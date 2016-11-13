07.00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ (Ε)
07.30 34ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Απευθείας μετάδοση
12.30 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (Ε)
17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ (Ε)
19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ Σειρά
20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Οι άσσοι του γηπέδου»
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
11.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)
13.00 DUA FINA
14.00 ΕΞΙ ΑΔΕΛΦΕΣ (Ε)
15.30 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
16.00 AUTO MOTO ΕΡΤ
17.00 FORMULA 1- ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ (Ζ)
20.30 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ (Ε)
09.40 ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ (Ε)
10.30 ΑΓΡΟweek (Ε)
11.30 NATURE - WILDLIFE COLLECTION
12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Θανάσης, η Ιουλιέτα και τα λουκάνικα»
15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
16.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
17.00 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ (Ε)
18.00 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARTΟΠΟΙΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.45 57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ
20.30 Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
09.45 ΣΟΥΚΟΥ
12.30 TV QUΙZ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πρωινό ξύπνημα»
16.00 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.15 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 LUCKY ROOM Τηλεπαιχνίδι - Πρεμιέρα
22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Transformers 4: Εποχή του αφανισμού» Α' τηλεοπτική προβολή
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.50 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
14.45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το κοροϊδάκι της πριγκηπέσας»
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
18.00 DEAL (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 QUIZDOM THE SHOW
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Pretty woman»
05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Η τελική μάχη»
16.50 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)
18.00 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΕΕΙ Σ' ΑΓΑΠΩ (Ε)
18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)
06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς»
15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
16.45 ΜΟΜ
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.50 THE BIG BANG THEORY
18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η σωφερίνα»