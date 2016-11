ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΥΡΩΖΩΝΗ - ΔΝΤ

Με νέες αντιλαϊκές συμφωνίες θα πληρώσει ο λαός την «ελάφρυνση» του κρατικού χρέους

Eurokinissi

Και επίσημα πλέον ανοίγει η συζήτηση γύρω από τη μορφή του επόμενου, 4ου στη σειρά, μνημονίου, αυτή τη φορά με άξονα τη διαχείριση και «ελάφρυνση» του ελληνικού κρατικού χρέους. Στο ίδιο φόντο, προβάλλει και το ενδεχόμενο νέας ανακεφαλαιοποίησης των εγχώριων τραπεζικών ομίλων το 2018, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι συμφωνημένοι στόχοι για την απομείωση των «κόκκινων» δανείων.

Την ίδια ώρα, ολοένα και κοντύτερα έρχεται η επίτευξη ενός πρόσκαιρου συμβιβασμού ανάμεσα στην Ευρωζώνη και το ΔΝΤ σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης του ελληνικού κρατικού χρέους, σε μια εξέλιξη που αποτελεί το προανάκρουσμα για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στη χρηματοπιστωτική στήριξη προς το ελληνικό κράτος, που βέβαια θα συνδυαστεί με την υπογραφή ενός ακόμη (τρίτου) μνημονίου (Memorandum of Economic and Financial Policies -MEFP) με την πλευρά του εν λόγω ιμπεριαλιστικού οργανισμού και «συμπληρωματικά» με το τρέχον (τρίτο) μνημόνιο (Memorandum of understanding) με την Ευρωζώνη, η τυπική λήξη του οποίου προγραμματίζεται για τον Αύγουστο του 2018.

Ταυτόχρονα, η «συζήτηση» ανοίγει και για την περίοδο μετά το 2018, δηλαδή για το 4ο μνημόνιο. Σε αυτό το επίπεδο, είναι χαρακτηριστική η νέα τοποθέτηση του ΔΝΤ, ο εκπρόσωπος του οποίου, Τζ. Ράις, τόνισε πως «η ελάφρυνση χρέους δεν είναι αναγκαίο να εφαρμοσθεί προκαταβολικά, αλλά υπάρχει ανάγκη να εξηγήσουμε στο Εκτελεστικό μας Συμβούλιο τον τύπο και το εύρος των μέτρων ελάφρυνσης που θα εφαρμοστούν». Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία προσέγγισης με την πλευρά της Ευρωζώνης, με κοινή συνισταμένη την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Σε αυτό το φόντο, το ΔΝΤ φαίνεται να αποσύρει την πρόταση για την «εμπροσθοβαρή ελάφρυνση» του κρατικού χρέους.

«Τα μέτρα για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας μπορεί να είναι συνδεδεμένα και υπό την αίρεση (conditionality) της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων και δεν χρειάζεται να εφαρμοστούν εκ των προτέρων, προκειμένου το ΔΝΤ να δεχθεί να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, αναφερόμενος πάντα στη μακροπρόθεσμη περίοδο, μετά το 2018.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πλευρά του ΔΝΤ έρχεται να ξεκαθαρίσει πως η όποια ελάφρυνση (επιμήκυνση, επιτόκια κ.ά.) στις ετήσιες αποπληρωμές των τοκοχρεωλυτικών δόσεων θα συνδέεται με ειδικές ρήτρες με την επίτευξη των αντιλαϊκών στόχων, ουσιαστικά με τη μονιμοποίηση του πυρήνα των αντιλαϊκών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναμένεται να «κλειδώσουν» στο πλαίσιο της τρέχουσας «αξιολόγησης».

