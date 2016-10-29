07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
10.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
11.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
12.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε)
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ (Ε)
19.00 ΜΙΣ ΜΑΡΠΛ Σειρά
20.45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
21.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
11.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε)
13.00 DUA FINA Νέα εκπομπή
14.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (Ε)
14.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17.30 ART WEEK (Ε)
18.30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ Νέα εκπομπή
19.00 AUTO MOTO ΕΡΤ
20.00 FORMULA 1 - ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΜΕΞΙΚΟ (Ζ)
09.40 ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ (Ε)
10.30 ΑΓΡΟweek (Ε)
11.30 NATURE - WILDLIFE COLLECTION
12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Σήκω χόρεψε συρτάκι»
15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (Ε)
16.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Αννα Καρένινα»
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ
20.30 Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
10.00 JENNY JENNY
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.45 ΣΟΥΚΟΥ
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.15 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε)
18.00 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πέρα από το φράχτη»
21.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Transformers 03: Dark of the moon»
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
15.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μια τρελή... τρελή... σαραντάρα»
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.10 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
18.00 DEAL (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 QUIZDOM THE SHOW
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Υποψήφιος μάγος» Α' τηλεοπτική προβολή
05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Επιστροφή στη γαλάζια λίμνη»
17.00 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)
18.00 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)
18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)
06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κωδικό όνομα: Αλεξίσφαιρος»
15.15 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
16.45 ΜΟΜ
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.50 THE BIG BANG THEORY
18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Υπολοχαγός Νατάσσα»