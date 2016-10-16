07.00 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
10.00 Ο ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ (Ε)
11.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
12.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε)
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Νέος κύκλος
17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ Εκπομπή
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
18.30 ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (Ε)
19.00 ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ - ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΗΣ ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ
20.50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
21.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
11.30 ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΤ
13.00 DUA FINA Νέα εκπομπή
14.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΕΪΛΙ (Ε)
16.40 ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΡΑΜΑ (Ε)
17.30 ART WEEK Νέος κύκλος εκπομπών
18.30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ Νέα εκπομπή
19.00 Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Σειρά
19.30 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «Αστερίξ και Κλεοπάτρα»
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το κορίτσι του καλύτερού μου φίλου»
08.00 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30 ΑΓΡΟweek (Ε)
11.30 NATURE - WILDLIFE COLLECTION
12.30 ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ (Ε)
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο νικητής»
15.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
16.30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
17.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το μέλι»
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19.30 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
20.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ
20.30 Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Πρεμιέρα
06.15 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
10.45 JENNY JENNY
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.00 ΣΟΥΚΟΥ
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.15 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε)
18.00 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Τα χελωνονιντζάκια»
22.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «G.I. JOE: Αντίποινα»
05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
09.45 ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ Πρεμιέρα
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (Ε)
15.45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Δεσποινίς Διευθυντής»
17.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.10 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (Ε)
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 QUIZDOM THE SHOW
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Iron Man 3» Α' τηλεοπτική προβολή
05.45 - 15.00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
15.00 ΞΕΝΗ TAINIA «Η γαλάζια λίμνη»
17.10 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ (Ε)
18.00 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ε)
18.50 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ (Ε)
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ (Ε)
06.20 STARLAND - ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Streetdance 2»
15.15 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
16.45 ΜΟΜ
17.40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.50 THE BIG BANG THEORY
18.50 ΡΑΝΤΕΒΟΥ!
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο»