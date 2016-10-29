07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
10.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
11.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
12.30 ΕΠΤΑ
13.30 EUROPE
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ε)
17.00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ (Ε)
19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ Σειρά
20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Παραγγελιά»
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.30 ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΛΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ (Ε)
11.30 ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
12.30 Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ (Ε)
13.30 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ «Ιορδανία»
14.00 BLEAK HOUSE (Ε)
16.00 ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ Νέα εκπομπή
16.30 ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ
17.30 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ
18.30 ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΣΝΟΟΥΝΤΕΝ (Ε)
19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Σειρά
19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «Αζούρ και Ασμάρ»
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τζέιν Εϊρ»
09.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
10.00 ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
10.30 BORDERS
11.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΑΓΡΟweek
14.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κέφι, γλέντι και φιγούρα»
16.00 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (Ε)
16.45 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
18.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.45 57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
20.00 ΔΟΚΤΩΡ ΖΙΒΑΓΚΟ
21.00 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ «Η δύναμη του πεπρωμένου»
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
10.00 JENNY JENNY
12.15 ΤΡΩΜΕ ΜΑΖΙ
12.30 TV QUIZ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.45 ΣΟΥΚΟΥ
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.15 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός» Νέα Εκδοση
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)
15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η Παριζιάνα»
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Συνέχεια)
18.00 DEAL (Ε)
19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20.00 QUIZDOM THE SHOW
06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
12.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
14.00 LOVE SORRY (Ε)
15.00 ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (Ε)
17.00 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)
18.00 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)
18.50 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
19.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι μεγάλοι»
06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τα μπαλάκια της οργής»
15.15 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
16.45 TWO BROKE GIRLS
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.50 MIKE & MOLLY
18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Scooby-Doo! Η κατάρα του τέρατος της λίμνης» Α' τηλεοπτική προβολή