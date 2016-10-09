Κυριακή 9 Οχτώβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
Προγράμματα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10
ΕΡΤ 1

06.00 ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

Σημείωση: Στις 08.00, 09.00 και 10.00 θα μεταδίδεται 3λεπτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10.00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ

13.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

14.00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

16.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

16.30 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (Ε)

17.00 ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ (Ε)

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο στη Νοηματική / Δελτίο για Πρόσφυγες / ΚΑΙΡΟΣ

18.50 ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ - ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ, ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ (Ε)

19.25 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (E)

20.20 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (Ε)

20.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ / Δελτίο για Πρόσφυγες

ΕΡΤ 2

07.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

09.30 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (Ε)

10.30 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ (Ε)

11.25 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (Ε)

12.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο»

14.00 MASSA FRESCA

15.15 Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΙ Ο ΜΠΟΥΦΟΣ (Ε)

16.00 ΣΑΡΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΒΟΝΛΙ

17.00 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ (Ε)

19.00 LA SENORA

20.15 MR. SELFRIDGE (Ε)

21.00 ΛΩΞΑΝΤΡΑ (Ε)

ΕΡΤ 3

08.00 Ο ΦΑΡΟΣ (Ε)

09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

12.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14.00 Ο ΦΑΡΟΣ

14.55 THESSTORY Πρεμιέρα

15.00 NATURE-WILDLIFE COLLECTION

16.00 ΕπιΚοινωνία

17.30 ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΑΙ;

18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

18.45 ΚΑΙΡΟΣ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

20.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ (Ε)

21.00 ΤΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΝΤ1

07.00 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

10.00 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

12.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ

13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.30 TV QUIZ

14.10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε)

15.15 G TECH TRENDS

15.20 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε)

16.00 ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ

17.20 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

17.45 Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

21.00 ΜΠΡΟΥΣΚΟ

ALPHA

08.00 HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13.00 ΕΛΕΝΗ

16.00 ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ

17.50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

18.00 DEAL

19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20.00 ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ Σειρά

21.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η θεία μου η χίπισσα»

23.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο άνθρωπος της βροχής»

MEGA

05.45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

14.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Ε)

15.00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)

16.40 Η ΝΤΑΝΤΑ (Ε)

17.40 Ο ΚΑΙΡΟΣ Με τον Θοδωρή Κολυδά

17.50 ΕΡΑΣΤΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (Ε)

18.50 KARA SEVDA

20.00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε)

21.00 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε)

STAR

10.00 LIVE U

12.00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ

14.20 BAHAR

15.30 ΖΩΗ ΜΟΥ

16.30 BLIND TASTE

17.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτίο στη νοηματική

17.45 9 ΜΗΝΕΣ

18.50 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

19.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.00 MAJOR CRIMES

    

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