Τα παραπάνω έρχονται να λειτουργήσουν ως πρόσθετες «δικλείδες ασφαλείας» της αντιλαϊκής πολιτικής με στόχο τη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης τόσο από τους «επενδυτές» όσο και από τις διεθνείς χρηματαγορές, στις οποίες προσβλέπει η συγκυβέρνηση για την εξασφάλιση νέων κρατικών δανείων στην επόμενη φάση. Σε κάθε περίπτωση, το ΔΝΤ διεκδικεί ειδικό ρόλο και παρουσία και για την περίοδο μετά το 2018.

Χαρακτηριστική, σε αυτό το επίπεδο, είναι και η δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Ευ. Τσακαλώτου, σύμφωνα με τον οποίο, «το ΔΝΤ και η ελληνική κυβέρνηση θέλουν έναν καθαρό διάδρομο για το πώς θα πορευτεί η Ελλάδα και το πώς θα βγει από το πρόγραμμα το 2018», προσθέτοντας πως «συστατικό στοιχείο αυτού του διαδρόμου είναι τι ελάφρυνση χρέους πρόκειται οι Ευρωπαίοι να κάνουν και τώρα και στο μέλλον».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αντιλαϊκό τραπέζι βρίσκεται και το σενάριο για τη χρονική επέκταση του τρίτου μνημονίου, στο οποίο, όπως όλα δείχνουν, έρχεται να συνδράμει και η πλευρά του ΔΝΤ και μέσω νέας (σχετικά περιορισμένου ύψους) δανειακής σύμβασης με το ελληνικό κράτος, ουσιαστικά για την «ανακύκλωση» - αναχρηματοδότηση των δανειακών «υποχρεώσεων», που «τρέχουν» από τα δυο προηγούμενα μνημόνια με τον εν λόγω ιμπεριαλιστικό οργανισμό.

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΝΤ, σε ρόλο «λαγού», φέρνει στο επίκεντρο της αντιλαϊκής λαίλαπας ζητήματα όπως η παραπέρα μείωση των σημερινών συντάξεων, τα νέα χτυπήματα στα Εργασιακά, η παραπέρα κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους, όπως και των προνοιακών επιδομάτων, σε συνδυασμό βέβαια με τα μέτρα ενίσχυσης του εγχώριου κεφαλαίου.

Ενδοαστική διαπάλη για τις τράπεζες

Την ίδια ώρα, έχει ανοίξει και η συζήτηση για την ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των εγχώριων τραπεζικών ομίλων το 2018, ειδικά στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι συμφωνημένοι στόχοι και τα πλάνα για την απομείωση των «κόκκινων» δανείων.

Ουσιαστικά, έρχεται στην επιφάνεια η συζήτηση για τον τρόπο διάσωσης των τραπεζών, αυτή τη φορά χωρίς νέες ενισχύσεις από την πλευρά των ιμπεριαλιστικών οργανισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται σε εφαρμογή η Οδηγία της ΕΕ για τη διάσωση με «ίδια μέσα» (bail in). Ετσι, στο ενδεχόμενο αποτυχίας στην εξασφάλιση των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν από τυχόν ιδιώτες - «επενδυτές», το επόμενο βήμα είναι το «κούρεμα» των καταθέσεων, των μετόχων και των ομολογιούχων των τραπεζών.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δ. Τζανακόπουλος, επιχειρώντας να «στρογγυλέψει» τα πράγματα, σημείωσε ότι «το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως ασφαλές, είναι απολύτως σταθερό (...) Επομένως, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού συστήματος, δεν υπάρχει κανένα τέτοιου είδους ενδεχόμενο».

Σχετικά με το θέμα και τους διαγκωνισμούς που έχουν ανακύψει για τη νέα διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως το «το ρήγμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, μεταξύ της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οφείλει άμεσα να επιλυθεί καθότι θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κατάσταση ανησυχίας που δεν ωφελεί αυτή τη στιγμή τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η διοίκηση μιας τράπεζας οφείλει να μην αγνοεί τις αποφάσεις και τις προτροπές του βασικού μετόχου της», δηλαδή του ΤΧΣ.