06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
14.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΙ (Ε)
16.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (Ε)
17.00 ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ (Ε)
18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Πρ. της Ενωσης Κεντρώων κ. Βασ. Λεβέντη σε συγκέντρωση του κόμματος Απευθείας μετάδοση
20.10 Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ (Ε)
20.20 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (Ε)
20.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)
11.25 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (Ε)
12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η Χιονάτη και τα 7 γεροντοπαλίκαρα»
14.00 MASSA FRESCA
15.15 Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΙ Ο ΜΠΟΥΦΟΣ (Ε)
16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 LA SENORA
20.15 MR. SELFRIDGE (Ε)
21.00 ΛΩΞΑΝΤΡΑ (Ε)
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
14.55 THESSTORY
15.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ (Ε)
15.30 Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ε)
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΑΙ;
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
20.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ (Ε)
21.00 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ
07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ Πρεμιέρα
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
15.15 G TECH TRENDS
15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
16.00 ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ
17.20 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
21.00 ΜΠΡΟΥΣΚΟ
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΕΛΕΝΗ
16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 DEAL
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά
21.00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
21.50 ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ
05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)
16.40 Η ΝΤΑΝΤΑ (Ε)
17.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
17.50 ΕΡΑΣΤΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (Ε)
18.50 KARA SEVDA
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε)
10.00 LIVE U
12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
14.20 BAHAR
15.30 ΖΩΗ ΜΟΥ
16.30 BLIND TASTE
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτίο στη νοηματική
17.45 9 ΜΗΝΕΣ
18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Red 2»