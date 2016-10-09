06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ
Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10.00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
14.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
16.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (Ε)
17.00 ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ (Ε)
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ
18.50 ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ - ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ, ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ (Ε)
19.25 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (E)
20.20 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (Ε)
20.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες
07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)
10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)
11.25 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (Ε)
12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο»
14.00 MASSA FRESCA
15.15 Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΙ Ο ΜΠΟΥΦΟΣ (Ε)
16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ
17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)
19.00 LA SENORA
20.15 MR. SELFRIDGE (Ε)
21.00 ΛΩΞΑΝΤΡΑ (Ε)
08.00 Ο ΦΑΡΟΣ (Ε)
09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ
12.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14.00 Ο ΦΑΡΟΣ
14.55 THESSTORY Πρεμιέρα
15.00 NATURE-WILDLIFE COLLECTION
16.00 ΕπιΚοινωνία
17.30 ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΑΙ;
18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
18.45 ΚΑΙΡΟΣ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
20.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ (Ε)
21.00 ΤΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.30 TV QUIZ
14.10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)
15.15 G TECH TRENDS
15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)
16.00 ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ
17.20 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17.45 Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
21.00 ΜΠΡΟΥΣΚΟ
08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ΕΛΕΝΗ
16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ
17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
18.00 DEAL
19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά
21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η θεία μου η χίπισσα»
23.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο άνθρωπος της βροχής»
05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)
15.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)
16.40 Η ΝΤΑΝΤΑ (Ε)
17.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά
17.50 ΕΡΑΣΤΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (Ε)
18.50 KARA SEVDA
20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)
21.00 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε)
10.00 LIVE U
12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
14.20 BAHAR
15.30 ΖΩΗ ΜΟΥ
16.30 BLIND TASTE
17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτίο στη νοηματική
17.45 9 ΜΗΝΕΣ
18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 MAJOR CRIMES