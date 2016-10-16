Κυριακή 16 Οχτώβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
Προγράμματα
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10
ΕΡΤ 1

06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10.00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

14.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

15.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΙ (Ε)

16.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (Ε)

17.00 ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ (Ε)

18.00 ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / Δελτίο για πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Πρ. της Ενωσης Κεντρώων κ. Βασ. Λεβέντη σε συγκέντρωση του κόμματος Απευθείας μετάδοση

20.10 Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ (Ε)

20.20 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (Ε)

20.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για πρόσφυγες

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)

11.25 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (Ε)

12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η Χιονάτη και τα 7 γεροντοπαλίκαρα»

14.00 MASSA FRESCA

15.15 Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΙ Ο ΜΠΟΥΦΟΣ (Ε)

16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ

17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

19.00 LA SENORA

20.15 MR. SELFRIDGE (Ε)

21.00 ΛΩΞΑΝΤΡΑ (Ε)

ΕΡΤ 3

09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

12.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

14.55 THESSTORY

15.00 ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ (Ε)

15.30 Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ε)

16.00 ΕπιΚοινωνία

17.30 ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΑΙ;

18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

18.45 ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

20.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ (Ε)

21.00 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ

ΑΝΤ1

07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ Πρεμιέρα

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 TV QUIZ

14.10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)

15.15 G TECH TRENDS

15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

16.00 ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ

17.20 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

21.00 ΜΠΡΟΥΣΚΟ

ALPHA

08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.00 ΕΛΕΝΗ

16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 DEAL

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά

21.00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ

21.50 ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ

MEGA

05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

15.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)

16.40 Η ΝΤΑΝΤΑ (Ε)

17.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

17.50 ΕΡΑΣΤΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (Ε)

18.50 KARA SEVDA

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε)

STAR

10.00 LIVE U

12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ

14.20 BAHAR

15.30 ΖΩΗ ΜΟΥ

16.30 BLIND TASTE

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτίο στη νοηματική

17.45 9 ΜΗΝΕΣ

18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Red 2»

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ 18/10 (2016-10-16 00:00:00.0)
ΠΕΜΠΤΗ 20/10 (2016-10-16 00:00:00.0)
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 (2016-10-09 00:00:00.0)
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 (2016-08-07 00:00:00.0)
ΠΕΜΠΤΗ 25/2 (2016-02-21 00:00:00.0)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 (2016-01-24 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Ρισάλτο» στο ποιοτικό σινεμά
 ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10
 ΠΕΜΠΤΗ 20/10
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10
Το πρόγραμμα του web radio του «902.gr»
 ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ
 ΘΕΑΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΡΙΤΗ 18/10
 ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10
 ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10
Σε ποιον ανήκω;
Διαβάστε στο «Ρ»

Θέματα & αφιερώματα

Περισσότερα...

Ο καιρός
Αθήνα 17°C
Αίθριος καιρός
άνεμοι βόρειοι
2 μποφόρ
Κυρ 16/10
09:00
18°C
Κυρ 16/10
12:00
22°C
Κυρ 16/10
15:00
24°C
Κυρ 16/10
18:00
24°C
Κυρ 16/10
21:00
21°C
Δευ 17/10
00:00
19°C
Δευ 17/10
03:00
19°C
Δευ 17/10
06:00
18°C
Θεσ/νίκη 10°C
Λίγα σύννεφα
άνεμοι ανατολικοί
1 μποφόρ
Κυρ 16/10
06:00
10°C
Κυρ 16/10
09:00
12°C
Κυρ 16/10
12:00
18°C
Κυρ 16/10
15:00
21°C
Κυρ 16/10
18:00
20°C
Κυρ 16/10
21:00
16°C
Δευ 17/10
00:00
14°C
Δευ 17/10
03:00
14°C
Weather data from openweathermap.org