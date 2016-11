«ΑΛΚΥΟΝΙΣ NEW STAR ART CINEMA»

Φεστιβάλ ρωσικού αντιπολεμικού κινηματογράφου

Η NEW STAR σε συνεργασία με την Russian Filmmakers' Union, «Mosfilm» και National Film Foundation of Russian Federation (Gosfilmofond) οργανώνουν Φεστιβάλ ρωσικού αντιπολεμικού κινηματογράφου από 18/11 έως 30/11 στο ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema. Στο Φεστιβάλ θα προβληθούν σπουδαίες αντιπολεμικές ταινίες, αριστουργήματα του ρώσικου και σοβιετικού κινηματογράφου, πολλές εκ των οποίων για πρώτη φορά. Στο φεστιβάλ θα παρευρεθεί αντιπροσωπεία Ρώσων καλλιτεχνών, με επικεφαλής τον Karen Georgievich Shakhnazarov, Σκηνοθέτη, Παραγωγό και Σεναριογράφο, Γενικό Διευθυντή και Πρόεδρο στo στούντιο MOSFILM (Στούντιο Κινηματογραφικών ταινιών και Τηλεοπτικών Προγραμμάτων), τρεις ηθοποιούς πρωταγωνίστριες ταινιών που θα προβληθούν στο Φεστιβάλ Shevchuk Irina, Karpova Marija, Vulichenko Ekaterina και εκπρόσωποι από το Russian Filmmakers' Union, Solomonov Aleksandr, Kolosov Yury.

Το φεστιβάλ ξεκινά την Παρασκευή 18/11 στις 19.00 με την πρεμιέρα της ταινίας «Λευκός τίγρης» του Karen Shakhnazarov (2012). Μετά το τέλος της ταινίας θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι: «Λευκός τίγρης». Σοβιετική Ενωση - Εγχρωμο - 2012 - 104΄. Σκηνοθεσία: Karen Shakhnazarov. Χρυσός Αετός για καλύτερη ταινία μυθοπλασίας, καλύτερης μουσικής, καλύτερου μοντάζ και καλύτερης ηχοληψίας, στα Golden Eagle Awards, Ρωσία 2013.

Ρομαντικό Δράμα - Σοβιετική Ενωση - 1957 - 97΄.Σκηνοθέτης: Μιχαήλ Καλατόζοφ. Πρωταγωνιστούν: Τατιάνα Σαμοΐλοβα, Αλεξέι Μπατάλοφ, Μ. Μερκούλιεφ, Α. Χβόριν. Ο Μιχαήλ Καλατόζοφ υπογράφει τη σκηνοθεσία της βραβευμένης αντιπολεμικής ταινίας, με τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών 1958.

«Η Μπαλάντα Ενός Στρατιώτη» («Ballada o soldate») Σοβιετική Ενωση - 1959 - 88'. Παραγωγή: Μοσφίλμ. Σκηνοθέτης: Γκρ. Τσουχράι. Πρωταγωνιστούν: Β. Ιβάτσοφ, Ζ. Προκχορένκο, Α. Μαξίμοβα. Η ταινία βραβεύτηκε με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών 1960.

«Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν» - Σοβιετική Ενωση - 1962 - 95'- Α/Μ. Σκηνοθεσία: Andrei Tarkovsky. Πρωταγωνιστούν: Nikolai Burlyaev, Stepan Krylov, NikolaiGrinko, IrinaTarkovskaya, Andrei Konchalovsky. «Χρυσός Λέοντας» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 1962. Χρυσή Γέφυρα για Καλύτερη Σκηνοθεσία στο Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο 1962.

«Ηρεμες ήταν οι αυγές» Ρωσία - 1972 - Εγχρωμο - Διάρκεια: 188΄. Σκηνοθεσία: Stanislav Rostotskiy. Πρωταγωνιστούν: Andrey Martynov, Irina Dolganova, Elena Drapeko.

«Ο δρόμος για το Βερολίνο» Ρωσία - 2015 - Εγχρωμο - Διάρκεια: 82΄. Σκηνοθεσία: Sergei Popov. Σενάριο: Emmanuil Kazakevich, Evgeniy Nikishov. Πρωταγωνιστούν: Amir Abdykalov, Yuriy Borisov, Maksim Demchenko, Mariya Karpova. Κέρδισε ο Sergei Popov το Ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Montreal World Film Festival 2015.

