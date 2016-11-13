Κυριακή 13 Νοέμβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
Προγράμματα
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/11
ΕΡΤ1

07.00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ (Ε)

07.30 34ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Απευθείας μετάδοση

12.30 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (Ε)

17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ

18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ (Ε)

19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ Σειρά

20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Οι άσσοι του γηπέδου»

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

11.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)

13.00 DUA FINA

14.00 ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ (Ε)

15.30 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

16.00 AUTO MOTO ΕΡΤ

17.00 FORMULA 1- ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ (Ζ)

20.30 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ (Ε)

ΕΡΤ 3

09.40 ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ (Ε)

10.30 ΑΓΡΟweek (Ε)

11.30 NATURE - WILDLIFE COLLECTION

12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Θανάσης, η Ιουλιέτα και τα λουκάνικα»

15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ

16.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

17.00 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)

18.00 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARTΟΠΟΙΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19.45 57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ

20.30 Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΝΤ1

06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

09.45 ΣΟΥΚΟΥ

12.30 TV QUΙZ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πρωινό ξύπνημα»

16.00 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)

17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.15 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 LUCKY ROOM Τηλεπαιχνίδι - Πρεμιέρα

22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Transformers 4: Εποχή του αφανισμού» Α' τηλεοπτική προβολή

ΑLPHA

09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.50 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

14.45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το κοροϊδάκι της πριγκηπέσας»

17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

18.00 DEAL (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 QUIZDOM THE SHOW

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Pretty woman»

MEGA

05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Η τελική μάχη»

16.50 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)

18.00 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)

18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)

STAR

06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς»

15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

16.45 ΜΟΜ

17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.50 THE BIG BANG THEORY

18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η σωφερίνα»

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10 (2016-10-23 00:00:00.0)
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/8 (2016-08-28 00:00:00.0)
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/7 (2016-07-31 00:00:00.0)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 (2016-04-03 00:00:00.0)
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/3 (2016-03-12 00:00:00.0)
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/1 (2016-01-31 00:00:00.0)

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