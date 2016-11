ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11

ΕΡΤ 1

07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

10.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

11.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

12.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΦΗ ΦΛΟΓΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Απευθείας μετάδοση

13.15 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (Ε)

13.30 EUROPE

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΙΓΚ ΜΠΕΝ

17.00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ (Ε)

19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ Σειρά

20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Νοκ άουτ»

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30 ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΛΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ (Ε)

11.30 ΜΝΗΜΕΣ ΧΑΡΑΣ

12.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

13.30 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ «Αίγυπτος»

14.00 BLEAK HOUSE (Ε)

16.00 ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ Νέα εκπομπή

16.30 ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ

17.30 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ

18.30 IF YOU ARE GOING TO SAN FRANSISCO

19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Σειρά

19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «Ο Τεν Τεν και η λίμνη με τους καρχαρίες»

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το... Ρίο! Μυστικός πράκτορας OSS 117»

ΕΡΤ 3

10.00 ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

10.30 BORDERS (Ε)

11.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΑΓΡΟweek

14.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Αγωνία»

16.15 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (Ε)

16.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το σημάδι της φάλαινας»

18.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19.45 57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20.00 ΔΟΚΤΩΡ ΖΙΒΑΓΚΟ

21.00 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ «Φιντέλιο»

ΑΝΤ1

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

08.45 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ

09.45 ΣΟΥΚΟΥ

12.30 TV QUIZ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ιντιάνα Τζόουνς: Οι κυνηγοί της χαμένοι κιβωτού»

16.15 ΤΡΩΜΕ ΜΑΖΙ

16.30 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (Ε)

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η κόρη του Ρέμπραντ»

ALPHA

09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κορίτσια για τσίμπημα»

17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

18.00 DEAL (Ε)

19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

20.00 QUIZDOM THE SHOW

MEGA

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

12.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

14.00 LOVE SORRY (Ε)

15.00 ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (Ε)

17.00 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)

18.00 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)

18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Καθηγητής βαρέων βαρών»

STAR

06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Επιθυμίες στο... παρά πέντε»

15.45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

16.45 TWO BROKE GIRLS

17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.50 THE BIG BANG THEORY

18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η εποχή των παγετώνων 3: Η αυγή των δεινοσαύρων»