςΗ Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθείκαι τηνστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»).

Μέχρι στιγμής, 523 συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν αποφασίσει τη συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. Κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, Επιτροπές Αγώνα από διαφορετικούς κλάδους και χώρους δουλειάς απ' όλη τη χώρα, μέσα από γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις και συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων, έχουν ορίσει τους περισσότερους από 1.200 αντιπροσώπους και παρατηρητές τους, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στις εργασίες της Συνδιάσκεψης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμμετοχές συνεχίζουν να αυξάνονται ακόμα και τις τελευταίες μέρες, καθώς νέα σωματεία εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να παρακολουθήσουν τις εργασίες της. Στο μακρύ κατάλογο των συμμετοχών περιλαμβάνονται εξάλλου μια σειρά σωματεία που, παρότι το προηγούμενο διάστημα δεν συσπειρώνονταν σταθερά στο ΠΑΜΕ, αποφάσισαν να πάρουν μέρος στη Συνδιάσκεψή του, αντανακλώντας τα βήματα και πολύ περισσότερο τις σημαντικές δυνατότητες για μεγαλύτερη συσπείρωση δυνάμεων.

Οι τελευταίες αποφάσεις συμμετοχής που έφτασαν στο ΠΑΜΕ προέρχονται από το Νομαρχιακό Τμήμα Λήμνου της ΑΔΕΔΥ, τα σωματεία Εργαζομένων ΕΚΕΒΕ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ», ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ), Οικοδόμων Νάουσας, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γλυφάδας, Τροφίμων - Ποτών Φθιώτιδας και Ομίλου «Intracom» Τοπικό Συμβούλιο Πάτρας.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου, με την εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, ενώ θα προβληθεί βίντεο από τη δράση και τους αγώνες του ΠΑΜΕ. Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης θα χαιρετίσουν ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, Μάικ Μακαγίμπα, και ο γενικός γραμματέας της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΣΟ, Πάμπης Κυρίτσης.

Και τις δύο μέρες των εργασιών προβλέπονται δεκάδες τοποθετήσεις αντιπροσώπων, ενώ η Συνδιάσκεψη θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την εκλογή της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΑΜΕ.

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, στο χώρο του ΣΕΦ θα λειτουργεί έκθεση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και κατατοπιστικά συνοδευτικά κείμενα, στην οποία θα αποτυπώνονται σημαντικοί σταθμοί και κομβικής σημασίας πτυχές από την πολύπλευρη δράση του ΠΑΜΕ.

Δεκάδες διεθνείς αντιπροσωπείες

Στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ θα πάρουν, επίσης, μέρος 36 συνδικαλιστικές οργανώσεις από 23 χώρες, με περισσότερους από 50 αντιπροσώπους, στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΠΑΜΕ να αναπτύσσει ταξικούς δεσμούς με συνδικάτα από όλο τον κόσμο. Η μεγάλη αυτή ανταπόκριση συνδικαλιστικών οργανώσεων άλλων χωρών, παρά τις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες και άλλα προβλήματα, αντικατοπτρίζει το κύρος και την εμβέλεια που έχει αποκτήσει το ΠΑΜΕ, χάρη στη δράση του και τους αγώνες του στην Ελλάδα και στο διεθνές εργατικό κίνημα, αλλά και στη σταθερή διεθνιστική του αλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζομένων σε κάθε γωνιά της Γης.

Συγκεκριμένα, στη Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ θα πάρουν μέρος η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (WFTU) και οι 36 παρακάτω οργανώσεις:

Ενωση Αραβικών Συνδικάτων (ICATU), KSSH (Αλβανία), Left Bloc (Αυστρία), CTB (Βραζιλία), RMT (Βρετανία), Cheminots de Versailles CGT (Γαλλία), FNAF (Γαλλία), FNIC CGT (Γαλλία), Mercedes Benz Bremen (Γερμανία), Verdi FS Media (Γερμανία), 3Φ Νεολαία Βιομηχανικών Συνδικάτων (Δανία), AITUC (Ινδία), Central Sindical Unitaria de PyJ (Ισπανία), CSC (Ισπανία), CoBas (Ισπανία), USB (Ιταλία), SGB (Ιταλία), CTC (Κούβα), ΠΕΟ (Κύπρος), Dev Is (Κύπρος), KTOEOS (Κύπρος), FTUB (Λευκορωσία), CGTL (Λίβανος), NUM (Ν. Αφρική), PFTU (Παλαιστίνη), GUPW (Παλαιστίνη), FAT (Παναμάς), CGTP In (Πορτογαλία), SLOGA (Σερβία), SEKO klubb 111 (Σουηδία), ICEU (Σρι Λάνκα), GFTU Syria (Συρία), OSCMS (Τσεχία), Sosyal Is (Τουρκία), Naklyat Is (Τουρκία), Birlesik Metal Is (Τουρκία), LAB (Χώρα Βάσκων).

Οι διεθνείς αντιπροσωπείες θα παρευρεθούν στην έναρξη των εργασιών της Συνδιάσκεψης, ενώ θα πάρουν το λόγο κατά τη διάρκεια διεθνιστικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης στο ΣΕΦ, το Σάββατο 19/11, στις 7 μ.μ., με θέμα: «Η εργατική τάξη ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους».

Παράλληλα, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με συνδικαλιστικούς φορείς και εργαζόμενους της χώρας μας. Σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος της ΠΣΟ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ το απόγευμα θα γίνουν συναντήσεις συνδικαλιστικών αντιπροσωπειών με τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Λαυρίου, καθώς και με τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο «Athens Ledra». Θα πραγματοποιηθούν ακόμα συναντήσεις με κλαδικά συνδικάτα και Ομοσπονδίες.

Το Σάββατο το μεσημέρι, οι διεθνείς αντιπροσωπείες θα επισκεφθούν το Σκοπευτήριο της Καισαριανής και θα καταθέσουν στεφάνια στο μνημείο της ΠΣΟ που έχει στηθεί στο χώρο.