«Αγωνίστηκαν για την μητέρα πατρίδα» - Σοβιετική Ενωση 1975 - Εγχρωμο - Διάρκεια: 137΄. Σκηνοθεσία: Sergey Bondarchuk. Πρωταγωνιστούν: Vasiliy Shukshin,Vyacheslav Tikhonov, Sergey Bondarchuk. Υποψηφιότητα για τον Χρυσό Φοίνικα το 1975.

«Ο Πατέρας του Στρατιώτη» Σοβιετική Ενωση - 1965 - 83' - Εγχρωμο - Α/Μ. Σκηνοθεσία: Rezo Chkheidze. Πρωταγωνιστούν: Sergo Zakariadze, VladimirPrivaltsev, Aleksandr Nazarov.

«Η Μοίρα Ενός Ανθρώπου» - Πολωνία - 1959 - 103'- Δράμα. Σκηνοθεσία: Sergey Bondarchuk. Σενάριο: YuriyLukin, Fyodor Shakhmagonov. Πρωταγωνιστούν: Sergey Bondarchuk, Pavel Boriskin, Zinaida Kirienko.

«Ο χορός της τέφρας»Ρωσία 2010 - Εγχρωμο - Διάρκεια: 98΄. Σκηνοθεσία: Alyona Semenova, Alexandra Smirnov. Πρωταγωνιστούν: Karina Andolenko, Elizaveta Arzamasova, Mariya Berdinskikh. Φωτογραφία: Aleksandr Smirnov.

«Στη μάχη πάνε μόνο οι άσοι» Ρωσία - 1974 - 92'. Σκηνοθεσία: Leonid Bykov.Πρωταγωνιστούν: Leonid Bykov, Sergei Podgornyj, Sergei Ivanov.

«Καθαρός Ουρανός» - Σοβιετική Ενωση - 1961 - 110'- Ρομαντικό - Δράμα. Σκηνοθεσία: Grigoriy Chukhray. Πρωταγωνιστούν: Nina Drobysheva, Evgeniy Urbanskiy, Natalya Kuzmina. Η ταινία βραβεύτηκε με το Βραβείο Grand Prix στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μόσχας 1961 και την ίδια χρονιά για καλύτερη σκηνοθεσία με το Βραβείο Χρυσής Πύλης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου San Francisco.

«Ελα να δεις» - Σοβιετική Ενωση - Εγχρωμο - 1985 - 142'. Σκηνοθεσία: Elem Klimov. Σενάριο: Ales Adamovich, Elem Klimov. Πρωταγωνιστούν: Aleksei Kravchenko, Olga Mironova, Liubomiras Lauciavicius. Μουσική: Oleg Yanchenko, Μοzart. Καλύτερη Ταινία, Βραβείο FIPRESCI Φεστιβάλ Μόσχας 1985.

«Το ημίχρονο του θανάτου» -Σοβιετική Ενωση - Α/Μ - 1960 - 80'. Σκηνοθεσία: Εβγκένι Καρέλοφ. Σενάριο: Αλεξάντρ Μπορτσαγκόφσκι. Πρωταγωνιστούν: Λεβ Γιασίν, Γιούρι Βόλκοφ, Γιούρι Ναζάροφ, Γκλεμπ Στριζένοφ. Φωτογραφία: Σεργκέι Ζάιτσεφ.

«Αληθινός φασισμός»Ντοκιμαντέρ, Ρωσία, 1965, 130'. Σκηνοθεσία: MIKHAIL ROMM. Οι λαοί που δεν διδάσκονται από το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το ξαναζήσουν. Ντοκιμαντέρ με υλικό από τα πολεμικά αρχεία της ΕΣΣΔ, της Γερμανίας και της Πολωνίας, αλλά και από τα απόρρητα αρχεία του χιτλερικού υπουργείου προπαγάνδας και από τις ταινίες της Λένι Ρίφερνσταλ.

«Το Αστέρι» -Ρωσία - Εγχρωμο - 2002 - 93΄. Σκηνοθεσία: Nikolai Lebedev. Πρωταγωνιστούν: Igor Petrenko, Ekaterina Vulichenko, Alexei Panin, Artem Semakin, Alexei Kravchenko, Anatoli Guschin, Amadu Mamadakov, Yuri Laguta, Andrei Egorov.