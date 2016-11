ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Ξεκινά το Σάββατο η 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

Το Σάββατο ξεκινά η, η οποία θα πραγματοποιηθεί στιςστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»), με σύνθημα:

Ηδη, 515 συνδικαλιστικές οργανώσεις, με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, συσκέψεων και συνεδριάσεων διοικητικών συμβουλίων, έχουν αποφασίσει τη συμμετοχή τους στις εργασίες της Συνδιάσκεψης. Μέσα από τέτοιες συλλογικές διαδικασίες, κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, Επιτροπές Αγώνα από εργοστάσια και χώρους δουλειάς, έχουν αναδείξει μέχρι στιγμής πάνω από 1.200 αντιπροσώπους και παρατηρητές, που θα εκπροσωπήσουν στις εργασίες της Συνδιάσκεψης χιλιάδες εργαζόμενους από διαφορετικούς κλάδους και χώρους δουλειάς απ' όλη τη χώρα.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου, με την εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, ενώ θα υπάρξει επίσης προβολή βίντεο από τη δράση και τους αγώνες του ΠΑΜΕ. Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης θα χαιρετίσουν ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, Μάικ Μακαγίμπα, και ο γενικός γραμματέας της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΣΟ, Πάμπης Κυρίτσης.

Και τις δύο μέρες των εργασιών, προβλέπονται δεκάδες τοποθετήσεις αντιπροσώπων, οι οποίοι θα μεταφέρουν την πείρα από τη δράση των οργανώσεών τους, ενώ η Συνδιάσκεψη θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την εκλογή της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΑΜΕ.

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, στο χώρο του ΣΕΦ θα λειτουργεί έκθεση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και κατατοπιστικά συνοδευτικά κείμενα, στην οποία θα αποτυπώνονται σημαντικοί σταθμοί και κομβικής σημασίας πτυχές από την πολύπλευρη δράση του ΠΑΜΕ.

Σημαντική συμμετοχή διεθνών αντιπροσωπειών

Στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ θα πάρουν επίσης μέρος 36 συνδικαλιστικές οργανώσεις από 23 χώρες, με περισσότερους από 50 αντιπροσώπους. Η μεγάλη αυτή ανταπόκριση συνδικαλιστικών οργανώσεων άλλων χωρών, παρά τις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες και άλλα προβλήματα, αντανακλά το κύρος και την εμβέλεια που έχει αποκτήσει το ΠΑΜΕ, χάρη στη δράση του και τους αγώνες του στην Ελλάδα και στο διεθνές εργατικό κίνημα, αλλά και στη σταθερή διεθνιστική του αλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζομένων σε κάθε γωνιά της Γης.

Οι διεθνείς αντιπροσωπείες θα πάρουν το λόγο κατά τη διάρκεια διεθνιστικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης στο ΣΕΦ, το Σάββατο 19/11, στις 7 μ.μ., με θέμα: «Η εργατική τάξη ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους».

Συγκεκριμένα, στη Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ θα πάρουν μέρος η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (WFTU) και οι 36 παρακάτω οργανώσεις:

Ενωση Αραβικών Συνδικάτων (ICATU), KSSH (Αλβανία), Left Bloc (Αυστρία), CTB (Βραζιλία), RMT (Βρετανία), Cheminots de Versailles CGT (Γαλλία), FNAF (Γαλλία), FNIC CGT (Γαλλία), Mercedes Benz Bremen (Γερμανία), Verdi FS Media (Γερμανία), 3Φ Νεολαία Βιομηχανικών Συνδικάτων (Δανία), AITUC (Ινδία), Central Sindical Unitaria de PyJ (Ισπανία), CSC (Ισπανία), CoBas (Ισπανία), USB (Ιταλία), SGB (Ιταλία), CTC (Κούβα), ΠΕΟ (Κύπρος), Dev Is (Κύπρος), KTOEOS (Κύπρος), FTUB (Λευκορωσία), CGTL (Λίβανος), NUM (Ν. Αφρική), PFTU (Παλαιστίνη), GUPW (Παλαιστίνη), FAT (Παναμάς), CGTP In (Πορτογαλία), SLOGA (Σερβία), SEKO klubb 111 (Σουηδία), ICEU (Σρι Λάνκα), GFTU Syria (Συρία), OSCMS (Τσεχία), Sosyal Is (Τουρκία), Naklyat Is (Τουρκία), Birlesik Metal Is (Τουρκία), LAB (Χώρα Βάσκων).

Νέες αποφάσεις

Μεταξύ των πρόσφατων αποφάσεων συμμετοχής στην 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ περιλαμβάνονται και οι εξής συνδικαλιστικές οργανώσεις:

Οι Ομοσπονδίες Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας και Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας. Τα σωματεία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου ν. Κορινθίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», Εργαζομένων Δήμου Λήμνου, Συνταξιούχων ΙΚΑ Δράμας, Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων Ελασσόνας, Οικοδόμων Λευκάδας, Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας, Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Νομού Αχαΐας, Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Χανίων, Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Ηρακλείου «Γαλάτεια Καζαντζάκη», Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αγρινίου, Εργαζομένων Οφθαλμιατρείου Αθηνών, Μεταλλείων Βωξίτη, Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, Εργαζομένων ΕΤΑΑ, Εργαζομένων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Εργαζομένων Νοσοκομείου Σερρών, Λογιστών Αρτας, Φαρμακοϋπαλλήλων Αρτας, Εργαζομένων στην επιχείρηση «Κελαϊδίτης ΑΕ», Συνταξιούχων ΝΑΤ Καβάλας, Λογιστών Λάρισας, Οικοδόμων Χανίων, Εργαζομένων «ΓΙΟΥΛΑ», Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού ΔΕΗ (ΕΔΟΠ/ΔΕΗ) Τοπική Ενωση Ηλείας, Σωματείο Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών ν. Μεσσηνίας, Λογιστών Κέρκυρας, Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα.

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργυρούπολης «Θουκυδίδης», νομού Κοζάνης, Αν. Αττικής «Δελμούζος», Αγ. Δημητρίου Αττικής και Νομού Ηρακλείου «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος», η Β' ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου, η ΕΛΜΕ Πειραιά, η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, η ΕΛΜΕ Αρκαδίας, ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΣΕΕΠΕΕΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι Επιτροπές Αγώνα Εργαζομένων Καζίνο Πάρνηθας, «Hilton», Νοσοκομείου «Αττικό», «ΛΑΡΚΟ», η Επιτροπή Αγώνα - Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Ωρομίσθιων στην Εκπαίδευση νομού Αττικής και η Επιτροπή Αδιόριστων Καθηγητών ν. Σερρών.