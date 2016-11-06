06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
07.30 ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS
08.05 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Συνέχεια)
Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.00 ΕΡΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
14.00 ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (Ε) «Ν. Αφρική» (Α' μέρος)
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (Ε)
18.45 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (Ε)
19.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
21.15 EUROLEAGUE BASKET «Παναθηναϊκός - Μακάμπι» Απευθείας μετάδοση
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)
11.30 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (Ε)
12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ενας μάγκας στα σαλόνια»
14.00 MASSA FRESCA
15.15 ΜΑΥΡΗ ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ (Ε)
16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 BLEAK HOUSE (τελευταίο)
20.00 ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (Ε) τελευταίο
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 ΑΓΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
14.55 THESSTORY
15.00 NATURE - WILDLIFE COLLECTION
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ;
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
19.50 57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
16.15 Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ
17.20 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
21.00 ΜΠΡΟΥΣΚΟ
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
11.30 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε)
12.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΕΛΕΝΗ
16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 DEAL
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά
21.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΕΣ (Ε)
16.40 Η ΝΤΑΝΤΑ (Ε)
17.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
17.50 ΕΡΑΣΤΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (Ε)
18.50 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
20.00 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (Ε)
10.00 LIVE U
12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
14.20 BAHAR
15.25 ΖΩΗ ΜΟΥ
16.25 BLIND TASTE
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτίο στη νοηματική
17.45 9 ΜΗΝΕΣ
18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 MAJOR CRIMES