Σάββατο 29 Οχτώβρη 2016 - Κυριακή 30 Οχτώβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
Προγράμματα
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11
ΕΡΤ 1

07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

10.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

11.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

12.30 ΕΠΤΑ

13.30 EUROPE

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ε)

17.00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ (Ε)

19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ Σειρά

20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

22.00 ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ «Παραγγελιά»

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30 ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΛΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ (Ε)

11.30 ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

12.30 Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ (Ε)

13.30 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ «Ιορδανία»

14.00 BLEAK HOUSE (Ε)

16.00 ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ Νέα εκπομπή

16.30 ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ

17.30 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ

18.30 ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΣΝΟΟΥΝΤΕΝ (Ε)

19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Σειρά

19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «Αζούρ και Ασμάρ»

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τζέιν Εϊρ»

ΕΡΤ 3

09.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

10.00 ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

10.30 BORDERS

11.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΑΓΡΟweek

14.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κέφι, γλέντι και φιγούρα»

16.00 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ (Ε)

16.45 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

18.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19.45 57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20.00 ΔΟΚΤΩΡ ΖΙΒΑΓΚΟ

21.00 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ «Η δύναμη του πεπρωμένου»

ΑΝΤ1

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

10.00 JENNY JENNY

12.15 ΤΡΩΜΕ ΜΑΖΙ

12.30 TV QUIZ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.45 ΣΟΥΚΟΥ

17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.15 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός» Νέα Εκδοση

ALPHA

09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (Ε)

15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η Παριζιάνα»

17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Συνέχεια)

18.00 DEAL (Ε)

19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

20.00 QUIZDOM THE SHOW

MEGA

06.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

12.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

14.00 LOVE SORRY (Ε)

15.00 ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (Ε)

17.00 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)

18.00 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)

18.50 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

19.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι μεγάλοι»

STAR

06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τα μπαλάκια της οργής»

15.15 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

16.45 TWO BROKE GIRLS

17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.50 MIKE & MOLLY

18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Scooby-Doo! Η κατάρα του τέρατος της λίμνης» Α' τηλεοπτική προβολή

    

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