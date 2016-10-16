Κυριακή 16 Οχτώβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
Προγράμματα
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10
ΕΡΤ1

07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

10.00 Ο ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ (Ε)

11.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

12.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε)

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Νέος κύκλος

17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ Εκπομπή

18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

18.30 ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (Ε)

19.00 ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ - ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΗΣ ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ

20.50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

21.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

11.30 ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΤ

13.00 DUA FINA Νέα εκπομπή

14.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΕΪΛΙ (Ε)

16.40 ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΡΑΜΑ (Ε)

17.30 ART WEEK Νέος κύκλος εκπομπών

18.30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ Νέα εκπομπή

19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Σειρά

19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «Αστερίξ και Κλεοπάτρα»

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το κορίτσι του καλύτερού μου φίλου»

ΕΡΤ 3

08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

10.30 ΑΓΡΟweek (Ε)

11.30 NATURE - WILDLIFE COLLECTION

12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο νικητής»

15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ

16.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

17.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το μέλι»

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ

20.30 Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Πρεμιέρα

ΑΝΤ1

06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

10.45 JENNY JENNY

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 TV QUIZ

14.00 ΣΟΥΚΟΥ

17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.15 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε)

18.00 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τα χελωνονιντζάκια»

22.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «G.I. JOE: Αντίποινα»

ΑLPHA

05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ Πρεμιέρα

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)

15.45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Δεσποινίς Διευθυντής»

17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.10 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε)

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 QUIZDOM THE SHOW

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Iron Man 3» Α' τηλεοπτική προβολή

MEGA

05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Η γαλάζια λίμνη»

17.10 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)

18.00 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)

18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)

STAR

06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Streetdance 2»

15.15 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

16.45 ΜΟΜ

17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.50 THE BIG BANG THEORY

18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο»

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Ρισάλτο» στο ποιοτικό σινεμά
 ΠΕΜΠΤΗ 20/10
 ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10
Το πρόγραμμα του web radio του «902.gr»
 ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ
 ΘΕΑΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΡΙΤΗ 18/10
 ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10
 ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10
Σε ποιον ανήκω;
Διαβάστε στο «Ρ»

Θέματα & αφιερώματα

Περισσότερα...

Ο καιρός
Αθήνα 17°C
Αίθριος καιρός
άνεμοι βόρειοι
2 μποφόρ
Κυρ 16/10
09:00
18°C
Κυρ 16/10
12:00
22°C
Κυρ 16/10
15:00
24°C
Κυρ 16/10
18:00
24°C
Κυρ 16/10
21:00
21°C
Δευ 17/10
00:00
19°C
Δευ 17/10
03:00
19°C
Δευ 17/10
06:00
18°C
Θεσ/νίκη 10°C
Λίγα σύννεφα
άνεμοι ανατολικοί
1 μποφόρ
Κυρ 16/10
06:00
10°C
Κυρ 16/10
09:00
12°C
Κυρ 16/10
12:00
18°C
Κυρ 16/10
15:00
21°C
Κυρ 16/10
18:00
20°C
Κυρ 16/10
21:00
16°C
Δευ 17/10
00:00
14°C
Δευ 17/10
03:00
14°C
Weather data from openweathermap.org