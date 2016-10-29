Σάββατο 29 Οχτώβρη 2016 - Κυριακή 30 Οχτώβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
Προγράμματα
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10
ΕΡΤ1

07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

10.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

11.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

12.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε)

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ

18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ (Ε)

19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ Σειρά

20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

21.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

11.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)

13.00 DUA FINA Νέα εκπομπή

14.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)

14.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.30 ART WEEK (Ε)

18.30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ Νέα εκπομπή

19.00 AUTO MOTO ΕΡΤ

20.00 FORMULA 1 - ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΜΕΞΙΚΟ (Ζ)

ΕΡΤ 3

09.40 ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ (Ε)

10.30 ΑΓΡΟweek (Ε)

11.30 NATURE - WILDLIFE COLLECTION

12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Σήκω χόρεψε συρτάκι»

15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)

16.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Αννα Καρένινα»

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ

20.30 Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΝΤ1

06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

10.00 JENNY JENNY

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.45 ΣΟΥΚΟΥ

17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.15 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε)

18.00 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πέρα από το φράχτη»

21.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Transformers 03: Dark of the moon»

ΑLPHA

09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μια τρελή... τρελή... σαραντάρα»

17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

18.00 DEAL (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 QUIZDOM THE SHOW

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Υποψήφιος μάγος» Α' τηλεοπτική προβολή

MEGA

05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Επιστροφή στη γαλάζια λίμνη»

17.00 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)

18.00 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)

18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)

STAR

06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κωδικό όνομα: Αλεξίσφαιρος»

15.15 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

16.45 ΜΟΜ

17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.50 THE BIG BANG THEORY

18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Υπολοχαγός Νατάσσα»

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 ΠΕΜΠΤΗ 3/11
 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/11
Το πρόγραμμα του web radio του «902.gr»
 ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ
 ΘΕΑΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΡΙΤΗ 1/11
 ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11
 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11
Διαβάστε στο «Ρ»

Θέματα & αφιερώματα

Περισσότερα...

Ο καιρός
Αθήνα 17°C
Διάσπαρτα σύννεφα
άνεμοι ΒΒΑ
3 μποφόρ
Σαβ 29/10
06:00
16°C
Σαβ 29/10
09:00
16°C
Σαβ 29/10
12:00
16°C
Σαβ 29/10
15:00
18°C
Σαβ 29/10
18:00
18°C
Σαβ 29/10
21:00
15°C
Κυρ 30/10
00:00
14°C
Κυρ 30/10
02:00
14°C
Θεσ/νίκη 3°C
Αίθριος καιρός
άνεμοι ΒΔ
1 μποφόρ
Σαβ 29/10
06:00
3°C
Σαβ 29/10
09:00
3°C
Σαβ 29/10
12:00
11°C
Σαβ 29/10
15:00
13°C
Σαβ 29/10
18:00
12°C
Σαβ 29/10
21:00
5°C
Κυρ 30/10
00:00
4°C
Κυρ 30/10
02:00
4°C
Weather data from openweathermap.org